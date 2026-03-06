IKEA China adopta las RoboVans de Neolix tras un exitoso piloto

(Información remitida por la empresa firmante)

HEFEI, China, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- IKEA China ha adoptado los vehículos autónomos Neolix tras un proyecto piloto en la provincia de Anhui que redujo los tiempos de espera medios de los clientes en dos tercios, mejorando la experiencia del cliente y creando al mismo tiempo un lugar de trabajo más eficiente para los empleados.

Ingka Group, el mayor franquiciado de IKEA, ha confirmado que la solución se adoptará de forma permanente en IKEA Hefei tras el éxito de la prueba piloto. Durante la prueba piloto, los vehículos Neolix transportaron los pedidos de los clientes desde un almacén externo hasta la tienda para su recogida, a la vez que facilitaban la reposición en tienda. Desde el inicio del programa, los vehículos Neolix han recorrido casi 75.600 kilómetros de conducción autónoma.

El beneficio fue inmediato. Según Ingka Group, el tiempo promedio de espera para los pedidos de recogida en tienda se redujo de seis horas a tan solo dos, lo que mejoró drásticamente la experiencia y la satisfacción general del cliente. Para la empresa, los costes de transporte entre las unidades operativas de IKEA también se redujeron en más del 50 %, lo que ofrece un modelo potencialmente rentable para tiendas más pequeñas o futuros formatos.

La implementación ilustra cómo la entrega autónoma está empezando a pasar de los proyectos piloto a las operaciones diarias. Para los grandes minoristas, la tecnología ofrece una forma de mejorar la eficiencia del cumplimiento y reducir los costes logísticos.

Los vehículos utilizados en el proyecto son modelos Neolix X6, con una capacidad de carga de 6 metros cúbicos y una carga útil de más de 1 tonelada. Operan con capacidad de conducción autónoma de Nivel 4, lo que significa que pueden realizar todas las tareas de conducción en entornos designados sin intervención humana, con monitorización remota para garantizar su seguridad. El sistema está diseñado para funcionar de forma fiable en entornos complejos, como lluvia, niebla, nieve, carreteras sin pavimentar, rutas estrechas y tráfico denso de peatones o vehículos.

Basándose en los datos y la información de la prueba, Ingka Group afirmó que IKEA está evaluando qué mercados se beneficiarían de la logística autónoma donde la legislación y la infraestructura sean favorables. En China, IKEA también está explorando programas piloto para entregas autónomas directamente a los clientes.

Fundada en Pekín, Neolix se especializa en vehículos de reparto autónomos L4 y ha implementado su tecnología en más de 300 ciudades de 15 países. Los vehículos de la compañía se utilizan en diversas aplicaciones logísticas, incluyendo el sector minorista, atendiendo a clientes como IKEA y a importantes cadenas de tiendas de conveniencia como uSmile, de la Corporación Nacional del Petróleo de China (CNPC), Zhongbai Lawson y Meiyijia, lo que refleja cómo los sistemas de reparto autónomos se están integrando cada vez más en las cadenas de suministro minoristas habituales.

