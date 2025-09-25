Impulsando el crecimiento global: XCMG Crane amplía sus entregas internacionales

(Información remitida por la empresa firmante)

XUZHOU, China, 25 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- A finales del tercer trimestre de 2025, XCMG Crane, unidad de negocio especializada en maquinaria de elevación de XCMG Machinery (SHE: 000425), logró un intenso volumen de entregas internacionales, con múltiples lotes de grúas prémium enviadas a mercados clave como el Sudeste Asiático, Oriente Medio y Europa. Con una sólida gama de productos y un alto grado de personalización, estas entregas demuestran el creciente papel de XCMG en la cadena de suministro global de equipos de construcción y su capacidad para satisfacer las diversas necesidades de los clientes con soluciones fiables y probadas en China.

Mercado europeo: diseño específico para entornos de trabajo reducidos

El 22 de septiembre, varias grúas todoterreno XCMG XCR50_E zarparon hacia el mercado europeo. Este lote de grúas se adapta con precisión a las necesidades de los clientes europeos, con ventajas distintivas en diseño y personalización:

Diseño de carrocería ultraestrecha de 2,5 metros que cumple con la normativa de transporte de la UE, lo que mejora significativamente la adaptabilidad y la maniobrabilidad en lugares de trabajo con espacio reducido.

Cabina extragrande de 1,1 metros, diseñada según los hábitos de operación de los usuarios de grúas europeos, que ofrece amplio espacio y mayor comodidad para los operadores más altos.

Proyectos en Oriente Medio: soluciones de flota para aplicaciones petrolíferas exigentes

Un mes antes, XCMG entregó más de 50 grúas personalizadas a mercados internacionales. Esta completa línea, que incluye los modelos principales de XCMG con capacidad de 130, 100 y 50 toneladas, se está implementando en proyectos clave de construcción de yacimientos petrolíferos en todos los mercados, afrontando los severos desafíos del calor extremo, las tormentas de arena y las complejas condiciones operativas. Para cumplir con los estrictos estándares y requisitos del desarrollo petrolero local, la flota se diseñó con configuraciones escalonadas, lo que permite una coordinación eficiente en todo el espectro de operaciones, desde el levantamiento de estructuras pesadas hasta la instalación precisa de equipos y tareas de construcción especializadas.

Expansión en el Sudeste Asiático: equipos inteligentes que respaldan proyectos importantes

El 14 de julio, se inició oficialmente la entrega del segundo lote de grúas inteligentes sobre ruedas y sobre orugas para un proyecto de alúmina a gran escala en el Sudeste Asiático. Esta potente flota incluye una gama completa de modelos de grúas sobre ruedas y sobre orugas XCMG de 50 a 500 toneladas, lo que pone de relieve el liderazgo de la compañía en innovación en ingeniería. Al impulsar proyectos de ingeniería internacionales con los siguientes modelos de grúas probados en China, la entrega impulsará la modernización global:

La XGC500A ofrece una capacidad de elevación de 500 toneladas, ideal para operaciones de alta exigencia a gran altitud.

La XLC130 y la XLC200M satisfacen diversos requisitos en el montaje de estructuras de acero y la construcción de plantas.

Las XGC85 y la XGTC65, con configuraciones flexibles y gran adaptabilidad a terrenos diversos, permiten un despliegue rápido en obras complejas.

La grúa sobre ruedas XCT50_Y ofrece una movilidad excepcional, fácil traslado entre obras y una elevación precisa y eficiente. Con múltiples combinaciones de pluma, puede abordar una amplia gama de necesidades de instalación de estructuras de acero.

"XCMG siempre ha estado a la vanguardia de la tecnología. Sus productos y soluciones altamente adaptables se adaptan perfectamente a nuestras necesidades de construcción, brindando una experiencia operativa excepcional. Esto es precisamente lo que más nos impresiona de XCMG", afirmó Thomas, representante del proyecto. Esta opinión refleja el excelente rendimiento del equipo, su diseño orientado al operador y sus resultados fiables en la obra.

