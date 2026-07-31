Se inauguran en Astana los Games of the Future 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Ya está en marcha el principal evento deportivo phygital del mundo, en el que los clubes y deportistas más destacados del planeta compiten durante 12 días en una competición de primer nivel que fusiona el deporte físico de élite con los deportes electrónicos de vanguardia en un único escenario mundial

ASTANA, Kazajistán, 31 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Los Games of the Future 2026, Powered by Samruk-Kazyna, han dado hoy oficialmente el pistoletazo de salida, dando la bienvenida en Kazajistán a más de 800 participantes de más de 50 nacionalidades para disfrutar de 12 días de competición "phygital" de primer nivel.

Al fusionar el deporte físico de élite con los deportes electrónicos de vanguardia, los Games of the Future muestran la próxima evolución del deporte, donde el rendimiento físico y el dominiodigital se combinan en un único escenario mundial. Clubes y participantes competirán en ocho disciplinas por un fondo de premios total que supera los 4 millones de dólares estadounidenses, mientras se espera la asistencia de miles de espectadores lo largo del torneo.

Los juegos se inauguraron oficialmente con una espectacular ceremonia de apertura en el Barys Arena, donde Su Excelencia Kassym-Jomart Tokayev, presidente de la República de Kazajistán, se dirigió a los deportistas, invitados y aficionados, dando oficialmente la bienvenida al mundo a Astana con motivo de la primera edición de los Games of the Future de Kazajistán.

La ceremonia, que combinó actuaciones culturales con tecnología inmersiva y una producción de primer nivel, rindió homenaje al rico patrimonio, la ambición y la visión futurísticade Kazajistán, al tiempo que inauguró oficialmente los Games of the Future Astana 2026. La ceremonia de inauguración, que reunió a delegaciones gubernamentales internacionales, ministros, líderes del mundo del deporte, la tecnología y la innovación, socios y principales impulsores del movimiento "phygital" a nivel mundial, reflejó el creciente prestigio internacional de los juegos como plataforma en la encrucijada entre el deporte, la tecnología y la cultura.

La competición también ha dado comienzo hoy, con los atletas saltando a la cancha en el Phygital Basketball presentado por Halyk Fund, con una serie de actuaciones de gran calidad que han marcado la pauta para los 12 días de acción que se avecinan. A partir del 31 de julio le seguirán el Battle Royale PUBG: Battlegrounds, presentado por Alatau City Bank, y el MOBA PC Dota 2, presentado por CenterCredit, mientras que las cinco disciplinas restantes comenzarán en los próximos días en cuatro recintos de talla mundial de Astana.

La jornada inaugural también puso de relieve el papel de los Games of the Future como plataforma global más allá de la competición. A primera hora del día, ministros del Gobierno, líderes deportivos internacionales, directivos del sector tecnológico e inversores se reunieron en el Phygital Sport Summit 2026, celebrado en el Centro Internacional de Inteligencia Artificial "Alem AI", para analizar cómo la inteligencia artificial, las tecnologías emergentes y la innovación están redefiniendo el futuro del deporte.

Entre los ponentes se encontraban el ministro de Turismo y Deportes de Kazajistán, Su Excelencia Yerbol Myrzabosynov; Su Alteza la princesa Sophia Wolkonsky, fundadora y consejera delegada (CEO) de Castillia; Ursula Romero, consejera delegada (CEO) de International Sports Broadcasting (ISB); y Su Excelencia el Doctor Ahmad Belhoul Al Falasi, ministro de Deportes de los Emiratos Árabes Unidos.

En su intervención durante la jornada inaugural, Dan Merkley, consejero delegado (CEO) de Phygital International, afirmó: "Los Games of the Future Astana 2026 representan otro hito importante para el movimiento phygital mundial. Durante los próximos días, los mejores atletas phygital del mundo competirán en ocho disciplinas, haciendo gala de la destreza, la innovación y la excelencia deportiva que definen esta nueva era del deporte. Agradecemos al Gobierno de la República de Kazajistán, al Comité Organizador Local y a todos nuestros socios por hacer realidad estos juegos. Estamos deseando dar la bienvenida al mundo a Astana para una edición inolvidable de los Games of the Future".

Los Games of the Future vuelven tras una edición histórica celebrada en 2025 en Abu Dabi, que generó más de 461 millones de visualizaciones en televisión y alcanzó una audiencia estimada de 137 millones de espectadores únicos en todo el mundo, lo que refleja el creciente interés internacional por el deporte phygital.

Los Games of the Future Astana 2026 se prolongarán hasta el 9 de agosto, y a lo largo del torneo se coronarán los campeones de las ocho disciplinas.

Los seguidores de todo el mundo podrán ver todos los partidos en directo en Phygital+, la plataforma oficial de streaming de los Games of the Future 2026, junto con una red cada vez más amplia de socios de retransmisión internacionales, entre los que se incluyen Fox Sports Mexico, StarTimes, BIGG TV, ESR TV, Play TV, Unbeaten y QazSport.

Para estar al día de los calendarios de competición, los resultados y las últimas noticias del torneo, visite la página web de los Games of the Future o siga el evento en las redes sociales: Instagram, X, Facebook, TikTok y YouTube.

Acerca de Phygital International (PI):

Phygital International es la entidad promotora de los deportes "phygital" a nivel mundial y se centra en innovar y redefinir el deporte. Es la entidad encargada de la gestión y titular de los derechos de los Games of the Future, y supervisa el proceso de candidatura de cada ciudad anfitriona.

Si desea más información visite la página web: https://phygitalinternational.com

Acerca de los Games of the Future (GOTF):

Los Games of the Future son un evento internacional anual que representa la cúspide del deporte "phygital", que fusiona los mundos del deporte físico y el digital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes del deporte "phygital" de todo el mundo para competir en una amplia variedad de disciplinas y retos "phygital". Los Games of the Future 2025 se celebraron en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), mientras que los Games of the Future 2026 se están celebrando en Astana (Kazajistán).

Si desea más información visite: https://gofuture.games/

Contacto:krisha@marylebonecommunications.com

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