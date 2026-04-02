Se inaugura Bonjour Brand Forum • Macao, lo que señala una nueva fase en la colaboración sino-franco-lusófona

(Información remitida por la empresa firmante)

MACAO, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El Bonjour Brand Forum • Macao, en su edición inaugural, se celebró en Macao los días 23 y 24 de marzo. El evento fue organizado conjuntamente por la Asociación de Transmisión en Vivo de Macao y el Comité Organizador del Bonjour Brand Forum, con el apoyo de la Oficina de Desarrollo Económico y Tecnológico y MGM como socio del evento. El 23 de marzo, el foro se inauguró con la presentación del Comité de Selección Global de Productos Sino-Franco-Lusófonos, que exhibió una amplia gama de marcas francesas de alta gama y sus productos estrella. La feria conectó a estas marcas con empresas y distribuidores en China y los mercados de habla portuguesa, impulsando así la cooperación económica y comercial entre China, Francia y Portugal.

El 24 de marzo, representantes franceses, entre ellos Jean-Pierre Raffarin, ex primer ministro francés y representante especial del presidente francés para China, y Christile Drulhe, cónsul general de Francia en Hong Kong y Macao, asistieron a la ceremonia de inauguración. También estuvieron presentes Sam Hou Fai, jefe ejecutivo de la RAE de Macao, otros altos funcionarios regionales y representantes empresariales de China y países de habla portuguesa. En su discurso de apertura, Raffarin describió Macao como un centro de intercambio cultural y una puerta de entrada clave para los productos franceses y europeos que acceden al mercado chino. Destacó la creación del Centro Global de Selección de Productos Sino-Franco-Lusófonos en Macao, que facilita el acceso directo de productos de Macao y China continental a los mercados europeos, al tiempo que apoya el comercio bilateral y las relaciones comerciales. Raffarin también subrayó el papel fundamental de la cultura en la relación entre China y Francia, basada en el respeto mutuo, y enfatizó la larga trayectoria de colaboración entre los tres países. Expresó su confianza en las capacidades de las marcas chinas y delineó las líneas de actuación para la cooperación futura, incluyendo un mayor diálogo entre los líderes creativos franceses y chinos, el posicionamiento de Macao como plataforma para el intercambio cultural entre China y Francia, y la ampliación de la colaboración financiera y de inversión entre ambos mercados.

Christile Drulhe, Cónsul General de Francia en Hong Kong y Macao, y Emmanuelle Peres, Directora General de la Fundación Prospective & Innovation, presenciaron el lanzamiento del Festival Mundial de Productos Sino-Franco-Lusófonos. El evento está diseñado para servir como canal digital para que las marcas francesas conecten con el público en China y los mercados de habla portuguesa. Tai Kin Ip, Secretario de Economía y Finanzas de Macao, afirmó que Macao y Francia comparten una sólida base en cooperación económica, comercial y tecnológica. En 2025, las importaciones de Macao procedentes de Francia superaron los 17.000 millones de MOP. Añadió que Macao aprovechará su Tercer Plan Quinquenal para capitalizar sus ventajas institucionales y facilitar el acceso transfronterizo al mercado para las marcas francesas y chinas.

Durante el evento, se firmaron varios acuerdos intersectoriales, presenciados por Raffarin y Tai. Entre ellos, se destacó la alianza entre Gustave Eiffel y Macao Pak Chun Culture Co., Ltd. como ejemplo de colaboración comercial entre marcas francesas y chinas. Simultáneamente, se presentó el Sino-Franco-Lusophone Global Goods Festival, con Li Jiaqi, streamer de Mei ONE, como embajador del festival. Basándose en su experiencia apoyando a marcas chinas en su entrada al mercado francés, Li describió la transmisión en directo como un factor clave para el éxito de las marcas, resaltando cómo Macao permite que las historias de las marcas francesas lleguen a los consumidores chinos y conecten con ellos de manera más efectiva. Yang Jing, fundador de Bonjour Brand, afirmó que Bonjour Brand lleva 12 años apoyando el intercambio de marcas entre China y Francia, con el objetivo de ayudar a las audiencias globales a comprender mejor China y Macao a través de iniciativas de marca. Choi Kei Pui, presidenta de la Asociación de Transmisión en Vivo de Macao, afirmó que el foro, la feria de selección de productos y el festival de transmisión en vivo conforman una plataforma coordinada que apoya a las marcas francesas en su entrada a los mercados de habla china y portuguesa. Añadió que la asociación también utilizará sus recursos digitales para fomentar una mayor cooperación trilateral.

Bonjour Brand Forum • Macao 2026 representa un hito significativo en la colaboración entre China, Francia y Portugal, al reunir a socios comerciales y fomentar la cooperación multisectorial entre las empresas participantes. De cara al futuro, Macao seguirá consolidando su papel como centro de intercambio internacional, apoyando la entrada de marcas francesas en el mercado chino y expandiendo los lazos comerciales trilaterales. Gracias a sus servicios e infraestructura de primer nivel, Macao extenderá las alianzas trilaterales más allá del comercio, abarcando la cultura y el deporte, lo que permitirá que la oferta cultural y deportiva francesa llegue al público chino, al tiempo que impulsa la colaboración intersectorial entre China, Francia y Portugal.

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