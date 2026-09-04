(Información remitida por la empresa firmante)

- IFA 2026: Sunseeker presenta sus modelos LiDAR 2027, su ecosistema de jardines inteligentes y el primer mapa semántico 3D del sector

La gama LiDAR de 2027 y la plataforma inteligente para jardines marcan un cambio estratégico de los cortacéspedes independientes a un ecosistema exterior conectado y adaptable

BERLÍN, 4 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Sunseeker, líder mundial en el cuidado inteligente del césped, presentó cinco nuevos productos LiDAR para 2027 en la IFA 2026, junto con su ecosistema Smart Garden y MapOS™, que incluye el primer mapa semántico 3D del sector para una gestión intuitiva y realista del césped.

Sunseeker, que debuta en la feria IFA, amplía su visión más allá del corte robótico del césped para construir un ecosistema de jardín inteligente conectado, impulsado por IA y robótica, que admite riego inteligente, control de malezas y la integración perfecta de una gama cada vez mayor de robots para exteriores.

Gama LiDAR 2027 de Sunseeker: precisión, inteligencia y escalabilidad para cada jardín

La gama LiDAR 2027 de Sunseeker está diseñada para un uso sencillo: sin mapeo manual ni complejidad. Los cinco modelos incorporan de serie sensores LiDAR, entre los que destacan el S7 LiDAR Ultra AWD 3000 y el S5 LiDAR Ultra Pro AWD 1800, que utilizan LiDAR de 360° con integración en el ecosistema Smart Garden y MapOS™, y la serie S3 LiDAR, que emplea LiDAR de estado sólido. Todos están diseñados para ofrecer una percepción precisa y una navegación fiable en diversos entornos de jardín. El sistema AWD del S7 permite sortear fácilmente terrenos empinados e irregulares, incluyendo pendientes de hasta el 80% (aprox. 39°). Los cinco modelos ofrecen una instalación inalámbrica y sin antenas, además de una navegación con precisión centimétrica para jardines de entre 500 y 3000 metros cuadrados. Disponibles a partir de febrero del año 2027.

El modelo S7 está diseñado para céspedes grandes y complejos e incorpora un concentrador de extensión compatible con accesorios como el cabezal de corte EdgeZero, que permite un corte preciso de borde a borde (0 cm), así como un brazo robótico. El modelo S5 ofrece inteligencia avanzada para jardines familiares medianos y grandes, mientras que la serie S3 proporciona precisión inalámbrica para céspedes más pequeños e inclinados. Gracias a su tecnología LiDAR de 360° y al reconocimiento de más de 360 tipos de obstáculos, la tecnología de percepción de Sunseeker ayuda a los cortacéspedes a detectar y responder a los objetos con mayor precisión, reduciendo el riesgo de colisiones y permitiendo a los usuarios disfrutar de un corte autónomo más seguro y fiable con menor intervención manual.

Jardín inteligente: un ecosistema inteligente que detecta, comprende y recomienda

En la feria IFA 2026, Sunseeker presentó el ecosistema Smart Garden, que ofrece a los usuarios una experiencia más inteligente en la gestión de jardines y céspedes.

Basado en la detección, la comprensión y la recomendación, el ecosistema Smart Garden de Sunseeker conecta cortacéspedes robóticos, pluviómetros, sensores de suelo (disponibles en 2027) y futuros robots autónomos en una red de inteligencia unificada. Mediante el seguimiento continuo de la lluvia, el suelo, la salud del césped y las condiciones ambientales, genera información en tiempo real sobre el jardín, transformando los datos en información útil a través de la IA de visión integrada, la fusión de sensores multimodales y los modelos de IA basados en la nube. Por ejemplo, cuando se detecta césped amarillo, la IA puede ayudar a determinar si se debe a la sequía o a las plagas y recomendar el riego o el control de plagas. La futura integración con el Control de Riego Inteligente ampliará aún más las funcionalidades de Smart Garden, pasando de la detección y las recomendaciones a la automatización de acciones.

Sunseeker también presentó su hoja de ruta tecnológica FSA (Autonomía Supervisada Flexible en Exteriores) para explorar el desarrollo futuro del cuidado autónomo de exteriores. Basada en conversaciones con el profesor y doctor Alan Akbik, catedrático de Aprendizaje Automático en la Universidad Humboldt de Berlín, la hoja de ruta busca reducir progresivamente la intervención humana. Con Sunseeker actualmente en la etapa de Jardín Inteligente de Nivel 3 (L3) y avanzando hacia el Jardín Autónomo Supervisado de Nivel 4 y el Jardín Autónomo Supervisado de Nivel 5, la hoja de ruta traza un camino claro hacia el futuro.

"La IA redefinirá por completo el sector del cuidado de exteriores. A medida que avancemos del Nivel 3 al Nivel 4 y 5, la intervención humana en el trabajo al aire libre seguirá disminuyendo, lo que ayudará a paliar la escasez de mano de obra y el envejecimiento de la población", afirmó el profesor y doctor Alan Akbik.

"Esta evolución ya está en marcha y Sunseeker se compromete a liderarla", declaró Terry Ma, consejero delegado de Sunseeker. "Seguiremos invirtiendo en IA y robótica, avanzando desde el Jardín Inteligente hasta los Espacios Exteriores Autónomos y Supervisados Flexibles para liberar a los usuarios de las tareas rutinarias al aire libre y proporcionarles más libertad para disfrutar de la vida".

MapOS™: El primer mapa semántico 3D del sector para una gestión intuitiva del césped

Al integrar la comprensión semántica de la IA, MapOS™ transforma la información visual en un mapa semántico para crear una representación digital del jardín con comprensión contextual. El mapa de escena real proporcionará a los usuarios una vista clara del jardín, incluido el diseño y los elementos clave del paisaje, lo que permite ajustar aún más los límites punto por punto, designar zonas seguras y prohibidas, y personaliza las configuraciones de corte directamente en el mapa para hacer que el manejo del césped sea más intuitivo y preciso.

Para jardines grandes o complejos, MapOS™ combina la visualización de escenas reales con información inteligente para reducir la necesidad de volver a mapear y la intervención manual, lo que proporciona una experiencia de cuidado del césped más sencilla.

Acelerar el crecimiento mediante la solidez de la cartera y el alcance global

Sunseeker Robotics logró triplicar sus ingresos en 2026, gracias a 14 productos en 40 países bajo su estrategia de doble marca. La compañía continúa fortaleciendo su estrategia Glocal mediante alianzas locales, expansión minorista y capacidades de servicio integral. Su red minorista creció de aproximadamente 1500 puntos de venta en 2025 a cerca de 5000 en 2026, respaldada por alianzas con minoristas líderes, plataformas de comercio electrónico y distribuidores regionales en Europa y Estados Unidos.

Sunseeker también está ampliando su presencia a través de alianzas con selecciones nacionales y clubes deportivos importantes, como la FFF (Federación Francesa de Fútbol), el SV Werder Bremen (Alemania), el Mantova 1911 (Italia), el IFK Göteborg (Suecia) y el F.C. Copenhagen (Dinamarca), así como los Philadelphia Phillies (Estados Unidos), fortaleciendo aún más su conexión con las comunidades locales más allá de la venta de productos.

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