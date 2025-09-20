(Información remitida por la empresa firmante)

- Huawei presenta la red inteligente Xinghe totalmente actualizada y centrada en IA, que acelera la transformación inteligente en todas las industrias

SHANGHÁI, 20 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Durante HUAWEI CONNECT 2025, Huawei organizó la cumbre de innovación en comunicación de datos bajo el lema "Red Inteligente Xinghe: Dando forma a la conectividad inteligente en la era de la IA". En el evento, Leon Wang, presidente de la línea de productos de comunicación de datos de Huawei, anunció la solución de red inteligente Xinghe, completamente actualizada y centrada en la IA. Esta solución cuenta con una arquitectura de tres capas (cerebro centrado en la IA, conectividad centrada en la IA y dispositivos centrados en la IA) para acelerar la integración profunda de la IA y las redes. Proporciona a las empresas diversos servicios y experiencias de conectividad específicos para cada escenario, como cero pérdida de paquetes, alto rendimiento, baja latencia determinista y seguridad de confianza cero para todos los escenarios. Guiada por la filosofía de redes preparadas para la IA, redes impulsadas por la IA y seguridad impulsada por la IA, esta solución libera toda la inteligencia en todos los sectores.

La IA está transformando el mundo a una velocidad sin precedentes, transformando las operaciones empresariales y planteando tres grandes exigencias para las redes: una liberación eficiente de potencia informática, una experiencia de servicio garantizada y protección contra amenazas desconocidas. En respuesta, la Red Inteligente Xinghe de Huawei adopta una arquitectura de tres capas centrada en la IA para potenciar al máximo cuatro soluciones fundamentales: Xinghe AI Campus, Xinghe Intelligent WAN, Xinghe AI Fabric 2.0 y Xinghe AI Network Security, impulsando la transformación inteligente en todos los sectores.

Xinghe AI Campus extiende la seguridad del mundo digital al físico, creando un campus con seguridad integral. En concreto, las tecnologías Wi-Fi Shield y de prevención de acceso no autorizado de Huawei, lanzadas el año pasado, abordan eficazmente la seguridad de la interfaz aérea y el acceso a los endpoints. Para contrarrestar las amenazas de las cámaras ocultas, Huawei presenta el primer punto de acceso inalámbrico ( PA) del sector con detección de cámaras espía, capaz de identificarlas con precisión y proteger los secretos comerciales y la privacidad las 24 horas, los 7 días de la semana. En oficinas ejecutivas, laboratorios de I+D y otras áreas críticas, la detección Wi-Fi permite la detección de micromovimientos a escala centimétrica, identificando con precisión la presencia humana y garantizando una seguridad espacial fluida y de cobertura total.

Además, Huawei NetMaster, un agente de red que permite operaciones y mantenimiento (O&M) autónomos 24/7 mediante IA, garantiza cero interrupciones en la red y una conectividad fiable. Detecta con precisión las ubicaciones de los puntos de acceso (AP), las interferencias ambientales y la experiencia del terminal. Al detectar problemas típicos de Wi-Fi, como cobertura débil o alta interferencia, calcula y ejecuta soluciones óptimas en función de las dimensiones de cobertura, interferencia y carga. De esta forma, el 80% de los fallos inalámbricos se pueden resolver automáticamente.

En la cumbre, Huawei también presentó logros conjuntos en innovación con importantes clientes del sector, como la Universidad de Tsinghua, la Universidad de Pekín, la Universidad de Shandong e iFLYTEK, y anunció presentaciones globales con pioneros del sector como Shenzhen Power Supply Bureau, Shenzhen Welkin School, China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. y Resorts World Sentosa (Singapur). Estos casos de referencia abarcan los sectores de la educación, la energía eléctrica, las finanzas y las empresas clave, y constituyen un ejemplo para la transformación digital e inteligente global.

Siguiendo la filosofía de "IA para todos, todos en IP", Huawei continuará innovando y actualizando sus productos y soluciones de red inteligente Xinghe, y colaborará con clientes y socios globales para construir redes centradas en IA y dar forma conjuntamente a la era inteligente.

