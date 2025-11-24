Archivo - COMUNICADO: Hyland acelera la innovación europea con su plataforma de agencia nativa de la nube (2) - HYLAND/PR NEWSWIRE - Archivo

(Información remitida por la empresa firmante)

-Hyland presenta potentes innovaciones en la nube e IA que optimizan la automatización de contenido y agentes en todos los sectores

Las nuevas innovaciones en Content Innovation Cloud ofrecen integraciones fluidas, automatización de agentes mejorada y una gestión de contenido más inteligente para ayudar a las organizaciones a trabajar de forma más rápida e inteligente.

CLEVELAND, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hyland está acelerando la innovación con Content Innovation Cloud™, ofreciendo soluciones de vanguardia que permiten a las organizaciones adoptar la IA, optimizar sus operaciones e impulsar el éxito empresarial. Los avances recientes incluyen integraciones fluidas con los productos Hyland, junto con potentes actualizaciones de las capacidades existentes de automatización de agentes, inteligencia de contenido y gestión de contenido. Estas innovaciones permiten a las organizaciones optimizar sus operaciones, tomar decisiones más inteligentes y ofrecer experiencias seguras y escalables, adaptadas a sus necesidades cambiantes.

"Las actualizaciones de nuestros productos del tercer trimestre demuestran nuestro liderazgo constante en la gestión de la inteligencia empresarial", afirmó Michael Campbell, director de producto de Hyland. "No solo innovamos, sino que seguimos satisfaciendo las necesidades cambiantes de nuestros clientes, ayudando a las organizaciones a aprovechar todo el potencial de su contenido, independientemente de la etapa de su transformación digital en la que se encuentren".

"El enfoque constante de Hyland en la innovación ofrece un valor real y cuantificable para clientes de todos los sectores", declaró Mitch Suter, director de innovación de Naviant. "Gracias a sus potentes integraciones nativas de la nube y la automatización basada en IA, Hyland ayuda a las organizaciones a simplificar la complejidad, obtener información valiosa de su contenido y acelerar la obtención de resultados significativos. Nos enorgullece colaborar con Hyland, ya que lideran la transformación de la forma en que las empresas gestionan y utilizan su información".

Las recientes innovaciones de productos de Hyland impulsan la productividad y la inteligencia de contenido

Hyland para Salesforce en Salesforce AppExchange permite a los clientes de Salesforce aprovechar las capacidades de gestión de contenido nativas de la nube en el contexto de sus procesos de CRM. Esta nueva oferta en Content Innovation Cloud permite a los usuarios de Salesforce acceder rápidamente a documentos importantes desde Salesforce, para que puedan importar, buscar, recuperar y gestionar archivos de forma segura con una integración fluida en la nube.

Hyland para Guidewire ClaimCenter ofrece potentes mejoras que agilizan el procesamiento de reclamaciones y elevan la eficiencia operativa. Con una integración nativa en la nube predefinida, las aseguradoras pueden reducir el coste, el tiempo y la complejidad de implementar soluciones de gestión de contenido empresarial. Los usuarios obtienen acceso simplificado a documentos y datos directamente en ClaimCenter, eliminando la necesidad de buscar en diferentes sistemas y acelerando los tiempos de respuesta ante reclamaciones.

Hyland para SAP SuccessFactors es una potente actualización diseñada para mejorar la experiencia de SAP SuccessFactors Employee Central. Basada en Content Innovation Cloud, esta última versión ofrece servicios de contenido inteligentes y nativos de la nube que agilizan las operaciones de RR.HH. y empoderan a los empleados sin salir de la interfaz familiar de SuccessFactors.

Hyland para Workday ofrece una potente actualización que incluye acceso fluido y contextual al contenido empresarial directamente desde Workday Human Capital Management (HCM) y Workday Finance. Como aplicación desarrollada para Workday, Hyland para Workday permite a los usuarios capturar, indexar, buscar, visualizar y conservar documentos directamente desde las pantallas habituales de Workday.

Mejoras adicionales del tercer trimestre en Content Innovation Cloud

Además de las nuevas integraciones inteligentes, Hyland está optimizando sus soluciones de inteligencia de contenido, automatización y gestión para ofrecer capacidades avanzadas en todo el mundo. Las últimas mejoras incluyen:

Avances en inteligencia de contenido: Las mejoras de Hyland Knowledge Enrichment permiten a las organizaciones alimentar continuamente datos enriquecidos a los lagos de contenido e identificar y enmascarar información de identificación personal (PII) para su posterior uso en IA y análisis. La última versión de Hyland Knowledge Discovery ofrece a las organizaciones una experiencia de usuario más refinada, resultados mejorados generados por IA, controles personalizables para las generaciones de IA y conexiones sencillas a todos los repositorios de Hyland.

Las mejoras de Hyland Knowledge Enrichment permiten a las organizaciones alimentar continuamente datos enriquecidos a los lagos de contenido e identificar y enmascarar información de identificación personal (PII) para su posterior uso en IA y análisis. La última versión de Hyland Knowledge Discovery ofrece a las organizaciones una experiencia de usuario más refinada, resultados mejorados generados por IA, controles personalizables para las generaciones de IA y conexiones sencillas a todos los repositorios de Hyland. Avances en automatización inteligente: Hyland Automate presenta capacidades mejoradas de GenAI que optimizan la configuración de procesos y formularios, facilitando más que nunca a las organizaciones el diseño de flujos de trabajo inteligentes basados en contenido. Hyland Intelligent Document Processing (IDP) presenta nuevas actualizaciones que optimizan el procesamiento de documentos de agentes con potentes capacidades basadas en GenAI, incluyendo funciones de razonamiento avanzado que permiten a agentes y usuarios extraer información contextual, incluso cuando no se especifica explícitamente, y evaluar múltiples puntos de datos para obtener nuevos conocimientos, lo que facilita la toma de decisiones de agentes a gran escala.

Hyland Automate presenta capacidades mejoradas de GenAI que optimizan la configuración de procesos y formularios, facilitando más que nunca a las organizaciones el diseño de flujos de trabajo inteligentes basados en contenido. Hyland Intelligent Document Processing (IDP) presenta nuevas actualizaciones que optimizan el procesamiento de documentos de agentes con potentes capacidades basadas en GenAI, incluyendo funciones de razonamiento avanzado que permiten a agentes y usuarios extraer información contextual, incluso cuando no se especifica explícitamente, y evaluar múltiples puntos de datos para obtener nuevos conocimientos, lo que facilita la toma de decisiones de agentes a gran escala. Impulso a la gestión de contenidos: Para los clientes de OnBase, Hyland Cloud Update Service facilita más que nunca mantener los entornos actualizados, seguros y en cumplimiento normativo mediante la automatización de las actualizaciones mensuales. Las últimas versiones de Nuxeo impulsan la escalabilidad, el cumplimiento normativo y la agilidad en la nube con una arquitectura de búsqueda elástica, desacoplada y de código abierto. Esto también incluye compatibilidad con el complemento de retención para Google Cloud Platform (GCP) y cargas masivas de alto rendimiento mediante Transferencia Directa. Además, los usuarios de Alfresco se benefician de nuevos paneles de control de acceso rápido, mejoras de rendimiento y escalabilidad, y un nuevo conector SAP Information Lifecycle Management (ILM) que simplifica la gestión de contenido de SAP, reduce los costes de licencias y almacenamiento, y automatiza la gobernanza del ciclo de vida.

Para obtener más información sobre Content Innovation Cloud y las soluciones específicas para cada sector de Hyland, visite: Hyland.com.

Acerca de HylandHyland impulsa a las organizaciones con soluciones unificadas de inteligencia de contenido, procesos y aplicaciones, revelando información valiosa que impulsa la innovación. Miles de organizaciones en todo el mundo, incluidas muchas de las empresas Fortune 100, confían en las soluciones de Hyland, que transforman radicalmente la forma en que los equipos operan e interactúan con sus clientes. Para obtener más información sobre Hyland, nuestros productos y soluciones, visite Hyland.com .

Contacto para medios: Jason Gerdonjason.gerdon@hyland.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2627680...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hyland-presenta-potentes-innovaciones-en-la-nube-e-ia-302623954.html