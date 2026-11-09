El informe de Cision revela las tendencias de consumo ocultas entre las búsquedas, las redes sociales y la IA (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

A partir de más de 564 millones de publicaciones en redes sociales y miles de consultas de búsqueda y sugerencias de IA, el informe explora qué es lo que pasan por alto las marcas cuando las señales cuentan historias contradictorias

CHICAGO, 9 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Cision, líder mundial en inteligencia de consumidores y medios, publicó hoy "El estado de la búsqueda y las redes sociales 2027", un nuevo informe que lleva a cabo el examen de cómo la conexión entre la búsqueda, las redes sociales y la inteligencia artificial puede ayudar a las marcas a comprender mejor el interés del consumidor, identificar oportunidades de negocio emergentes y tomar decisiones más informadas sobre dónde invertir.

Basándose en más de 564 millones de publicaciones en redes sociales y cerca de 5.000 consultas realizadas de búsqueda y sugerencias de IA, el informe distingue la atención pasajera del interés sostenido y explora la evolución de las percepciones de cara al consumidor. También muestra las discrepancias entre lo que los consumidores comentan y cómo la IA presenta las marcas y los temas.

Para los equipos de marketing y comunicación que planifican para el año 2027, los hallazgos destacan la importancia del momento oportuno, así como de comprender qué impulsa la atención del consumidor. El hecho de reconocer una tendencia solo después de que alcanza su punto máximo puede significar llegar demasiado tarde. Conectar las señales al tiempo que el interés crece puede ayudar a las marcas a identificar oportunidades para actuar, así como a comprender cuándo actuar y cuándo cambiar de rumbo.

"Algunas de las perspectivas más útiles sobre el consumidor surgen al observar el espacio entre los canales", afirmó Amy Jones, directora de marketing de Cision. "Las búsquedas pueden mostrar dónde está cambiando el interés. Las redes sociales ayudan a explicar el porqué. Y las respuestas de la IA se encargan de mostrar la narrativa que llega a los consumidores. Conectar estas perspectivas ayuda a las marcas comprender no solo lo que está sucediendo, sino también cómo responder y cuándo actuar".

Las señales conectadas revelan lo que realmente hay detrás de la atención del consumidor

El informe analiza las tendencias de consumo en los sectores de salud y bienestar, alimentación y bebidas, automoción, inteligencia artificial y cultura digital. Los hallazgos cuestionan supuestos que pueden influir en las decisiones de inversión, la estrategia de campaña y la gestión de la reputación:

El interés no equivale a la aceptación. El volumen de búsquedas relacionadas con la IA aumentó un 2.400% en cuatro años, al tiempo que las conversaciones en redes sociales revelaron inquietudes sobre el impacto de los centros de datos y resistencia a la IA. Conclusión: Las marcas deben comprender qué impulsa la curiosidad y la preocupación antes de decidir cómo posicionar la IA.

El volumen de búsquedas relacionadas con la IA aumentó un 2.400% en cuatro años, al tiempo que las conversaciones en redes sociales revelaron inquietudes sobre el impacto de los centros de datos y resistencia a la IA. Las marcas deben comprender qué impulsa la curiosidad y la preocupación antes de decidir cómo posicionar la IA. Las tendencias pueden evolucionar en lugar de desaparecer. A pesar de que las búsquedas iniciales sobre "maxxing" disminuyeron, las conversaciones en redes sociales mostraron que la tendencia estaba adoptando nuevas formas. Las menciones de "whimsymaxxing" crecieron un 917% en su cifra interanual. Conclusión: Analizar conjuntamente las búsquedas y las redes sociales ayuda a las marcas a comprender si la atención se está desvaneciendo o se está desplazando hacia algo nuevo.

A pesar de que las búsquedas iniciales sobre "maxxing" disminuyeron, las conversaciones en redes sociales mostraron que la tendencia estaba adoptando nuevas formas. Las menciones de "whimsymaxxing" crecieron un 917% en su cifra interanual. Analizar conjuntamente las búsquedas y las redes sociales ayuda a las marcas a comprender si la atención se está desvaneciendo o se está desplazando hacia algo nuevo. El momento oportuno es tan importante como la permanencia. El chocolate de Dubái se convirtió en una tendencia gastronómica viral en 2025, pero su pico de búsquedas se desvaneció tan rápido como llegó. El matcha es la tendencia gastronómica "siempre vigente" a la que los consumidores siguen regresando. Conclusión: Conectar las búsquedas y las redes sociales ayuda a evaluar tanto la permanencia de una tendencia como la ventana de oportunidad para capitalizarla.

El chocolate de Dubái se convirtió en una tendencia gastronómica viral en 2025, pero su pico de búsquedas se desvaneció tan rápido como llegó. El matcha es la tendencia gastronómica "siempre vigente" a la que los consumidores siguen regresando. Conectar las búsquedas y las redes sociales ayuda a evaluar tanto la permanencia de una tendencia como la ventana de oportunidad para capitalizarla. La visibilidad de la IA se extiende más allá de su propio sitio web. En un análisis de las respuestas de la IA a consultas relacionadas con "mejor coche", Toyota lideró con una cuota del 13,8% de menciones de marca. Sin embargo, el sitio web de Toyota representó solo una fracción de las fuentes citadas por los grandes modelos lingüísticos (MLL), en comparación con las más de 4.000 de YouTube. Conclusión: Para comprender la visibilidad de la IA, es necesario comprender las fuentes de terceros que influyen en las recomendaciones.

En un análisis de las respuestas de la IA a consultas relacionadas con "mejor coche", Toyota lideró con una cuota del 13,8% de menciones de marca. Sin embargo, el sitio web de Toyota representó solo una fracción de las fuentes citadas por los grandes modelos lingüísticos (MLL), en comparación con las más de 4.000 de YouTube. Para comprender la visibilidad de la IA, es necesario comprender las fuentes de terceros que influyen en las recomendaciones. Lo que los consumidores comentan puede diferir de lo que la IA destaca. Un análisis del glicinato de magnesio reveló que el alivio del estrés predominaba en las conversaciones en redes sociales sobre sus beneficios, mientras que las respuestas de la IA enfatizaban el apoyo óseo y cardiometabólico. Conclusión: Las marcas deben comprender no solo lo que los consumidores comentan, sino también cómo las plataformas de IA abordan un tema al responder preguntas al respecto.

Qué significan las respuestas de la IA para la visibilidad de la marca y la demanda del consumidor

Las marcas necesitan comprender no solo lo que el público dice y busca, sino que también buscan la información que encuentra en las respuestas de la IA. En el análisis del sector de la automoción, las fuentes más citadas fueron los creadores de YouTube, las marcas editoriales y los periodistas, no los propios fabricantes de automóviles. La cobertura, las reseñas y las conversaciones en la comunidad que genera una marca son ahora la materia prima para las respuestas que reciben sus compradores. El poder conectar con estas perspectivas ayuda a los equipos a identificar necesidades insatisfechas, comprender las posibles barreras de compra y tomar mejores decisiones sobre dónde invertir y cómo comunicarse.

Más allá de medir la atención, comprendiéndola

El informe incluye cinco preguntas destinadas a ayudar a los equipos a conectar lo que la gente busca, lo que comenta en redes sociales y cómo las respuestas de la IA enmarcan un tema. Los equipos que sigan midiendo estas señales por separado malinterpretarán cada vez más lo que los consumidores preguntan, comentan y se les dice. Conectarlas ayuda a identificar lagunas en la comprensión y a tomar decisiones más informadas sobre campañas, inversiones y comunicación.

Descargue El estado de la búsqueda y las redes sociales 2027 si desea conocer el informe completo y explorar los descubrimientos.

Aprenda más sobre cómo Cision conecta la inteligencia con los medios, redes sociales, búsqueda y visibilidad de la IA.

Acerca de la investigación

El informe se basa en datos de Brandwatch Consumer Research y Trajaan, que abarcan 564,61 millones de publicaciones en redes sociales y 4.678 consultas de búsqueda y sugerencias de IA, con un período de investigación principal llevado a cabo entre agosto de 2025 hasta agosto de 2026. Algunos análisis utilizan períodos históricos más extensos y examinan las respuestas generadas por IA para proporcionar contexto adicional. Los gráficos individuales especifican los rangos de fechas relevantes.

Acerca de Cision

Cision es líder mundial en inteligencia de consumidores y medios, así como en soluciones de comunicación e interacción. Proporcionamos a los profesionales de relaciones públicas, comunicación corporativa, marketing y redes sociales las herramientas que necesitan para destacar en el mundo actual impulsado por los datos.

Nuestra amplia experiencia, alianzas exclusivas de datos y productos galardonados, como Trajaan, Brandwatch, CisionOne y PR Newswire, integran información de búsquedas, redes sociales y medios para que los equipos comprendan mejor lo que sucede, orienten la conversación y potencien su impacto.

Más de 75.000 empresas y organizaciones, incluyendo el 84% de las empresas Fortune 500, confían en Cision para tomar mejores decisiones y alcanzar sus objetivos.

Para consultas de prensa, póngase en contacto con: Relaciones Públicas de Cision en CisionPR@cision.com

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