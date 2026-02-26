IEI presenta una infraestructura Edge resiliente y con gobernanza de seguridad en Embedded World 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Se presentan plataformas industriales seguras por diseño que combinan el rendimiento de Edge AI, la gobernanza de la ciberseguridad durante todo el ciclo de vida y la resiliencia de misión crítica.

TAIPEI, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- IEI Integration Corp. (IEI) anunció hoy su catálogo de productos para Embedded World 2026 (Pabellón 3, Stand n° 3-359). Bajo el lema "La columna vertebral resiliente de fábricas y edificios inteligentes", IEI demostrará cómo sus plataformas industriales seguras por diseño ofrecen alta disponibilidad, redundancia y virtualización, lo que permite a las empresas acelerar con confianza su transformación digital con fiabilidad e inteligencia.

A medida que convergen la Tecnología Operativa (OT) y la Tecnología de la Información (IT), los operadores industriales deben proteger la infraestructura, mantener el tiempo de actividad y prepararse para requisitos regulatorios como NIS2 y la Ley de Ciberresiliencia (CRA). La presentación de IEI enfatiza la resiliencia: mantener los sistemas seguros y operativos ante ciberamenazas, entornos hostiles y cargas de trabajo continuas 24/7.

Aspectos estratégicos destacados: Del riesgo a la preparación

"Los operadores industriales se enfrentan a un doble desafío: implementar cargas de trabajo de IA cada vez más exigentes en el Edge y, al mismo tiempo, adaptarse a las cambiantes regulaciones de ciberseguridad, como NIS2 y la Ley de Ciberresiliencia (CRA)", afirmó YT LEE, vicepresidente de IEI Integration Corp. En Embedded World 2026, demostramos cómo las soluciones de IEI ayudan a los clientes a pasar de la exposición al riesgo a la preparación operativa, reduciendo la brecha entre la computación de alto rendimiento y una estricta gobernanza de la seguridad.

Cuatro pilares de una infraestructura Edge resiliente:

Aceleración de la implementación de la inferencia de IA: IEI presentará soluciones integradas de computación de IA Edge que combinan el marco de aceleración de IA virtualizado iVEC CANAI, servidores de inferencia LLM de alto rendimiento y sistemas de IA Edge compactos y energéticamente eficientes. Construidos sobre una base de seguridad por diseño, estos sistemas son compatibles con los procesadores Intel Core™ Ultra (Serie 2) y las plataformas NVIDIA Jetson AGX Orin™ para ofrecer inteligencia sin comprometer la seguridad.

Gobernanza de seguridad y protección del ciclo de vida: A través de operaciones PSIRT dedicadas y un Portal de Asesoramiento de Seguridad público, IEI ayuda a garantizar la protección de los sistemas críticos. Este marco de gobernanza se estructura en torno a marcos de ciberseguridad industrial reconocidos internacionalmente, como la norma IEC 62443, y las expectativas regulatorias en constante evolución de la CRA.

A través de operaciones dedicadas y un Portal de Asesoramiento de Seguridad público, IEI ayuda a garantizar la protección de los sistemas críticos. Este marco de gobernanza se estructura en torno a marcos de ciberseguridad industrial reconocidos internacionalmente, como la norma IEC 62443, y las expectativas regulatorias en constante evolución de la CRA. Resiliencia operativa para la fabricación moderna: IEI demostrará la gestión remota de iRM para entornos CIM, integrando la gestión de redundancia con la recuperación remota del sistema operativo Out-of-Band (OOB) para permitir la monitorización centralizada, la alta disponibilidad y la restauración rápida durante fallos del sistema, lo que respalda cargas de trabajo continuas las 24 horas, los 7 días de la semana.

Robustez específica para mercados verticales:Las zonas dedicadas contarán con sistemas robustos, incluidas plataformas marítimas validadas por DNV y sistemas de acero inoxidable con clasificación IP69K para procesamiento de alimentos, lo que garantiza un funcionamiento confiable en los entornos más hostiles.

Conecte con nuestros expertosVisite IEI en el pabellón 3, stand n° 3-359, para explorar soluciones de infraestructura de Edge seguras y resilientes para la transformación digital industrial.Programe una consulta técnica:https://www.ieiworld.com/en/support/con_show.php?cid=118 Código de cupón de acceso gratuito: ew26567451.

Acerca de IEI Integration Corp.IEI Integration Corp. es un proveedor global de soluciones informáticas industriales centradas en Edge AI, gestión de infraestructura remota y sistemas embebidos robustos para fabricación inteligente, edificios inteligentes, transporte y aplicaciones industriales de misión crítica en todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2918160...

