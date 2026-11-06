(Información remitida por la empresa firmante)

-Industrial Defender incorpora la monitorización de la seguridad de red y Risk Signal™ para reforzar la ciberseguridad en entornos OT en Europa, África y Oriente Medio

INSM correlaciona cada anomalía de red con información detallada sobre los activos; Risk Signal™ transforma los hallazgos en medidas de remediación verificadas.

MUNICH, 6 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Industrial Defender, un líder en ciberseguridad OT al servicio de infraestructuras críticas, anunció hoy el lanzamiento de la versión más reciente de su plataforma, la cual incorpora monitorización de la seguridad de la red interna (INSM) y Risk Signal™ para operadores en Europa, Oriente Medio y África.

Esta versión combina la visibilidad profunda de los terminales que ofrece Industrial Defender con la monitorización del tráfico de red, proporcionando a los operadores de sistemas OT/ICS un flujo único que abarca desde la detección hasta la remediación priorizada.

La plataforma está alineada con marcos de referencia reconocidos a nivel mundial, como la norma IEC 62443 y el NIST CSF. Para aquellas organizaciones que buscan reforzar su postura de seguridad en cumplimiento de normativas regionales como la directiva NIS2 de la Unión Europea o los Controles de Ciberseguridad para Tecnología Operativa (OTCC) de la NCA de Arabia Saudita, la solución aporta la visibilidad continua y la capacidad de actuación basada en riesgos que requiere un programa maduro de seguridad en entornos OT.

"La monitorización de la red te indica que algo ha cambiado. Nuestros clientes necesitan saber qué significa ese cambio y qué pasos deben dar a continuación", señaló George Kalavantis, consejero delegado, Industrial Defender.

INSM aprende el patrón de comunicaciones base de cada dispositivo y señala desviaciones, tales como nuevas conexiones, protocolos inesperados, volúmenes de tráfico anómalos y dispositivos desconocidos.

Cada anomalía se correlaciona con los datos de los activos que gestiona Industrial Defender, incluyendo cambios en la configuración, vulnerabilidades y puntuación de riesgo, lo que permite a los operadores comprender de inmediato su impacto operativo.

Cada decisión tomada durante una revisión queda registrada, junto con la identidad de quien realizó la revisión, la fecha y hora, y la justificación correspondiente.

INSM presta servicio a entornos industriales en sectores como la energía, el petróleo y el gas, el procesamiento petroquímico, la gestión del agua y la fabricación.

Señal de riesgo: actualiza primero lo que sea más importante

La detección es solo la mitad del trabajo.

Risk Signal convierte los hallazgos de activos, vulnerabilidades y redes en acción.

A partir del modelo de riesgo existente de cada cliente, identifica los parches y actualizaciones que ofrecen la mayor reducción de riesgo con el menor esfuerzo operativo y luego los empaqueta en guías priorizadas para los sistemas de gestión del trabajo existentes.

Después de la corrección, Risk Signal verifica que se haya aplicado cada parche y actualiza la puntuación de riesgo del activo.

"Nuestra plataforma ahora conecta la actividad de la red con la inteligencia de activos que hemos diseñado durante dos décadas, y Risk Signal convierte esa información en un plan defendible. Es el camino más corto desde la visibilidad hasta la reducción del riesgo para la infraestructura crítica", dijo Kalavantis.

Acerca de Industrial Defender

Industrial Defender ofrece soluciones de ciberseguridad y cumplimiento normativo para sistemas OT e ICS, dirigidas a operadores de infraestructuras críticas en los sectores de energía, petróleo y gas, industria química, agua y fabricación. La plataforma proporciona visibilidad continua de los activos OT, gestión de vulnerabilidades e informes preparados para auditorías, en conformidad con marcos normativos como NIS2, OTCC, IEC 62443 y NIST CSF.

Contacto para medios

Bryan Mitchellbmitchell@industrialdefender.com1.202.718.5155

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