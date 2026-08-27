HUBLOT PRESENTA EL BIG BANG RELOADED UEFA CHAMPIONS LEAGUE TITANIUM CERAMIC: COMIENZO DE UNA NUEVA TEMPORADA LEGENDARIA

(Información remitida por la empresa firmante)

NYON, Suiza, 27 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El sorteo de la fase de liguillas ha definido el formato de la temporada 2026/27. Como reloj oficial de la UEFA Champions League desde 2015, Hublot celebra la ocasión presentando el Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic, el octavo reloj fruto de esta colaboración.

Durante once temporadas, Hublot se ha encargado del cronometraje de lo mejor del fútbol europeo, desde las rondas clasificatorias hasta la entrega del trofeo. Cada edición del Reloj Oficial ha encarnado el recuerdo de una campaña, un gol, una emoción. Y este reloj no es una excepción: marca el inicio de una competición en la que, hasta los últimos segundos, todo puede cambiar.

El modelo Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic cuenta con una caja de 44 mm de titanio con acabado satinado y pulido, complementada con un bisel que combina titanio pulido y cerámica azul, el icónico color de la competición. La esfera esqueletizada en azul mate deja al descubierto el mecanismo del movimiento, mientras que el logotipo de Hublot adorna el segundero. El fondo de caja, de cerámica azul satinada, cuenta con un cristal de zafiro en el que figura el logotipo de la competición. A través de él puede admirarse el calibre HUB1280 de desarrollo interno Unico, un movimiento cronógrafo automático con rueda de columnas compuesto por 354 componentes que ofrece una reserva de marcha de aproximadamente 72 horas. La correa combina caucho azul y piel de becerro blanca con estrellas impresas, realzada con pespuntes azules y sujeta mediante una hebilla desplegable de titanio. Con una hermeticidad de 100 metros, el reloj se presenta en un estuche junto con una réplica en miniatura del trofeo que se entrega al club ganador de la UEFA Champions League y un holograma. Desde su estructura de titanio hasta su movimiento Unico de desarrollo interno, el Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic encarna con rotundidad la innovación, la maestría y la audacia que definen a Hublot. Esta confianza se refleja en la garantía 5+5 de la Manufactura, una de las más amplias del sector, que ofrece una cobertura de hasta diez años. Es una expresión tangible de la confianza de Hublot en sus productos y en los equipos que los diseñan, desarrollan y montan.

Comienza una nueva temporada de la UEFA Champions League, que trae consigo el eterno deseo de contar la historia de esas noches en las que todo puede cambiar. Este Big Bang Reloaded es la personificación de once años de colaboración con la competición más vista del fútbol europeo. El azul de su esfera, la estrella de su correa... cada detalle nos recuerda que, cuando se trata de fútbol, el tiempo no se limita nunca a contarse: se vive. ¡Hublot Loves Football! Julien Tornare, CEO de HUBLOT

Con una edición limitada a 100 unidades, el Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic ya está disponible en las boutiques de Hublot de todo el mundo y en Hublot.com.

HUBLOT

En 1980 y por primera vez, un reloj se atrevió a combinar una caja de oro con una correa de caucho, revolucionando el mundo de los relojes de lujo. Así nació Hublot, que tomó su nombre del término en francés para ojo de buey, debido a la forma de su emblemático bisel, con los tornillos a la vista, y nació al mismo tiempo el Arte de la Fusión.

En 2005, la marca elevó a un nuevo nivel este ejercicio de pensamiento creativo con el Big Bang y su icónico diseño, tamaño y la construcción en capas de la caja. Ese mismo año, Hublot recibió el galardón de Mejor diseño en el Grand Prix d'Horlogerie de Ginebra. Desde entonces, siempre incentivado por esta mentalidad revolucionaria, el Big Bang no ha dejado de reinventarse. El siglo XXI encontró su primer icono en relojería.

El concepto de fusión es omnipresente, el principio que alienta todas las colecciones. Los relojes Big Bang redefinen las geometrías del tiempo; el Classic Fusion encuentra el equilibrio entre audacia y mesura, mientras que la línea Exceptional Timepieces desafía todas las expectativas con creaciones relojeras sin precedentes. Con su planteamiento disruptivo de desafío a las convenciones, el ADN de Hublot se materializa en los calibres de desarrollo interno Unico, Meca-10 y tourbillon, para aportar otra capa de significado al Arte de la Fusión.

Desde 2026, el compromiso con la excelencia técnica de Hublot se ve respaldado por una estructura de garantía mejorada para los relojes que cumplan los requisitos y se hayan adquirido desde el 1 de enero de 2026 en adelante. Esta estructura incluye una garantía básica de 5 años y la posibilidad de una extensión adicional de otros 5 años mediante el programa Hublotista, lo que amplía la cobertura hasta un total de diez años.

La alquimia está firmemente enraizada en Hublot y no solo en la Manufactura. La magia puede tener lugar en un campo de fútbol, dando lugar a colaboraciones con grandes eventos de este deporte (UEFA Champions League y UEFA Euro™). A veces se plasma en un concierto, un partido de baloncesto, o en una experiencia gastronómica única con la familia de chefs estrella de Hublot. Y así, las Hublot Vibes cobran vida, a través de momentos compartidos de exaltación entre los Hublotistas, su propia comunidad de orgullosos propietarios de Hublot. El Arte de la Fusión va más allá de lo tangible. Es una forma de ser, la forma de vida Hublot.

Cronología de Hublot Loves Football2006 I Patrocinador de la selección nacional de fútbol de Suiza, la primera vez que una marca de lujo establece una asociación en el mundo del fútbol2008 I Reloj oficial de la UEFA EURO en Austria y Suiza2008 I Cronometrador Oficial del Manchester United FC2010 | Cronometrador Oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ en Sudáfrica2011 I Cronometrador Oficial del AFC Ajax de Ámsterdam2011 I Cronometrador Oficial del Bayern de Múnich2012 I Reloj oficial de la UEFA EURO en Polonia y Ucrania2012 I Cronometrador Oficial de la Juventus FC2013 | Cronometrador Oficial del París Saint-Germain2014 | Cronometrador Oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ en Brasil2015 | Cronometrador Oficial de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en Canadá2015 I Cronometrador Oficial del Chelsea FC2015 I Reloj oficial de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League - Cronometrador oficial desde 20212016 I Reloj oficial de la UEFA EURO en Francia2018 | Cronometrador Oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ en Rusia2019 I Reloj oficial de la UEFA Women's Champions League2019 I Reloj oficial de la final de la UEFA Nations League2019 | Cronometrador Oficial de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en Francia2020 I Cronometrador Oficial de la Premier League2021 I Reloj oficial de la UEFA EURO en Europa2021 I Cronometrador oficial de la UEFA Europa Conference League2022 I Reloj oficial de la UEFA Women's EURO en Inglaterra2022 I Cronometrador Oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ en Catar2023 | Cronometrador Oficial de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en Australia y Nueva Zelanda2024 I Reloj oficial de la UEFA EURO 2024™ en Alemania2025 I Reloj oficial de la UEFA Women's EURO en Suiza

Acerca de UC3La UC3 se une al organismo máximo del fútbol europeo, la UEFA, y a la Asociación de Clubes Europeos (EFC, por sus siglas en inglés), que representa a más de 800 clubes europeos de primer nivel, en torno a una nueva visión de la gestión de los derechos comerciales de las competiciones de clubes de la UEFA (las UCC).

UC3 es la entidad comercial responsable de generar ingresos de las UCC y crear valor para nuestros socios. La organización supervisa la gestión, las ventas y la entrega de todos los derechos comerciales (incluidos los medios de comunicación, el patrocinio y los derechos de licencia) de las competiciones masculinas y femeninas de clubes de élite de la UEFA.

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