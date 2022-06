HudsonAlpha Discovery, uno de los proveedores de servicios de secuenciación HiFi PacBio más grandes

- HudsonAlpha Discovery de Discovery Life Sciences se convierte en uno de los proveedores de servicios de secuenciación HiFi PacBio más grandes del mundo

ESTABLECE UN SERVICIO DE SECUENCIACIÓN DE LECTURA LARGA HIFI SINGULAR A GRAN ESCALA DESTINADO A LA INDUSTRIA BIOFARMACÉUTICA

HUNTSVILLE, Ala., 7 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), los especialistas en biomuestras y biomarcadores™, es ahora uno de los mayores proveedores de servicios de secuenciación PacBio HiFi del mundo. Para satisfacer la creciente demanda de soluciones escalables y asequibles de la industria biofarmacéutica, HudsonAlpha Discovery®, la división de bioinformática y secuenciación de la compañía, ha establecido un laboratorio de secuenciación de lectura larga de alto rendimiento equipado con una de las flotas más grandes del mundo de instrumentos PacBio SequelIIe, gestión de líquidos con robótica automatizada y flujos de trabajo optimizados para crear una oferta única: entrega rápida y asequible de datos de secuenciación HiFi de alta precisión a clientes de todo el mundo.

La secuenciación de lectura larga de alta fidelidad mejora la detección de variantes, mapea regiones genómicas difíciles de manera más completa, identifica isoformas de transcripción únicas, descubre información epigenética nativa (5 mC) y aclara elementos complejos que pueden causar enfermedades, como expansiones repetidas y variantes estructurales que las tecnologías de lectura corta son menos probables de detectar. Estas ventajas están impulsando una mayor adopción de la tecnología de secuenciación de lectura larga HiFi de PacBio, especialmente en el campo de la investigación oncológica. Los servicios de secuenciación PacBio HiFi de Discovery proporcionan una visión integral de genomas, transcriptomas y epigenomas para informar nuevos conocimientos biológicos que, en última instancia, pueden ayudar a avanzar en los programas de medicina de precisión.

Discovery ha procesado miles de muestras utilizando la tecnología SequelIIe de PacBio en proyectos de investigación que abarcan la caracterización de enfermedades, el análisis de isoformas de ARN, el análisis de repetición de trinucleótidos y la genómica de poblaciones. Discovery es compatible con el conjunto completo de aplicaciones de secuenciación de PacBio, incluida la secuenciación del genoma completo (WGS), la secuenciación dirigida, el análisis de variantes complejas, la secuenciación de ARN, la secuenciación de amplicones, la metagenómica y los estudios epigenéticos.

"El instrumento SequelIIe de PacBio es la tecnología de secuenciación más avanzada para generar lecturas largas de alta precisión", indicó Tom Halsey, PhD, vicepresidente ejecutivo de genómica de Discovery. "Hemos ampliado la adopción de su tecnología con el objetivo de convertirnos en uno de los mayores proveedores de servicios de PacBio y hemos optimizado su aplicación para la industria biofarmacéutica para respaldar proyectos de secuenciación de lectura larga rápidos y asequibles de cualquier tamaño, incluidos los estudios a escala de población".

"PacBio está emocionado de ver que las ofertas únicas y expansivas de Discovery basadas en la tecnología de secuenciación de lectura larga HiFi florecen en su laboratorio de servicios genómicos", explicó Lara Toerien, vicepresidenta y gerente general de PacBio para las Américas. "Sus optimizaciones de servicios, soluciones integradas de muestras biológicas y servicios de aislamiento de ácidos nucleicos crean una capacidad de servicio verdaderamente centrada en el cliente que creemos ayudará a satisfacer la creciente demanda de nuestros datos de secuenciación de alta fidelidad y acelerará nuevos descubrimientos".

Acerca de Discovery Life Sciences y HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences es la compañía de especialistas en bioespecímenes y biomarcadores, que combina el inventario comercial de bioespecímenes y la red de adquisición más grande del mundo con laboratorios de servicios de biomarcadores multiómicos preeminentes para acelerar nuevas terapias respaldadas por biomarcadores y programas complementarios de diagnóstico para cáncer, enfermedades infecciosas y otras enfermedades raras y condiciones complejas. Somos un proveedor líder de materiales de partida celulares humanos altamente caracterizados y servicios analíticos multiómicos expertos para avanzar en los programas de investigación, desarrollo y fabricación de terapia génica y celular.

HudsonAlpha Discovery® es la división de secuenciación y bioinformática de Discovery - un laboratorio de servicios reconocido a nivel mundial que aprovecha las tecnologías de investigación genómica más actuales para respaldar de manera integral la investigación clínica, traslacional y de descubrimiento.

Impulsado por medio de la experiencia científica líder y el uso innovador de las tecnologías actuales, el equipo de Discovery interactúa y consulta con los clientes para superar los obstáculos más rápidamente y obtener resultados para tomar decisiones críticas de investigación y desarrollo a una velocidad líder en el mercado. We are Science at your Service™! Si desea obtener más información, visite la página web dls.com.

Declaraciones de futuro

Este comunicado de prensa puede contener "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, enmendada, y la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de Estados Unidos de 1995, incluidas declaraciones relacionadas con la disponibilidad futura, usos, precisión, ventajas, calidad o rendimiento de, o beneficios o beneficios esperados del uso de productos o tecnologías de PacBio, incluso en relación con los beneficios anticipados de los flujos de trabajo optimizados de Discovery; la posible mayor adopción de la tecnología de secuenciación de lectura larga PacBio HiFi, especialmente en el campo de la investigación oncológica; la creciente demanda potencial de datos de secuenciación de alta fidelidad y la creencia de que podría acelerar nuevos descubrimientos; y otros eventos futuros. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en estas declaraciones prospectivas y dichas declaraciones prospectivas están calificadas en su totalidad por referencia a las siguientes declaraciones de advertencia. Todas las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y se basan en las expectativas actuales e implican una serie de suposiciones, riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de dichas declaraciones prospectivas. Se recomienda encarecidamente a los lectores que lean las declaraciones de advertencia completas contenidas en las presentaciones de PacBio ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluidos los riesgos establecidos en los formularios 8-K, 10-K y 10-Q de PacBio. PacBio renuncia a cualquier obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva.