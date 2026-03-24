iGarden lanza la serie L AWD: primera cortadora de césped robótica 4WD del mundo con una duración de 8 horas

(Información remitida por la empresa firmante)

MUNICH, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- iGarden ha anunciado hoy el lanzamiento en el mercado europeo B2B de la serie Lawn Mower L AWD , el primer robot cortacésped 4WD del mundo con una autonomía de 8 horas, un nuevo referente de rendimiento en entornos exteriores complejos.

Rendimiento ininterrumpido durante todo el día

El sistema se basa en una batería de alta capacidad de 21 Ah combinada con un sistema inteligente de gestión de energía que adapta dinámicamente la potencia del motor según la resistencia del terreno. Esta eficiencia permite hasta 8 horas de corte continuo, cubriendo áreas de hasta 2.200 m con una sola carga. En entornos residenciales típicos (1.500-1.800 m), el robot cortacésped puede completar toda la tarea en una sola sesión ininterrumpida, eliminando las ineficiencias de las recargas a mitad de ciclo.

Diseñado para el éxito en el canal de distribución

"Los distribuidores europeos nos han solicitado constantemente un robot cortacésped capaz de manejar terrenos empinados y complejos sin la complejidad de las instalaciones", afirmó el equipo de producto de iGarden. "Diseñamos la serie L AWD para que la atención se centre en disfrutar del espacio exterior, en lugar de en la gestión del equipo. Al reducir el tiempo de configuración y eliminar las barreras de suscripción, ofrecemos a nuestros socios minoristas una solución que protege sus márgenes a la vez que brinda una experiencia premium y sin complicaciones al usuario final".

Diseñado para terrenos donde otros fallan

La adopción de cortacéspedes robóticos en Europa se ha visto limitada durante mucho tiempo por terrenos irregulares, pendientes pronunciadas y jardines estrechos. Los modelos tradicionales de dos ruedas suelen tener dificultades en estos terrenos, deteniéndose con frecuencia, dañando el césped y frustrando a los usuarios. La serie L AWD está diseñada para eliminar por completo estos inconvenientes. Gracias a la integración de un robusto chasis 4x4 con un avanzado sistema de dirección de giro cero, el cortacésped puede sortear con fiabilidad pendientes pronunciadas de hasta el 70 %. Sus módulos de transmisión de dirección duales permiten que las ruedas delanteras pivoten con un radio de giro prácticamente nulo en espacios reducidos. Esta agilidad evita activamente que las ruedas delanteras dañen el césped, garantizando que el cortacésped maniobre a la perfección sin arrastrar las ruedas ni arrancar la hierba, incluso en las curvas más cerradas.

Despliegue inalámbrico, sin suscripción

Más allá de su gran resistencia y movilidad, el sistema transforma la experiencia de implementación tanto para distribuidores como para propietarios. La avanzada navegación del cortacésped combina LiDAR de 360° con una cámara HD de IA de 1080p para ofrecer una precisión de posicionamiento centimétrica. Esto garantiza un mapeo y enrutamiento altamente fiables, incluso bajo la densa vegetación o a la sombra de edificios. Lo más importante para los socios minoristas es que este sistema inalámbrico no requiere suscripciones a la nube RTK ni tiempos de espera por satélite. Ofrece una configuración inmediata que reduce drásticamente el tiempo de instalación y minimiza la necesidad de asistencia técnica continua.

Disponibilidad

Con una garantía integral de 3 años y resistencia al agua IPX6, la serie L AWD se lanzará en marzo a través de canales B2B en Alemania, Francia y otros mercados europeos clave. El precio variará según el mercado.

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iGarden Global E-mail: sales@igarden.ai

Inverquark GmbH Moos 75, 5431 Kuchl, AustriaE-mail: robotics@inverquark.de

Acerca de iGardenComo la innovadora submarca de Fairland Group, iGarden lidera la revolución global de los jardines con IA. Al fusionar la IA avanzada con un diseño ecológico e inteligente, creamos espacios exteriores que piensan, se adaptan y se autogestionan. Nuestra cuidada selección de productos, desde limpiafondos y sistemas de natación con IA hasta cortacéspedes inteligentes, bombas con IA y sistemas AIoT, ofrece un estilo de vida impecable, silencioso, sostenible y con una belleza inteligente.

Con iGarden, disfrutar del aire libre se convierte en una experiencia de bienestar, de conexión y de arte en movimiento cotidiano.

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Contacto para mediosMengru LiRepresentante de RR. PP. de iGarden Mengruli@fairlandgroup.com

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