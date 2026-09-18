(Información remitida por la empresa firmante)

-Huawei presenta una innovadora solución de telepresencia inmersiva que ofrece experiencias inmersivas y servicios inteligentes.

SHANGHAI, 18 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- En HUAWEI CONNECT 2026, Huawei presentó un innovador sistema de telepresencia inmersiva durante la sesión de colaboración inteligente titulada 'Abrazando un futuro más inteligente mediante una colaboración sin límites'. La compañía también exhibió sus últimos avances y mejores prácticas en procesos de reuniones impulsados por inteligencia artificial. El nuevo sistema se centra en experiencias de reunión inmersivas y en un ecosistema abierto, elevando la productividad a nuevos niveles.

Telepresencia inmersiva: una experiencia de conferencia revolucionaria

El sistema de telepresencia inmersiva ha evolucionado en todos los aspectos, desde las experiencias visuales y auditivas hasta la visualización de imágenes. Ofrece una conectividad inteligente, una interacción práctica y una seguridad sólida, transformando por completo la colaboración remota.

Experiencia inmersiva: Nuestra solución de telepresencia inmersiva supone una mejora integral de la experiencia audiovisual. La nueva cámara de fusión panorámica con IA HUAWEI CloudLink Camera 610 integra a la perfección imágenes panorámicas digitales sin distorsiones ni uniones visibles. Gracias a un algoritmo multimodal de unión basado en flujo óptico, ofrece una representación realista (escala 1:1) de los participantes. El sistema de captación de sonido estéreo omnidireccional e independiente permite una separación precisa del ruido mediante IA, mientras que el sistema de altavoces estéreo multicanal garantiza una reproducción de alta fidelidad y una localización sonora precisa, creando la sensación de que su interlocutor se encuentra en la misma sala. En cuanto a la calidad de imagen, las pantallas de unión flexible de IdeaPresence muestran imágenes vívidas y detalladas con 1.070 millones de colores, y su diseño modular permite una adaptación flexible a diversos espacios. La integración de estas tecnologías genera una experiencia de comunicación verdaderamente inmersiva para los participantes remotos.

Vinculación inteligente: El sistema de telepresencia inmersiva integra funciones como la alternancia automática entre los modos de pie y sentado y la gestión inteligente del espacio de conferencias, lo que hace que las reuniones sean más eficientes y fluidas.

Interacción sencilla: El sistema se integra a la perfección con productos de generaciones anteriores para facilitar su uso. Permite compartir contenido de forma sencilla con un solo clic, alternando con flexibilidad entre la proyección HDMI e IdeaShare. Funciones intuitivas, como el micrófono táctil y la pantalla motorizada de sobremesa, permiten a todos los participantes empezar a utilizar el sistema de inmediato.

Seguridad integral: Las marcas de agua en audio y vídeo permiten un registro exhaustivo, facilitando la identificación precisa y el rastreo rápido de cualquier fuga de datos.

Capacidades abiertas: Colaboración para desarrollar aplicaciones industriales robustas para OpenHarmony

En cuanto a la construcción del ecosistema, Huawei Intelligent Collaboration sigue abriendo las capacidades de su plataforma —incluidos los SDK de control de interfaz de usuario (UI), de servicios y de aceleración de hardware—, abarcando el motor de IA, el procesamiento de medios, el motor de pizarra y los datos de audio y vídeo. Esto facilita una integración y un desarrollo rápidos para los socios.

Para las reuniones digitales, Nanjing Southern Telecom Company integra el sistema de reuniones en el sistema de automatización de oficinas (OA) utilizando el SDK de reuniones, lo que permite la movilidad laboral. En escenarios de reuniones en la nube, se emplea la sinergia de software y hardware IdeaHub + Mago para crear un sistema de reuniones dedicado fuera de China continental, el cual admite múltiples funciones de reuniones en la nube, así como reducción inteligente de ruido y barreras acústicas. En el ámbito de la educación inteligente, hemos aprovechado OpenHarmony y los SDK de pizarra abierta y proyección para colaborar con socios como ULearning y Chaoxing en la creación de aulas inteligentes impulsadas por OpenHarmony. Estas aulas permiten una proyección simplificada, el uso de pizarras inteligentes, cuestionarios en clase, clases remotas y debates en tiempo real.

De cara al futuro, a medida que la IA se incorpora a los entornos de trabajo y colaboración, Huawei pasará de la mejora de la experiencia a la consolidación de servicios, transformando la IA en una productividad tangible y sostenible. Huawei Intelligent Collaboration mantiene su compromiso de trabajar con clientes y socios de todo el mundo para forjar nuevas historias de éxito. Juntos, liberemos el potencial de la colaboración inteligente para generar un mayor valor.

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