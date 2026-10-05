(Información remitida por la empresa firmante)

- Hyland se une a la Red de Integración Fintech de Jack Henry para cerrar la brecha entre la banca central y el contenido gobernado

FIN permite a Hyland integrarse con las plataformas centrales SilverLake y Symitar Episys de Jack Henry

CLEVELAND, 5 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, líder mundial en inteligencia y automatización de contenido a escala empresarial, ha dado a conocer hoy su incorporación a la Red de Integración Fintech (FIN) de Jack Henry. La participación en el programa sirve para proporcionar a Hyland acceso a los recursos técnicos de Jack Henry para respaldar sus integraciones existentes con SilverLake y Symitar Episys. La Red de Integración Fintech está diseñada para garantizar que los clientes de Jack Henry puedan implementar fácilmente productos de terceros.

Hyland OnBase, una de las plataformas de gestión de contenido más fiables del sector de servicios financieros, se integra dentro de las plataformas de datos bancarios centrales y contexto empresarial de Jack Henry para respaldar las operaciones diarias. A través de jXchange™ para SilverLake y symXchange™ para Symitar Episys —interfaces de programación basadas en servicios que permiten a las empresas fintech y a las instituciones financieras acceder de forma segura a los datos centrales y las reglas de negocio— las instituciones participantes pueden conectar de forma segura la información central con OnBase, visualizar los documentos relevantes en el flujo de trabajo y aplicar la automatización de contenido y procesos para mejorar la productividad de los empleados y la experiencia del cliente. Estas integraciones sirven para mantener la integridad de los datos mediante la gestión del acceso a través de una capa de servicio que rige todas las interacciones, garantizando un intercambio de datos coherente y seguro entre plataformas.

"Nuestros clientes no quieren otro sistema que deban administrar, sino que buscan que sus sistemas existentes funcionen mejor juntos, y eso es precisamente lo que ofrecen nuestras integraciones de OnBase con Jack Henry", explicó Namit Saksena, vicepresidente de productos de servicios financieros de Hyland. "Ser parte de la Red de Integración Fintech fortalece nuestra capacidad para respaldar ese objetivo, asegurando que nuestros clientes conjuntos puedan seguir conectando datos, contenido y flujos de trabajo esenciales en una experiencia fluida".

Las instituciones financieras están bajo presión para modernizar sus operaciones sin interrumpir los sistemas centrales de los que dependen sus empleados a diario. Muchas de ellas gestionan contenido por medio de sistemas desconectados, lo que obliga a los empleados a cambiar de aplicación, realizar tareas repetitivas y localizar documentos manualmente. Estas brechas pueden ralentizar el servicio, aumentar el esfuerzo operativo, limitar una visión completa de la información del cliente o miembro y crear puntos ciegos de gobernanza donde el contenido queda fuera de los controles de cumplimiento y auditoría de los que depende la institución.

Las integraciones consolidadas de Hyland con Jack Henry ayudan a los clientes conjuntos para poder cerrar esa brecha, conectando la actividad bancaria central con el contenido y los flujos de trabajo que respaldan los préstamos, el servicio al cliente y a los miembros, las operaciones y el cumplimiento normativo; todo ello sin crear un nuevo silo de contenido. En lugar de crear un repositorio separado, OnBase funciona como un centro de contenido seguro que conecta la información entre sistemas e integra los documentos y los flujos de trabajo en el contexto de la actividad bancaria central, lo que permite a los empleados trabajar de forma más eficiente a la vez que siguen utilizando las aplicaciones de Jack Henry con las que ya están familiarizados.

La plataforma FIN de Jack Henry sirve para eliminar la intermediación del cliente, proporcionando a las fintechs acceso directo a los recursos técnicos y sistemas de prueba de Jack Henry. La inclusión en FIN no implica un respaldo al producto de la fintech.

Si desea disponer de más información acerca de la plataforma y soluciones de Hyland visite Hyland.com.

Acerca de Jack Henry & Associates, Inc.Jack Henry (Nasdaq: JKHY) es una empresa de tecnología financiera integral que fortalece las conexiones entre las instituciones financieras y las personas y empresas a las que sirven. Somos una empresa integrada dentro del S&P 500 que prioriza la apertura, la colaboración y la orientación al usuario, ofreciendo a bancos y cooperativas de crédito un ecosistema dinámico de capacidades modernas desarrolladas internamente, además de la posibilidad de integrarse con las principales empresas fintech. Durante 50 años, Jack Henry ha proporcionado soluciones tecnológicas para que sus clientes innoven más rápido, se diferencien estratégicamente y compitan con éxito, al mismo tiempo que atienden las necesidades cambiantes de sus clientes. Empoderamos a más de 7.200 clientes con innovación inspirada en las personas, servicio personalizado y soluciones basadas en datos que ayudan a reducir las barreras para la salud financiera. Puede encontrar información adicional en www.jackhenry.com.

Acerca de Hyland Hyland es líder en inteligencia y automatización de contenido, empoderando a las organizaciones para transformar el contenido empresarial en inteligencia gobernada que acelera la toma de decisiones y el rendimiento empresarial. Con la confianza de miles de organizaciones en todo el mundo, incluidas muchas de las Fortune 100, la plataforma abierta de Hyland utiliza IA para convertir contenido, datos y procesos en un contexto fiable que permite a las personas, aplicaciones y agentes automatizar el trabajo en toda la empresa basada en agentes e impulsada por el contenido. Para obtener más información, visite Hyland.com.

Contacto para medios:Jason Gerdonjason.gerdon@hyland.com

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