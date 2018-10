COMUNICADO: Informe de expertos en salud pública lamenta "oportunidad desperdiciada"; la OMS debate la política mundial de tabaco

Publicado 02/10/2018 1:24:18 CET

Informe de expertos en salud pública que lamenta la "oportunidad desaprovechada" mientras que la Organización Mundial de la Salud debate sobre la política mundial de tabaco

El organismo Knowledge Action Change (Conocimiento Acción Cambio) critica a la Organización Mundial de la Salud por respaldar a los países que prohíben el uso de cigarrillos electrónicos; expresa que la organización está ignorando el tratado internacional que aprueba estas alternativas al tabaquismo que provocan un daño menor

GINEBRA, 2 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- Mientras los delegados se reúnen para la conferencia bianual sobre el tabaco [http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/en/] de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los autores de un nuevo informe, "No Fire, No Smoke: Global State of Tobacco Harm Reduction [https://gsthr.org/download/report/Global-State-of-Tobacco-Harm-Reduction-2018.pdf]" (Sin fuego no hay tabaquismo: estado mundial de la reducción de daños por el tabaco) están criticando duramente el registro de la OMS. Los expertos en salud pública acusan a la OMS de no cumplir con las obligaciones del tratado internacional [http://www.who.int/tobacco/framework/WHO_FCTC_english.pdf], que establecen que se deben respaldar las alternativas al tabaquismo que provocan un daño menor. Condenan que, en cambio, la OMS recomienda prohibir los cigarrillos electrónicos; una medida que han implementado docenas de países.

Los autores de "No Fire, No Smoke" defienden que las alternativas de menor riesgo, como los cigarrillos electrónicos, los dispositivos sin combustión y los snus suecos, han tenido mucho éxito en la reducción del tabaquismo. Sin embargo, afirman que la OMS ha demostrado una hostilidad histórica hacia ellos.

"La OMS ignora su propio tratado, que obliga a los signatarios a adoptar un enfoque de reducción de daños que fomente el uso de productos de nicotina más seguros. Esta es una oportunidad trágicamente desaprovechada para salvar las mil millones de vidas que se lleva el tabaquismo en este país", comentó el profesorGerry Stimson de Knowledge Action Change (Londres), quien encargó el informe.

El informe presenta una lista de los 39 países donde se prohíbe el uso de cigarrillos electrónicos o fluidos de nicotina, entre los que se incluyen Australia, Tailandia y Arabia Saudita. La Unión Europea permite los cigarrillos electrónicos pero prohíbe los snus de productos pasteurizados del tabaco para uso oral que son extremadamente populares en Escandinavia.

Desde la introducción de los snus en Noruega, el índice de tabaquismo entre las mujeres jóvenes ha disminuido considerablemente, de un 30 % a tan solo un 1 % [https://www.ssb.no/en/statbank/table/05307/?rxid=fba52324-e745-43b1-8740-058b118535f6]. En los Estados Unidos, el rápido crecimiento en el uso de los cigarrillos electrónicos se vio acompañado de una disminución del tabaquismo entre los jóvenes en edad escolar, con cifras que se han reducido a la mitad en los últimos 6 años [https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/wr/mm6722a3.htm?s_cid=mm6722a3_w]. Mientras tanto, en Japón, el éxito de los productos de tabaco calentados ha provocado que la venta de cigarrillos disminuyera un cuarto en los últimos 2 años [https://gsthr.org/download/report/Global-State-of-Tobacco-Harm-Reduction-2018.pdf#page=57].

"Tras examinar los datos, nos ha sorprendido observar cómo la disponibilidad de estos sustitutos guarda una estrecha relación con la gran disminución en los índices de tabaquismo. Sea cual sea la motivación que tengan los países para prohibirlos, deben darse cuenta de que dichas políticas los convierten en los mejores amigos de la industria tabacalera", expresa Harry Shapiro, principal autor del informe.

Mientras la Unión Europea hace que los snus sean ilegales, en varios países de la región Asia-Pacífico, las prohibiciones del uso de cigarrillos electrónicos son las que despiertan la mayor preocupación.

"Muchas de las personas que vaporean y a quienes represento viven con miedo de que se las arreste por intentar salvar sus vidas. Sus países permiten el consumo de cigarrillos letales, pero prohíben los cigarrillos electrónicos, que son mucho más seguros, porque la OMS ha alentado esas prohibiciones", explica Nancy Sutthoff, del grupo de consumidores International Network of Nicotine Consumers Organisations [http://www.innco.org/] (Red Internacional de Organizaciones de Consumidores de Nicotina).

La conferencia de elaboración de políticas de la OMS recibirá a representantes de 181 países. Los 181 países en su totalidad han ratificado el Marco de la OMS para el Control del Tabaco, que los obliga a incorporar la reducción del daño. Sin embargo, el evento de la OMS no es para nada inclusivo; en años anteriores se ha vedado la entrada a diferentes consumidores, periodistas y organismos, entre los que se incluye la Interpol.

El informe "No Fire, No Smoke: Global State of Tobacco Harm Reduction" y este comunicado de prensa los publica Knowledge Action Change, un organismo de salud pública del sector privado.

