(Información remitida por la empresa firmante)
- Huawei es reconocida como líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner 2026 para servicios de consumo de plataformas de infraestructura
Resumen:
- Huawei se ha posicionado en el Cuadrante de Líderes del Cuadrante Mágico™ de Gartner 2026 para Servicios de Consumo de Plataformas de Infraestructura. Se trata de la única empresa china entre los tres únicos proveedores del mundo reconocida como Líder.
- Este reconocimiento de la autoridad de renombre mundial valida la arquitectura innovadora de Huawei, que integra perfectamente almacenamiento, computación, red, virtualización, datos/IA y capacidades de gestión inteligente para acelerar la transformación digital e inteligente de las empresas.
SHENZHEN, China, 9 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La empresa de análisis de negocios y tecnología Gartner ha publicado el Cuadrante Mágico™ 2026 para los Servicios de Consumo de Plataformas de Infraestructura. Huawei se ha situado dentro del Cuadrante de Líderes, siendo el único proveedor no norteamericano en lograrlo.
El informe lleva a cabo la evaluación exhaustiva para los proveedores en función de las capacidades de su plataforma de infraestructura de TI, la entrega orientada a servicios y la gestión de operaciones. Basada en 18 años de experiencia técnica, la solución de centro de datos DCS de Huawei integra almacenamiento, computación, red, virtualización, datos e IA, y capacidades de gestión inteligente con el objetivo de acelerar la transformación digital e inteligente de las empresas. Esta solución de TI líder utiliza la virtualización eSphere para ofrecer una agrupación y programación eficiente de recursos de almacenamiento, computación y red. Además, la plataforma de modelos ModelEngine y la plataforma de agentes Nexent ayudan a los clientes a acelerar la implementación de modelos y aplicaciones de agentes. El almacenamiento de datos OceanStor, que proporciona un elevado rendimiento, fiabilidad y escalabilidad, admite de forma nativa múltiples protocolos como bloques, archivos y objetos. También admite una protección integral de datos a través de soluciones que incluyen una configuración activa-activa dentro de la ciudad, recuperación remota ante desastres y protección multicapa contra ransomware. La plataforma de gestión unificada iMaster DME de Huawei proporciona almacenamiento, computación y otros recursos orientados a servicios, ofreciendo una nueva experiencia AgenticOps para los clientes.
Huawei DCS ya ha sido seleccionada por más de 15.000 clientes de más de 170 países y regiones, cubriendo sectores clave como gobierno, finanzas, atención médica, manufactura y operadores. De cara al futuro, Huawei DCS va a seguir priorizando las necesidades de los clientes y trabajando estrechamente con socios del ecosistema para ayudar a las empresas a construir una infraestructura de TI eficiente y fiable, mejorar la experiencia del servicio, impulsar la eficiencia de las operaciones y conseguir el éxito compartido dentro de la era inteligente.
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