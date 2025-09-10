IFA 2025: UGREEN presenta una experiencia interactiva de almacenamiento inteligente y carga de ultima generación.

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- UGREEN, líder mundial en electrónica de consumo, congrego a un amplio público en IFA 2025 con una espectacular exhibición de innovaciones, encabezada por el debut de su nueva línea de productos. En las sesiones oficiales de IFA y en su stand, UGREEN ofreció a los visitantes demostraciones prácticas e inmersivas de soluciones de almacenamiento y carga inteligentes para el día a día.

Durante los cinco días del evento, el stand de UGREEN recibió un gran número de visitantes , lo que refleja tanto el atractivo de su tecnología como el gran interés global en el almacenamiento basado en IA y las soluciones de energía inteligente. La compañía obtuvo además 19 premios independientes que reconocen la excelencia en innovación y diseño. Estos galardones consolidaron la confianza y el reconocimiento que UGREEN continúa recibiendo tanto de los analistas de la industria como de los usuarios.

Además de una presencia inmersiva en la sala de exposiciones, UGREEN participo en el IFA Dream Stage el 6 de septiembre, uniéndose a Adobe e Intel en un debate sobre el futuro del almacenamiento inteligente.

El panel, titulado "NAS con IA y el futuro del almacenamiento inteligente", destacó el creciente papel de la inteligencia artificial en la redefinición de la gestión de datos. Gordon Sylin, director del negocio de NAS en Intel, reveló que un proyecto conjunto con UGREEN culminará con el lanzamiento del primer NAS con IA equipado con el procesador Intel Core Ultra 7 y un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) integrado. La colaboración con Intel, que comenzó en 2024, sienta las bases para este producto de nueva generación. Se espera que el dispositivo trascienda los límites tanto del almacenamiento inteligente como de la informática, lo que subraya la rápida convergencia de la IA y la innovación en hardware en la industria.

Adobe aportó información sobre las crecientes aplicaciones de la IA en el diseño y el trabajo creativo. Matt Christensen, Senior Software QE (Content Intelligence) de Adobe, destacó que la exploración de la IA se encuentra en sus primeras etapas, y se prevé que futuros desarrollos impulsen a los creadores mediante la combinación de almacenamiento inteligente con herramientas creativas basadas en IA. El panel contó con una importante presencia mediática, atrayendo a numerosos medios y generando un interesante debate sobre el potencial transformador de NAS con IA tanto en el mercado profesional como en el de consumo.

Para complementar el debate, UGREEN creó una zona de experiencia interactiva con NAS con IA, que ofreció a los visitantes una experiencia práctica con la funcionalidad de los NAS de próxima generación. Esta zona combinó demostraciones de hardware y software con explicaciones de expertos para ilustrar aplicaciones prácticas en el mundo real.

Además, la zona de experiencia de producto de UGREEN recreó casos de uso cotidianos de su última línea de cargadores, incluyendo en el trabajo, el hogar y los viajes, destacando cómo las soluciones de carga de UGREEN se integran a la perfección en los estilos de vida modernos. Además de su nueva serie MagFlow, UGREEN presentó varios productos emblemáticos, como la serie retráctil UGREEN Nexode, UGREEN Nexode 500W y la serie UGREEN Uno. En conjunto, la colección reforzó la reputación de la compañía por ofrecer soluciones versátiles para diversas necesidades.

Con su colaboración en IA NAS en el horizonte, UGREEN ha dado un paso decisivo para definir la nueva era del almacenamiento inteligente. La presentación de la marca en IFA 2025 ilustró no solo los avances tecnológicos ya logrados, sino también su compromiso de impulsar avances significativos en almacenamiento, carga y soluciones integradas de IA.

