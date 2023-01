IDLE firma de una carta de intenciones de adquisición inversa con una empresa de inteligencia artificial

(Información remitida por la empresa firmante)

‎VANCOUVER, BC, 28 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- IDLE LIFESTYLE INC. ("IDLE" o la "Compañía") (CSE: IDLE.X) ‎(FSE: 99L.F) (OTC: IDLSF) (anteriormente Poda Holdings, Inc.) se complace en anunciar que ha firmado una carta de intenciones no vinculante con Ultron Capital Corp. ("Ultron"), con fecha de 25 de enero de 2023 (la "LOI"), en la que se establecen los términos y condiciones iniciales propuestos según los cuales la Compañía y Ultron llevarán a cabo una combinación de negocios que dará lugar a una adquisición inversa de la Compañía por parte de los accionistas de Ultron (la "Transacción Propuesta"). La entidad resultante de la Transacción Propuesta (el "Emisor Resultante") continuará llevando a cabo el negocio de Ultron como una empresa de tecnología de inteligencia artificial que utiliza el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural para mejorar la eficiencia, la precisión y la toma de decisiones en la industria de la educación. La LOI se negoció en condiciones de independencia mutua.

La Transacción Propuesta se estructurará como una fusión, acuerdo, oferta pública de adquisición, compra de acciones u otra forma similar de transacción mutuamente aceptable para la Compañía y Ultron. La Compañía tiene la intención de publicar un comunicado de prensa posterior con los detalles completos relativos a la Transacción Propuesta, incluyendo la capitalización propuesta del Emisor Resultante, tras la ejecución del acuerdo definitivo.

La realización de la Transacción Propuesta está sujeta a una serie de condiciones, entre las que se incluyen la aprobación del cambio y de los accionistas. No puede garantizarse que la Transacción Propuesta se lleve a cabo tal como se contempla actualmente, o en absoluto.

En nombre de la Junta Directiva,‎ Patrick Gray Consejero delegado y Director

IDLE Lifestyle Inc.‎Llamada gratuita en Norteamérica: +1-833-879-7632‎ Fuera de Norteamérica: +1-406-879-7632 investors@idle-lifestyle.com www.idle-lifestyle.com

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Este comunicado de prensa contiene información y afirmaciones de carácter prospectivo ("información prospectiva") en el sentido de la legislación canadiense aplicable en materia de valores, que no se basan en hechos históricos, incluidas, entre otras, las afirmaciones que utilizan las palabras "cree", "prevé", "planea", "pretende", "hará", "debería", "espera", "continúa", "estima", "prevé" y otras expresiones similares. Se advierte a los lectores que no deben confiar indebidamente en la información prospectiva. Los resultados y desarrollos reales pueden diferir materialmente de los contemplados en estas declaraciones dependiendo, entre otras cosas, de los riesgos de que las partes no procedan con la LOI y la Transacción Propuesta; de que los términos finales de la LOI y la Transacción Propuesta difieran de los contemplados actualmente, y de que la LOI y la Transacción Propuesta no se completen con éxito por cualquier motivo. Los términos y condiciones de la Transacción Propuesta pueden cambiar en función de la diligencia debida de la Compañía. La empresa no asume ninguna obligación de comentar análisis, expectativas o declaraciones realizadas por terceros con respecto a la empresa, sus valores o sus resultados financieros o de explotación (según proceda). Aunque la empresa cree que las expectativas reflejadas en la información prospectiva de este comunicado de prensa son razonables, dicha información prospectiva se ha basado en expectativas, factores e hipótesis relativos a acontecimientos futuros que pueden resultar inexactos y están sujetos a numerosos riesgos e incertidumbres, algunos de los cuales escapan al control de la empresa. La información de carácter prospectivo contenida en este comunicado de prensa está expresamente cualificada por esta declaración prospectiva y se realiza a fecha de hoy. La empresa rechaza cualquier intención de actualizar o revisar cualquier información de carácter prospectivo, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o por cualquier otro motivo.

La Bolsa de Valores de Canadá no ha revisado y no acepta responsabilidad alguna por la adecuación o exactitud del contenido de este comunicado de prensa.

View original content: https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/idle-firma-de-una-carta-de-intenciones-de-adquisicion-inversa-con-una-empresa-de-inteligencia-artificial-301732969.html