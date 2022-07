IDLE declara sus dividendos y aprueba el retorno de capital (2)

VANCOUVER, BC, 26 de julio de 2022/PRNewswire/ -- IDLE LIFESTYLE INC. ("IDLE" o la "compañía") (CSE: IDLE) (‎FSE: 99L.F) (OTC: IDLSF) (anteriormente Poda Holdings, Inc.) se complace en anunciar que su consejo de administración declaró el pago de un dividendo especial, y aprobó la devolución de capital, sobre sus acciones subordinadas con derecho a voto ("SVS") y acciones de voto múltiple ("MVS") que en conjunto ascienden a una distribución de 0,41 dólares canadienses por SVS, y 0,41 dólares canadienses por MVS sobre una base convertida a SVS (la "distribución"). Se espera que la distribución se pague alrededor del 10 de agosto de 2022 (la "fecha de pago") a los tenedores registrados de SVS y MVS el 3 de agosto de 2022 (la "fecha de registro"). En consecuencia, se espera que el cronograma para la distribución en la Bolsa de Valores de Canadá sea el siguiente:

* La fecha ex-dividendo es la fecha en que las acciones comienzan a cotizar sin el valor de distribución posterior, por lo tanto, solo las acciones adquiridas en o antes del 1 de agosto de 2022, darán derecho al accionista a participar en la distribución. La compañía señala que el 1 de agosto de 2022 es un feriado opcional en Ontario, Canadá, y el mercado CSE estará cerrado para la negociación.

La distribución será de una cantidad total de aproximadamente 68,2 millones de dólares canadienses y estará compuesta por un retorno de capital de aproximadamente 28 millones de dólares canadienses y dividendos de aproximadamente 40,2 millones de dólares canadienses. Los accionistas recibirán 0,41 de dólares canadienses por cada SVS que posean, siendo 0,215 de dólares en relación con la devolución de capital, y 0,195 de dólares en relación con el pago de dividendos y 410 de dólares canadienses por cada MVS que posean, siendo 56,00 de dólares canadienses en relación con la devolución de capital, y 354,00 de dólares en relación con el pago de dividendos.

Estos dividendos son designados por la compañía como dividendos elegibles según lo definido por la Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá) y legislación provincial o territorial similar. Se aplica un crédito fiscal de dividendos mejorado a los dividendos elegibles pagados a residentes canadienses.

La distribución sigue a la finalización por parte de la compañía, junto con Ryan Selby y Ryan Karkairan, de la venta de sustancialmente todos los activos y propiedades utilizados en el negocio anterior de la Compañía (los "activos comprados") a Altria Client Services LLC ("ALCS"), una filial de Altria Group, Inc. (NYSE:MO) por un precio de compra total de 100,5 millones de dólares estadounidenses, sujeto a ciertos ajustes y retenciones el 24 de junio de 2022, conforme a un acuerdo definitivo de fecha 13 de mayo de 2022 ("la transacción"). Como contraprestación por los activos comprados, ALCS pagó 55.275.000 dólares estadounidenses a la compañía, como se describe más detalladamente en el comunicado de prensa de la compañía del 24 de junio de 2022.

Como resultado de la finalización de la transacción, la compañía ya no tiene ninguna propiedad o activo material que no sea efectivo en caja más los ingresos en efectivo de la transacción, que ascienden a aproximadamente 69,2 millones de dólares canadienses después de satisfacer las obligaciones de la compañía y ‎pasivos. Después de la distribución, IDLE espera retener aproximadamente 1 millón de dólares canadienses en efectivo para explorar nuevas oportunidades comerciales para el beneficio económico de sus accionistas, sujeto a los términos del acuerdo de compra de activos.

Accionistas residentes no canadienses

La porción de dividendos de la distribución está sujeta a la retención de impuestos para no residentes a la tasa legal del 25 %, a menos que un accionista no residente en Canadá haya certificado que es residente de un país con un tratado fiscal con Canadá y que califica por una tasa más baja de retención de impuestos bajo dicho tratado fiscal. Todos los accionistas registrados que no sean residentes de Canadá y que tengan derecho a los beneficios de un tratado fiscal deben completar un formulario fiscal canadiense NR301, NR302, NR303 (según corresponda) y enviarlo por correo electrónico al agente de pago de la compañía, Endeavor Trust Corporation, el o antes de las 17:00 PST del 9 de agosto de 2022. Envíe su formulario completo y firmado por correo electrónico en o antes de esa hora a:

A la atención de: Corporate Actions Departmentadmin@endeavortrust.com

De lo contrario, la compañía retendrá de su parte prorrateada la porción de dividendos de la Distribución a la tasa de retención de impuestos legal del 25 %.

Los accionistas no residentes en Canadá que mantienen sus acciones a través de un corredor no necesitan enviar un formulario a la compañía y deben comunicarse directamente con su corredor.

Información adicional

Se establecen más detalles sobre la Distribución en la circular de información gerencial (la "circular") enviada a los Accionistas en relación con la reunión especial celebrada el 22 de junio de 2022, que está disponible en el perfil de IDLE en www.sedar.com.‎

En nombre del consejo de administración,‎Ryan SelbyConsejero delegado, director y presidente del consejo de administración

Idle Lifestyle Inc.‎Número gratuito Norteamérica: +1-833-879-7632‎Número gratuito fuera de Norteamérica: +1-406-879-7632investors@idle-lifestyle.com www.idle-lifestyle.com

DECLARACIONES DE FUTURO

Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva" que puede incluir, entre otros, información con respecto a las actividades, eventos o desarrollos que la compañía espera o anticipa que ocurrirán o pueden ocurrir en el futuro. Dicha información prospectiva a menudo, pero no siempre, se identifica mediante el uso de palabras y frases como "planes", "espera", "se espera", "presupuesto", "programado", "estimaciones", ‎‎"pronostica", "pretende", "anticipa" o "cree" o variaciones (incluidas las variaciones negativas) de tales palabras y frases, o establece que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "podrían", "podría" o "se" tomará, ocurrirá o se logrará. Dicha información prospectiva incluye, entre otras cosas, información sobre: el cronograma anticipado para el pago de la distribución, las consecuencias fiscales de la distribución, el monto anticipado de la distribución por SVS y MVS, el monto anticipado de los ingresos a ser contratado por la compañía para explorar nuevas oportunidades comerciales y la capacidad de la compañía para identificar tales oportunidades. Por lo general, se aplican varios supuestos o factores para sacar conclusiones o hacer los pronósticos o proyecciones establecidos en la información prospectiva. Esos supuestos y factores se basan en la información actualmente disponible para la compañía. Si bien dichas declaraciones se basan en suposiciones que la gerencia considera razonables, no puede garantizarse que la distribución se completará en el cronograma establecido en este comunicado de prensa o que no surgirán eventos o hechos que reduzcan el monto anticipado de la distribución por SVS y MVS.

La información prospectiva implica riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores de riesgo que pueden hacer que los resultados, el desempeño o los logros reales sean materialmente diferentes de cualquier resultado, desempeño o logro futuros expresados o implícitos en la información prospectiva. Dichos riesgos incluyen riesgos relacionados con el aumento de la competencia y las condiciones financieras globales actuales, riesgos de acceso y suministro, dependencia de personal clave, riesgos operativos, riesgos regulatorios, financiamiento, capitalización y riesgos de liquidez. Aunque la compañía ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en la información prospectiva, puede haber otros factores que provoquen que los resultados no sean los anticipados, estimados o previstos. No puede haber garantía de que dicha información resulte precisa, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los previstos en dichas declaraciones. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en la información prospectiva. La ‎compañía no asume ninguna obligación, salvo que la ley exija lo contrario, de actualizar estas ‎declaraciones prospectivas si cambian las creencias, estimaciones u opiniones de la gerencia, u otros factores.‎

Se advierte a los inversores que, salvo que se indique en la circular, cuyas copias se archivan bajo el perfil de la compañía en www.sedar.com, cualquier información divulgada o recibida con respecto a la distribución puede no ser precisa o completa y no se debe confiar en ella.

