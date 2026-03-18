(Información remitida por la empresa firmante)

-Innorna anuncia la aprobación de la FDA de IND para IN026, impulsando así las terapias basadas en ARNm para enfermedades metabólicas crónicas

IN026 es una posible terapia de ARNm pionera en su clase para la gota refractaria, que marca el surgimiento de una nueva categoría de medicamentos de ARNm gracias a la plataforma patentada de ARNm-LNP de Innorna.

HONG KONG SAR, China y SHENZHEN, China y CAMBRIDGE, Mass., 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Innorna, una empresa de biotecnología en fase clínica que desarrolla medicamentos basados en ARN, anunció hoy que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ha aprobado su solicitud de nuevo fármaco en investigación (IND) para IN026, una terapia experimental basada en ARNm para la gota refractaria. La aprobación de IND permite a la empresa iniciar un ensayo clínico de fase 1 para evaluar la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética y la farmacodinámica de IN026 en esta población de pacientes actualmente desatendida.

IN026 administra ARNm que codifica la urato oxidasa (uricasa; UOX) al hígado para facilitar la degradación sistémica del ácido úrico.

"La gota refractaria sigue siendo una afección gravemente debilitante, y los tratamientos biológicos existentes se ven limitados por la inmunogenicidad, los problemas de tolerabilidad y la disminución de la eficacia con el tiempo. Nos enorgullece impulsar el desarrollo clínico de IN026 como una posible terapia experimental de ARNm pionera, diseñada para superar estas limitaciones", declaró Michael Beckert, director médico de Innorna.

"Fundamos Innorna con la convicción de que el ARNm, como nueva modalidad, puede lograr lo que los enfoques terapéuticos actuales no pueden", afirmó el doctor Linxian Li, fundador y consejero delegado de Innorna. "Con el avance de IN026 al desarrollo clínico, estamos abriendo un nuevo capítulo en las terapias de reemplazo de proteínas basadas en ARNm, diseñadas para la administración repetida y el control a largo plazo de enfermedades crónicas".

Acerca de la gota refractaria

La gota refractaria o difícil de tratar se refiere a pacientes que continúan experimentando brotes frecuentes, tofos progresivos o que no logran alcanzar el nivel objetivo de urato sérico a pesar del tratamiento reductor de urato según las guías clínicas, lo que representa una población con una necesidad médica sustancial no cubierta. Se estima que en 2026, la gota refractaria afectará a aproximadamente 1,9 millones de personas en todo el mundo, lo que representa alrededor del 3 % de todos los pacientes con gota.

Acerca de IN026

IN026 es una terapia experimental basada en ARNm diseñada para tratar la gota refractaria mediante la administración de ARNm que codifica la urato oxidasa (uricasa; UOX) al hígado, donde la UOX expresada facilita la degradación sistémica del ácido úrico. Desarrollada sobre la plataforma patentada de nanopartículas lipídicas (LNP) de ARNm de Innorna para la administración repetida y el control a largo plazo de la enfermedad, IN026 representa un posible enfoque innovador para la terapia de reemplazo de proteínas basada en ARNm para la gota refractaria y otras enfermedades metabólicas crónicas.

Acerca de Innorna

Innorna es una empresa biotecnológica en fase clínica que impulsa medicamentos de ARN mediante la aceleración de un círculo virtuoso de innovación en plataformas y cartera de productos, mejorando así la vida de las personas en todo el mundo. Respaldada por una cartera de propiedad intelectual sustancial y en constante crecimiento, la compañía ha desarrollado una plataforma patentada y diferenciada de administración e ingeniería de ARN que abarca una biblioteca diseñada racionalmente de más de 6.000 lípidos ionizables químicamente diversos, sistemas de administración de LNP dirigidos y tecnologías de ARNm. Sus capacidades integradas verticalmente, desde el descubrimiento hasta la fabricación cGMP, permiten una profunda experiencia técnica, un desarrollo acelerado y una sólida eficiencia de capital. Innorna está impulsando una sólida cartera de productos de ARNm para terapias de enfermedades crónicas, inmunoterapias in vivo y vacunas. Innorna ha recaudado 150 millones de dólares hasta la fecha y cuenta con una sólida capitalización gracias a hitos clínicos clave. La compañía continúa explorando oportunidades estratégicas de financiación y colaboración para acelerar sus programas más amplios.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas basadas en las expectativas, estimaciones y proyecciones actuales sobre el negocio y el sector de la Compañía, e implican riesgos, incertidumbres y otros factores, conocidos y desconocidos, que podrían causar que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas.

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