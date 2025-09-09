Iberdrola y DXC completan con éxito un importante proyecto de modernización tecnológica

(Información remitida por la empresa firmante)

DXC ayuda a Iberdrola a migrar los sistemas centrales de su negocio a la nube en uno de los mayores proyectos de transformación de TI del sector energético español

MADRID, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Iberdrola, líder energético mundial con sede en Bilbao, España, se ha asociado con DXC, un proveedor líder mundial de servicios de TI de Fortune 500, para completar con éxito un proyecto de varios años para modernizar sus sistemas más críticos.

Al trabajar con DXC para migrar sus sistemas comerciales centrales a la nube, Iberdrola ha transformado sus operaciones para prosperar en un mercado energético cada vez más dinámico, donde la agilidad, la eficiencia y la innovación son esenciales para mantener su liderazgo.

El proyecto fue uno de los proyectos de modernización de TI más grandes y complejos jamás realizados en el sector energético español e implicó trasladar 180 terabytes de datos y más de 30 millones de líneas de código desde un entorno de mainframe heredado a la nube de Azure.

La transformación ha permitido una mayor automatización y un servicio al cliente más receptivo, al tiempo que ha reducido costes y ha brindado oportunidades para integrar tecnologías y servicios de IA.

"La modernización de nuestros sistemas centrales ha sido un hito crucial en la estrategia de digitalización de Iberdrola. Nos permite afrontar nuevos retos de negocio, mantener nuestro liderazgo global y adaptarnos rápidamente a los grandes cambios que se avecinan", comentó Sergio Merchán, director de TI global de Iberdrola. "Gracias a DXC, ahora contamos con una plataforma tecnológica más moderna, eficiente y escalable, lista para evolucionar con nosotros".

Una plataforma para el crecimiento y la innovación DXC lideró la transformación de Iberdrola utilizando tecnologías de automatización, lo que le permitió continuar actualizando y mejorando sus aplicaciones sin interrumpir las operaciones diarias.

La plataforma basada en la nube mejora la eficiencia del proceso y permite a Iberdrola replicar sin problemas el modelo en otros países, al tiempo que garantiza el cumplimiento de las regulaciones locales, una capacidad fundamental en el sector energético altamente regulado.

"Para Iberdrola, modernizamos con éxito la tecnología de la compañía para impulsar la innovación, manteniendo al mismo tiempo una continuidad de negocio fluida", afirmó Alfonso García Muriel, presidente de DXC Technology España y Portugal. "Nuestro objetivo era convertir la tecnología en un motor de crecimiento para Iberdrola, permitiéndoles ser más ágiles, eficientes y estar preparados para el futuro. Gracias a nuestro enfoque centrado en el cliente, nuestra experiencia en el sector y nuestra sólida colaboración con Iberdrola, cumplimos esta misión".

Compromiso con la sostenibilidad y la transformación digitalLa modernización refuerza el compromiso del grupo con la innovación y la sostenibilidad ambiental al reducir el consumo energético y optimizar los recursos, pilares fundamentales en la transición energética global.

Con profundas habilidades de ingeniería de TI, experiencia en la industria y un historial exitoso de ejecución, DXC ayuda a las empresas globales a modernizar los sistemas centrales y la infraestructura para liderar en un mundo impulsado por IA.

