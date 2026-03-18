Informe de Brandwatch: solo el 25% de los profesionales del marketing comprenden a su público objetivo (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Informe de Brandwatch revela que solo el 25% de los profesionales del marketing comprenden a su público objetivo

A pesar del acceso sin precedentes a los datos, la mayoría de los profesionales del marketing aún tienen dificultades para convertir las señales en información valiosa

BRIGHTON, Reino Unido, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Brandwatch, una empresa de Cision y líder mundial en inteligencia social y gestión de redes sociales, publicó hoy "El profesional del marketing de 2026", un nuevo informe que revela una creciente brecha de conocimiento en el marketing moderno.

A pesar del acceso sin precedentes a los datos, solo el 25% de los profesionales del marketing afirma comprender a su público "muy bien", lo que pone de manifiesto el creciente desafío de transformar señales fragmentadas en información valiosa.

Basado en una encuesta a 1.028 profesionales del marketing y un análisis de 750.000 conversaciones online del sector, el informe explora cómo está evolucionando el rol del profesional del marketing, pasando de la ejecución de campañas a la interpretación del comportamiento del público y la fundamentación de decisiones estratégicas.

A medida que la experiencia del cliente se fragmenta en plataformas sociales, motores de búsqueda y herramientas de descubrimiento basadas en IA, los profesionales del marketing se enfrentan a una creciente presión para ir más allá de la simple recopilación de datos y, en su lugar, convertir las señales en información clara y acciones concretas.

"El profesional del marketing de 2026 muestra una profesión que pasa de la ejecución de campañas a la interpretación de señales", comentó Amy Jones, directora de marketing de Cision. "La verdadera ventaja competitiva no provendrá de recopilar más datos, sino de cómo los profesionales del marketing transforman las señales fragmentadas en información valiosa y acciones concretas".

El mayor desafío para los profesionales del marketing: comprender a las audiencias

A pesar del gran volumen de datos disponibles en todos los canales, predecir el comportamiento, interpretar los cambios culturales y descubrir el "por qué" de las decisiones de la audiencia siguen siendo los problemas más difíciles de resolver. Entre los principales desafíos que mencionan los profesionales del marketing se encuentran:

Predecir necesidades o comportamientos futuros (60%)

Comprender los cambios de comportamiento (48%)

Convertir datos en información útil (46%)

Comprender el "por qué" de las decisiones de la audiencia (40%)

Integrar datos de múltiples fuentes (40%)

El resultado es una creciente brecha de conocimiento: las marcas saben más que nunca sobre lo que hacen las personas, pero aún les cuesta explicar por qué lo hacen y cómo actuar con rapidez en función de ese conocimiento.

Las plataformas que unifican las conversaciones de los consumidores y las señales de la audiencia son cada vez más cruciales para los equipos de marketing que buscan cerrar esta brecha de conocimiento y pasar de los informes reactivos a la estrategia proactiva.

La IA eleva el nivel, pero no reemplaza el criterio

La IA y la automatización son ahora fundamentales en el conjunto de herramientas del profesional del marketing. El informe finalmente concluyó lo siguiente:

El 84% de los profesionales del marketing destacó que la IA y la automatización son las habilidades más importantes que deben dominar.

El 81% indicó que las herramientas de IA son la tecnología más esencial en el conjunto de herramientas de marketing.

El 79% explicó que dedica más tiempo a gestionar los flujos de trabajo de IA y automatización.

Si bien la IA está ayudando a los equipos a trabajar con mayor rapidez y automatizar tareas repetitivas, los profesionales del marketing son muy conscientes de la necesidad de equilibrar la eficiencia con el criterio humano, la creatividad y la sensibilidad cultural.

A medida que el contenido generado por IA se vuelve más común, los profesionales del marketing reconocen cada vez más que la tecnología por sí sola no diferenciará a las marcas.

"La IA no reemplazará a los profesionales del marketing, sino que pondrá en evidencia a aquellos que no se guían por la estrategia", afirmó Jones. "Los ganadores utilizarán la IA para acelerar la ejecución y luego potenciarán las fortalezas humanas: el criterio, la creatividad y la visión estratégica".

Los recorridos fragmentados exigen información integrada

El informe también destaca la creciente fragmentación del recorrido del cliente. Las audiencias ahora interactúan fluidamente con los distintos puntos de contacto y dominan cada vez más las tácticas de marketing.

Esta fragmentación ejerce una presión adicional sobre los profesionales del marketing para conectar los datos de todos los canales y eliminar los silos de información.

Las plataformas integradas de inteligencia del consumidor se están consolidando como una herramienta clave para ayudar a los equipos a unificar los datos de la audiencia, identificar patrones en todos los puntos de contacto (incluidos la búsqueda, las redes sociales y los medios tradicionales) y transformar las señales fragmentadas en información estratégica.

Las actividades de marketing tradicionales pasan a un segundo plano

Entre los resultados, destaca un tema recurrente: el profesional del marketing de 2026 se define menos por la cantidad de campañas que lanza y más por su capacidad para vincular los resultados con los objetivos.

Muchos encuestados afirman dedicar menos tiempo a actividades tradicionales como la publicidad y el email marketing para priorizar la gestión de flujos de trabajo de IA (79%) y el análisis de datos (51%).

En lugar de abandonar los canales tradicionales, los profesionales del marketing están reasignando su tiempo a comprender mejor a sus audiencias y a demostrar el impacto comercial de su trabajo.

Un mapa de ruta para 2026

Además de un análisis exhaustivo de los hallazgos, que incluye un énfasis en las habilidades y herramientas fundamentales para el éxito en el próximo año, el informe también describe claramente cómo los profesionales del marketing pueden aplicar estos hallazgos a sus propias estrategias. El informe desglosa las directrices por etapa profesional:

Fomentar que los profesionales de marketing junior desarrollen un profundo conocimiento de la audiencia;

Que los profesionales de marketing de nivel intermedio se centren en la interpretación y la fluidez multicanal; y

Que los líderes prioricen el tiempo, las herramientas y la formación que fomenten la generación de insights, en lugar de realizar más actividades sin un propósito claro.

"En 2026, los profesionales del marketing más exitosos combinan la fluidez técnica con el conocimiento cultural y del cliente", indicó Jones. "Los equipos que triunfen serán aquellos capaces de conectar información fragmentada, descubrir información valiosa sobre la audiencia y actuar con confianza".

Metodología

Brandwatch encuestó a 1.028 profesionales del marketing sobre el panorama social y profesional de 2026. Esta investigación primaria se combinó con un análisis de 750.000 conversaciones en línea sobre marketing entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de enero de 2026, utilizando Brandwatch Consumer Research.

Descargue el informe completo "El profesional del marketing de 2026"

Acerca de Brandwatch

Brandwatch es la suite líder de gestión de redes sociales e inteligencia del consumidor, que permite a las marcas ver y ser vistas, comprender y ser comprendidas por las audiencias más importantes. Con la confianza de la mitad de las empresas incluidas en la lista Forbes 100, Brandwatch proporciona a las compañías más innovadoras del mundo información y herramientas basadas en IA para aprovechar oportunidades, fortalecer la interacción y acelerar el crecimiento.

Nuestra completa suite abarca inteligencia del consumidor, marketing de influencers y gestión de redes sociales, lo que permite a marcas y agencias ejecutar estrategias basadas en datos a gran escala.

Brandwatch forma parte de la familia de marcas Cision, junto con CisionOne, Trajaan y PR Newswire.

Contacto para medios:Cision Public RelationsCisionPR@cision.com

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