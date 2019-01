La International Signs and LED Exhibition de 2019 ofrecerá 20 conferencias para promocionar el desarrollo industrial.

Publicado 24/01/2019 16:12:56 CET

CANTÓN, China, 24 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- La muestra internacional de señalización y LED de 2019 (International Signs and LED Exhibition) (ISLE, por sus siglas en inglés), una exposición de cuatro días en la que se presentarán soluciones totalmente integradas para la cadena industrial del LED que se celebrará entre los días 3 y 6 de marzo de 2019 en el Área B del Complejo ferial de Cantón en Cantón, China, ha anunciado la oferta de viajes especiales para grupos, así como nuevas oportunidades para los más de 1.800 visitantes que se espera asistirán a más de 10 eventos in-situ con fabricantes, distribuidores, proveedores de servicios y empresas publicitarias, así como departamentos gubernamentales y usuarios finales, para debatir las oportunidades globales que ofrece el sector.

https://mma.prnewswire.com/media/812909/ISLE.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/812909/ISLE.jpg]

Oferta especial

Los grupos de 6 o más asistentes a ISLE pueden aprovecharse de sustanciales ventajas, que incluyen:

-- 6 o más: Alojamiento gratuito en hotel -- 8 o más: Un regalo adicional especial -- 12 o más: Servicio de interpretación gratuito durante el evento

ISLE ofrece ventajas especiales a los visitantes para que puedan trabajar con sus socios comerciales actuales o potenciales estando al corriente de las últimas tendencias del sector. Además de las exposiciones, ISLE también albergará más de 20 conferencias para profesionales tanto de las etapas iniciales como finales de la actividad, lo que ayudará a inspirar el descubrimiento de nuevas ideas y permitirá a los visitantes compartir sus visiones del sector.

Puntos destacados de los eventos

Evento Hora --- Conferencia sobre la marca industrial, con la participación de asociaciones de Asia, Oriente Medio, Norteamérica y Europa. 3 y 4 de marzo --- Lanzamiento de nuevos productos (LED y equipamiento publicitarios) 3 y 6 de marzo --- Seminario sobre el sector de la señalización en China 3 de marzo o 5 de marzo --- La aplicación del LED y de la señalización digital en el sistema de transporte público en Japón 3 de marzo --- Foro sobre el sector del LED en China (nueva tecnología) 4 de marzo --- Introducción al mercado Ruso 4 de marzo --- Seminario sobre el sector de la señalización en China, ofrecido por diseñadores internacionales 4 de marzo --- Aplicaciones LED en ciudades inteligentes, edificios inteligentes, 5G y IoT 5 de marzo --- Desarrollo sostenible en el sector del LED, actualizaciones sobre la última novedades en certificaciones y materiales ecológicos 3 de marzo --- Reunión para la promoción del LDC organizada por la Commercial LCD Industry Association 4 y 5 de marzo --- Reunión para la promoción de accesorios organizada por la Display Props Industry Association ---

Acerca de ISLE

La muestra internacional de señalización y LED de 2019 (International Signs and LED Exhibition) (ISLE, por sus siglas en inglés), organizada por Canton Fair Advertising Co., Ltd y Chia Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp (CFTE), es una plataforma de soluciones en cadena totalmente integradas dirigidas a la cadena industrial del LED para la creación de carteles publicitarios profesionales, carismáticos e inteligentes.

