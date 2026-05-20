(Información remitida por la empresa firmante)

-Impetus lanza la familia de soluciones y servicios Leap™ AI para que la IA empresarial con agentes funcione de verdad

Los servicios basados en software y la innovadora metodología de ingeniería de contexto ayudan a las empresas a superar la brecha de contexto y a impulsar resultados fiables con IA con agentes.

LOS GATOS, Calif., 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Impetus Technologies, líder en servicios de IA basada en software y soluciones para la industria, anunció el lanzamiento de la familia de soluciones y servicios Impetus Leap™ AI. Esta iniciativa responde directamente a una creciente realidad empresarial: la mayoría de las implementaciones de IA basada en agentes no logran los resultados comerciales previstos, no porque los modelos de IA fallen, sino porque el contexto empresarial que estos agentes necesitan nunca se ha diseñado adecuadamente. La familia Leap AI cierra esta brecha para ofrecer los resultados de IA basada en agentes que las empresas buscan.

La brecha de contexto, el espacio entre lo que saben los modelos de IA actuales y lo que hace que su empresa sea única, incluidos el conocimiento propietario y las políticas comerciales, consta de cuatro capas distintas.

Brecha de datos: Los sistemas de IA no pueden acceder a la inteligencia institucional atrapada en sistemas de datos estructurados y no estructurados heredados, que a menudo se han construido a lo largo de décadas, lo que impide que sus agentes resuelvan las consultas de los clientes, automaticen los procesos de principio a fin o actúen en función de la realidad real de su negocio.

Los sistemas de IA no pueden acceder a la inteligencia institucional atrapada en sistemas de datos estructurados y no estructurados heredados, que a menudo se han construido a lo largo de décadas, lo que impide que sus agentes resuelvan las consultas de los clientes, automaticen los procesos de principio a fin o actúen en función de la realidad real de su negocio. Brecha semántica: Incluso cuando se puede acceder a los datos, estos carecen de un significado empresarial práctico, lo que da como resultado agentes que parecen seguros de sí mismos, pero que a menudo tienen ideas equivocadas o se desvían del camino correcto y, en última instancia, actúan incorrectamente en su contexto empresarial específico.

Incluso cuando se puede acceder a los datos, estos carecen de un significado empresarial práctico, lo que da como resultado agentes que parecen seguros de sí mismos, pero que a menudo tienen ideas equivocadas o se desvían del camino correcto y, en última instancia, actúan incorrectamente en su contexto empresarial específico. Brecha de ejecución: Los agentes de IA tienen dificultades para ejecutarse de forma fiable debido a la deriva del contexto durante las transferencias, la escasa observabilidad y las lagunas en la gobernanza, lo que produce bucles de iteración costosos, latencia impredecible y exposición al incumplimiento que obliga a los equipos a revertir las implementaciones.

Los agentes de IA tienen dificultades para ejecutarse de forma fiable debido a la deriva del contexto durante las transferencias, la escasa observabilidad y las lagunas en la gobernanza, lo que produce bucles de iteración costosos, latencia impredecible y exposición al incumplimiento que obliga a los equipos a revertir las implementaciones. Brecha de confianza: Los sistemas de IA a menudo carecen de las salvaguardias específicas de la empresa para tomar decisiones correctas de manera confiable, lo que crea riesgos de responsabilidad, exposición regulatoria y una erosión de la confianza que impide que la IA con capacidad de agencia llegue a la producción a gran escala.

La familia Impetus Leap AI™ incluye cinco potentes soluciones y servicios basados en software y nativos de IA que se han desarrollado desde cero para abordar estos desafíos:

Impetus LeapLogic Suite™: Transforma los sistemas de datos heredados en bases preparadas para la IA con hasta un 95 % de automatización, certificación y modernización alineada con la ontología. LeapLogic preserva la lógica empresarial al tiempo que crea metadatos semánticos, linaje y señales de preparación necesarios para la IA con agentes.

Transforma los sistemas de datos heredados en bases preparadas para la IA con hasta un 95 % de automatización, certificación y modernización alineada con la ontología. LeapLogic preserva la lógica empresarial al tiempo que crea metadatos semánticos, linaje y señales de preparación necesarios para la IA con agentes. Impetus Context Studio™: Esta potente e intuitiva solución proporciona a los ingenieros de datos y a los usuarios empresariales un entorno de trabajo visual compartido para definir qué significan los datos en términos empresariales, dirigiendo el comportamiento de los agentes de IA, diseñando la lógica de recuperación por capas e implementando políticas de IA responsables mediante el aislamiento compartimentado.

Esta potente e intuitiva solución proporciona a los ingenieros de datos y a los usuarios empresariales un entorno de trabajo visual compartido para definir qué significan los datos en términos empresariales, dirigiendo el comportamiento de los agentes de IA, diseñando la lógica de recuperación por capas e implementando políticas de IA responsables mediante el aislamiento compartimentado. Impetus Context Fabric™: Proporciona la capa de inteligencia semántica para la empresa basada en agentes, conectando ontologías, grafos de conocimiento, reglas de negocio, políticas, linaje y memoria en un contexto empresarial gobernado. Ayuda a los agentes de IA a razonar con significado empresarial en lugar de con datos aislados.

Proporciona la capa de inteligencia semántica para la empresa basada en agentes, conectando ontologías, grafos de conocimiento, reglas de negocio, políticas, linaje y memoria en un contexto empresarial gobernado. Ayuda a los agentes de IA a razonar con significado empresarial en lugar de con datos aislados. Impetus Prism™: Proporciona un plano de control unificado para la observabilidad y la gobernanza en operaciones de datos, IA y nube. Supervisa la calidad del contexto, el riesgo de alucinaciones, la desviación, el rendimiento, el coste y el cumplimiento para que las empresas puedan operar la IA con agentes con confianza.

Proporciona un plano de control unificado para la observabilidad y la gobernanza en operaciones de datos, IA y nube. Supervisa la calidad del contexto, el riesgo de alucinaciones, la desviación, el rendimiento, el coste y el cumplimiento para que las empresas puedan operar la IA con agentes con confianza. Impetus Agent Solutions™: Ofrece habilidades, kits y agentes específicos para cada dominio que ayudan a las empresas a automatizar flujos de trabajo que requieren mucha toma de decisiones en todas las operaciones comerciales y tecnológicas. Desarrollados mediante el ciclo de vida de entrega de ingeniería de contexto de Impetus, estos agentes se evalúan, se comparan con otros, se gestionan y están listos para su uso en producción.

Impulsando resultados de IA con agentes con conciencia contextual

La familia de soluciones y servicios Impetus Leap™ AI ofrece un enfoque integral para el desarrollo e implementación de soluciones de IA con conciencia contextual de nivel empresarial, que proporcionan resultados comerciales superiores para cualquier empresa en cualquier sector.

"Las empresas han dedicado décadas a desarrollar conocimiento propio y lógica operativa que define su ventaja competitiva. Los modelos de IA, por muy avanzados que sean, carecen de este contexto, lo que impacta profundamente en los resultados de la IA con conciencia contextual", afirmó Nachiket Deshpande, consejero delegado de Impetus Technologies. "Las empresas que triunfan con la IA con conciencia contextual no son las que tienen los mejores modelos, sino las que han diseñado el contexto adecuado. La pregunta que todo directivo debe hacerse no es '¿qué herramienta de IA estamos usando?', sino '¿qué contexto y plano de control necesitamos para que la IA realice un trabajo real de forma segura?'. Eso es precisamente lo que ofrece la familia Leap AI".

"La visión de ingeniería de contexto de Impetus da en el clavo respecto a lo que preocupa a los directivos actuales: no si la IA es adecuada para su empresa, sino cómo pueden modernizarla, implementarla, orquestarla, ejecutarla y gestionarla eficazmente para obtener los resultados de negocio que buscan", afirmó John Furrier, cofundador de SiliconANGLE.

Para obtener más información sobre la familia de soluciones y servicios de Impetus Leap AI y nuestras alianzas tecnológicas estratégicas con empresas líderes, como AWS, Databricks, Google, Microsoft y Snowflake, visite http://www.impetus.ai. Solicite hoy mismo su evaluación de preparación para la IA y descubra cómo su organización puede superar la brecha de contexto para controlar sus resultados de negocio.

Acerca de Impetus Technologies

Impetus™ Technologies es una empresa líder en ingeniería digital dedicada a ayudar a los clientes a construir la Empresa Inteligente™ para obtener resultados empresariales superiores. Con una cultura de innovación y una larga trayectoria en la resolución de los desafíos más exigentes en el ámbito de los datos, ayudamos a organizaciones pioneras a transformar los datos brutos en una formidable ventaja competitiva. Nuestra misión es diseñar el contexto que permite que la IA con agentes funcione eficazmente, superando la 'brecha de contexto' —el espacio entre lo que saben los modelos de IA fundamentales y lo que hace única a su empresa, incluyendo sus datos propios y sus métodos de trabajo— para ofrecer soluciones autónomas, fiables y basadas en software que impulsan una innovación y un crecimiento sin precedentes.

Contacto para Medios:

Jeff VeisDirector de Marketing, Impetus Technologiesjeff.veis@impetus.com

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