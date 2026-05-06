Huawei SPN ayuda a Yunnan Power Grid a construir una red portadora de alta velocidad de próxima generación

(Información remitida por la empresa firmante)

KUNMING, China, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Como centro energético clave en el suroeste de China, Yunnan Power Grid Co., Ltd. (Yunnan Power Grid) tiene la tarea de desarrollar la transmisión de energía limpia a gran escala y la red inteligente. Sin embargo, la compleja orografía de la región y las largas líneas de transmisión han dificultado esta transformación, lo que hace que la actualización digital e inteligente sea cada vez más urgente. La explosión de datos de producción y el auge de escenarios de servicio complejos amplifican aún más esta urgencia, imponiendo requisitos cada vez más estrictos a la red portadora de comunicaciones subyacente.

Desafíos del transporte de red en la transformación digital e inteligente del sector energético Para abordar estos desafíos, Yunnan Power Grid ha elegido a SPN para impulsar la evolución de su red portadora de próxima generación, integrándola en los Planes Quinquenales 14º y 15º. La compañía ha desplegado progresivamente la tecnología a gran escala en 16 ciudades, sentando las bases de la comunicación para las próximas dos décadas. En esta mejora estratégica de los servicios de energía eléctrica, Huawei se ha consolidado como un socio clave.

Doble beneficio: Experiencia definitiva y valor a largo plazo Desde el proyecto piloto en 2022, SPN ha evolucionado de una prueba técnica a una arquitectura estándar en toda la provincia de Yunnan. Con el despliegue de SPN en Zhaotong y Pu'er, se está liberando todo el potencial de la red portadora de próxima generación.

En primer lugar, se ha resuelto el cuello de botella del ancho de banda. La red portadora SPN de próxima generación supera el límite de capacidad de 155 Mbit/s a 10 Gbit/s. Los dispositivos SPN aumentan el ancho de banda de la capa de acceso (subestaciones, centrales eléctricas, centros de clientes) a 1 Gbit/s, cumpliendo con los estándares de China Southern Power Grid. Las capas de agregación y núcleo se escalan hasta 50 Gbit/s o 100 Gbit/s según el tamaño del sitio y del servicio. La solución permite conexiones de alta velocidad de 10 Mbit/s para el aislamiento de extremo a extremo de las líneas eléctricas privadas, lo que admite servicios de alto ancho de banda como la videovigilancia de transmisión y garantiza una evolución fluida.

En segundo lugar, la mejora del ancho de banda ha optimizado significativamente la eficiencia de las inspecciones y el mantenimiento. La solución SPN de Huawei permite la monitorización en tiempo real del SLA (latencia, pérdida de paquetes) y la localización de fallos en cuestión de minutos, reduciendo los costes de mantenimiento vinculados a los fallos de los equipos SDH. En la central eléctrica de Qujing, el tiempo de inspección individual se redujo de 30 a 3 minutos, y el mantenimiento de ciclo completo de más de 7 horas a 21 minutos. El centro de operaciones y mantenimiento ahora detecta los defectos importantes con 15 días de antelación mediante puntos de monitorización preestablecidos. En seis meses, las visitas a las instalaciones disminuyeron de 112 a 61, una reducción del 45,54%.

En tercer lugar, el nivel de inteligencia del transporte de servicios ha mejorado notablemente. La solución SPN de Huawei admite diversos servicios de energía eléctrica, desde teleprotección y despacho sensibles a la latencia hasta vídeo de alto tráfico, con una transmisión fiable. Mediante la segmentación rígida y flexible FlexE, garantiza un aislamiento estricto entre servicios, a la vez que optimiza la reutilización del ancho de banda. La pila dual IPv4/IPv6 permite un reenvío local flexible y un fácil acceso a IoT, como la monitorización de líneas de transmisión y la integración fuente-red-carga-almacenamiento.

Por último, SPN ofrece protección de la inversión a largo plazo. La evolución a velocidades de 25 Gbit/s a 400 Gbit/s se puede gestionar mediante actualizaciones de bajo coste, evitando la necesidad de realizar obras repetidas.

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