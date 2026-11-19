(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 19 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- iFLYTEK anuncia ofertas de Black Friday en sus notebooks AINOTE AI, que combinan la experiencia de escritura similar a papel, la grabación de voz y una organización asistida por inteligencia artificial. La gama incluye el AINOTE 2, reconocido por los Guinness World Records como la tableta de tinta electrónica (E-Ink) más delgada del mundo, la cual ayuda a los usuarios a capturar ideas y conversaciones para luego transformarlas en pasos a seguir bien definidos.

Ofertas de Black Friday

Del 19 al 30, los compradores pueden ahorrar en lo siguiente en la tienda oficial de iFLYTEK :

iFLYTEK AINOTE 2: 519 dólares , rebajado de 649 dólares, ahorrando un 20 % . Tienda: https://store.iflytek.com/products/iflytek-ainote-2

, rebajado de 649 dólares, ahorrando un . Tienda: https://store.iflytek.com/products/iflytek-ainote-2 iFLYTEK AINOTE Air 2: 399 dólares , rebajado de 499 dólares, ahorrando un 20 % . Tienda: https://store.iflytek.com/products/iflytek-ainote-air-2

, rebajado de 499 dólares, ahorrando un . Tienda: https://store.iflytek.com/products/iflytek-ainote-air-2 AINOTE Air2 con funda protectora negra: 407 dólares, rebajado de 555 dólares, ahorrando un 25 %. Tienda: https://store.iflytek.com/products/iflytek-ainote-air-2?sku=18067724371545786032222470

Los compradores también pueden disfrutar de estas ventajas adicionales:

Cada compra de AINOTE realizada durante la promoción incluye, además, puntas de repuesto para el lápiz sin coste adicional.

Recupere el importe de su compra

Como parte de su promoción de Black Friday, iFLYTEK seleccionará al azar tres pedidos que cumplan con los requisitos, realizados durante la campaña, y reembolsará su importe. Los clientes pueden consultar todos los detalles sobre los requisitos y las condiciones en https://store.iflytek.com/pages/terms-and-conditions-of-black-friday-sales.

Escritura a mano natural, notas de reunión más útiles

AINOTE 2 integra notas manuscritas y conversaciones grabadas. Los usuarios pueden anotar sus propias ideas y prioridades mientras registran la discusión, para luego convertir tanto la escritura a mano como el audio en texto editable. Los resúmenes generados por IA recopilan los puntos clave, las decisiones y los pasos a seguir, mientras que las herramientas de calendario facilitan el seguimiento de las tareas.

Su pantalla de tinta electrónica con textura, una latencia de escritura de 20 ms y un lápiz óptico sensible a la presión ofrecen una sensación similar a la del papel. Las notas manuscritas permanecen vinculadas a la línea de tiempo del audio, lo que permite revisar el contexto original de cada anotación en lugar de depender únicamente de un resumen.

Diseñado para profesionales que prefieren escribir a mano pero gestionan habitualmente reuniones, entrevistas o conversaciones con clientes, AINOTE combina la libertad del papel y el lápiz con herramientas para revisar, organizar y actuar sobre la información.

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