HUBLOT ANUNCIA A JUNG KOOK COMO EMBAJADOR MUNDIAL DE LA MARCA Y TIENDE PUENTES ENTRE LOS MUNDOS DE LA RELOJERÍA Y LA MÚSICA

SEÚL, Corea del Sur, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Hublot se enorgullece de dar la bienvenida a Jung Kook, artista global, intérprete y miembro de BTS, iconos pop del siglo XXI, como nuevo Embajador Mundial de la Marca. El anuncio ha tenido lugar en Seúl, marcando así la fusión de dos mundos que han redefinido lo que significa ser original: una firma de relojería que ha revolucionado la relojería moderna y un artista que ha revolucionado el sonido y el ritmo de una generación. Desde la primera fusión del oro y el caucho en 1980, pasando por el terremoto que supuso el Big Bang en 2005, hasta la reinvención actual del Big Bang Original Unico, Hublot ha convertido la innovación en su seña de identidad. Jung Kook refleja ese mismo espíritu: mezcla de géneros, creatividad, emociones e instinto. La colaboración no es pura coincidencia; es una convergencia. Tanto el artista como Hublot vuelven a sus orígenes, llevando consigo el inconfundible ADN que los distingue.

Sobre la asociación, Jung Kook ha declarado: Actuar con la canción Dreamers durante la Copa Mundial de la FIFA™ de 2022, con Hublot como Cronometrador Oficial de la competición, fue un momento en el que se vivió la conexión entre el tiempo y la música. Ahora, colaborar con Hublot es como cerrar el círculo. Siempre he admirado la confianza de la marca, su artesanía, su forma de crear su propio camino.

Julien Tornare, CEO de HUBLOT, ha afirmado: Jung Kook es uno de los artistas más influyentes de su generación. Su precisión, pasión y voluntad de superar los límites reflejan el propio espíritu de Hublot. De la misma manera que replanteamos, perfeccionamos y rediseñamos continuamente nuestras creaciones, desde la fusión de materiales hasta el dominio de nuestros movimientos de desarrollo interno, Jung Kook encarna el espíritu de la evolución, siempre transformándose, siempre siendo original. Es un honor para nosotros darle la bienvenida a la familia Hublot.

MÁS ALLÁ DE LAS APARIENCIAS: LA ESENCIA INTERIOR DE JUNG KOOK X HUBLOT Igual que Hublot ha evolucionado a través de la innovación y la reinvención, ambos se definen por su profundidad y naturaleza. Del mismo modo, Hublot revela su esencia a través del dominio de su fabricación, la fusión de materiales y tecnologías y la creación de su movimiento Unico de desarrollo interno.

En 2005 Hublot hizo algo más que presentar un reloj: inició una revolución moderna. Con el Big Bang, Hublot tomó la fusión y la convirtió en alquimia moderna, creó un nuevo lenguaje visual y estableció un diseño que ha marcado dos décadas, definiendo el legado de Hublot y continuando con el modelado del futuro. Desde 2013, año de su debut en el escenario, Jung Kook ha dedicado su carrera a dar forma a su propia definición de la originalidad. Hoy, con el anuncio en 2026 de Jung Kook como Embajador Mundial de la Marca, Hublot celebra el encuentro entre un artista que redefine la originalidad y un reloj que acaba de volver a sus orígenes con el Big Bang Original Unico.

POR QUÉ EL BIG BANG ORIGINAL UNICO PERTENECE A LA MUÑECA DE JUNG KOOK El Big Bang Original Unico, lanzado en enero de 2026, lleva consigo veinte años de maestría de Hublot, desde la primera fusión en 1980, pasando por la revolución del diseño en 2005, hasta su reinvención en 2026. Se construye capa a capa, igual que el artista se construye a sí mismo canción a canción. La carrera de Jung Kook refleja un viaje marcado por el crecimiento continuo y la exploración artística. Su trabajo sigue evolucionando de formas basadas en los logros del pasado, al tiempo que abren nuevas posibilidades creativas. En este contexto, el Big Bang Original Unico es un compañero significativo que se alinea con su estilo individual y su dirección artística, más que un símbolo de una narrativa singular. Por eso, el Big Bang Original Unico no es un simple reloj en su muñeca. Es una extensión de su código creativo.

HUBLOT

En 1980 y por primera vez, un reloj se atrevió a combinar una caja de oro con una correa de caucho, revolucionando el mundo de los relojes de lujo. Así nació Hublot, que tomó su nombre del término en francés para ojo de buey, debido a la forma de su emblemático bisel, con los tornillos a la vista, y nació al mismo tiempo el Arte de la Fusión.

En 2005, la marca elevó a un nuevo nivel este ejercicio de pensamiento creativo con el Big Bang y su icónico diseño, tamaño y la construcción en capas de la caja. Ese mismo año, Hublot recibió el galardón de Mejor diseño en el Grand Prix d'Horlogerie de Ginebra. Desde entonces, siempre incentivado por esta mentalidad revolucionaria, el Big Bang no ha dejado de reinventarse. El siglo XXI encontró su primer icono en relojería.

El concepto de fusión es omnipresente, el principio que alienta todas las colecciones. Los relojes Big Bang redefinen las geometrías del tiempo; el Classic Fusion encuentra el equilibrio entre audacia y mesura, mientras que la línea Exceptional Timepieces desafía todas las expectativas con creaciones relojeras sin precedentes. Con su enfoque disruptivo de desafiar las convenciones, el ADN de Hublot se materializa en los movimientos de manufactura propios Unico, Meca-10 y los tourbillon, aportando un nivel más de significado al Arte de la Fusión.

La alquimia está firmemente enraizada en Hublot y no solo en la Manufactura. La magia puede tener lugar en un campo de fútbol, dando lugar a colaboraciones con grandes eventos de este deporte (UEFA Champions League y UEFA Euro™). A veces se plasma en un concierto, un partido de baloncesto, o en una experiencia gastronómica única con la familia de chefs estrella de Hublot. Y así, las Hublot Vibes cobran vida, a través de momentos compartidos de exaltación entre los Hublotistas, su propia comunidad de orgullosos propietarios de Hublot. El Arte de la Fusión va más allá de lo tangible. Es una forma de ser, la forma de vida Hublot.

LA SINGULARIDAD DEL MOVIMIENTO UNICO DE DESARROLLO INTERNO DE HUBLOT

Surgido en el año 2010, el UNICO fue el primer movimiento diseñado, desarrollado y fabricado íntegramente de forma interna por Hublot, lo que marcó una nueva era de independencia, innovación e identidad para la marca. A lo largo de los años, ha evolucionado hasta convertirse en una característica audaz e inconfundible de la relojería Hublot, conocida por su resistencia y el revolucionario diseño de su cronógrafo.

Con características destacadas —como una rueda de columnas visible en la parte frontal y un escape de silicio—, el movimiento Unico constituye una fuerza mecánica tan llamativa en el aspecto visual como avanzada técnicamente. No es solo lo que proporciona energía al reloj, es su seña de identidad.

Entre sus características principales se incluyen un cronógrafo flyback integrado con una precisión de 1/8 de segundo para realizar reinicios y puestas a cero de forma instantánea, una precisión de −2/+4 segundos al día y una reserva de marcha de 72 horas. El movimiento también cuenta con cinco innovaciones patentadas, que cubren: embragues oscilantes dobles, un sistema antivibración, un bloqueador de rochete sin fricción, un sistema de ajuste preciso del volante y un sistema de fricción de presión constante para el contador de minutos. Todos ellos se han probado rigurosamente mediante el protocolo Chronofiable de Hublot para garantizar una precisión, una fiabilidad y un rendimiento óptimos.

