(Información remitida por la empresa firmante)

- Se invita a los innovadores globales en IA a participar en el concurso SAIL 2026 de WAIC, que cuenta con un premio total de más de 280.000 dólares

SHANGHÁI, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC) ha abierto oficialmente el plazo de solicitud global para el Premio SAIL 2026 (Super AI Leader), su máximo galardón. Transphere Consulting ha sido designada como socio oficial de reclutamiento internacional para coordinar las candidaturas y guiar a los equipos de IA de todo el mundo durante el proceso de solicitud.

A medida que la IA transita de la investigación experimental a la integración industrial, el premio SAIL reconoce proyectos que demuestran tanto excelencia tecnológica como escalabilidad en el mundo real en sectores como la manufactura, la energía, la atención médica y la infraestructura urbana.

La edición de 2026 cuenta con un premio acumulado que supera los 280.000 dólares estadounidenses. Además de las recompensas económicas, los ganadores obtienen:

Gran visibilidad en WAIC 2025.

Acceso directo a inversores globales y líderes del sector.

Vías estratégicas para acceder al mercado de IA en rápida expansión de China.

Desde 2018, el premio SAIL ha recibido más de 4.500 candidaturas de más de 20 países y regiones. Entre los ganadores anteriores se encuentran Siemens, MindRank, Insilico Medicine y Ant Group.

En WAIC 2025, la conferencia dio la bienvenida a más de 1.500 participantes de más de 70 países y regiones, incluidos 12 galardonados con el Premio Turing y el Premio Nobel, más de 80 académicos y más de 200 líderes de la industria, reforzando su papel como plataforma global para el diálogo sobre innovación y gobernanza de la IA.

Marco de evaluación

Los proyectos se evalúan en función de cuatro dimensiones:

Superior : Avances tecnológicos verificables.

: Avances tecnológicos verificables. Aplicable : Implementación y resultados operativos comprobados en el mundo real.

: Implementación y resultados operativos comprobados en el mundo real. Innovador : Enfoques originales que van más allá de la optimización incremental.

: Enfoques originales que van más allá de la optimización incremental. Líder: Aborda desafíos críticos de la industria con impacto a largo plazo.

A diferencia de otros premios que se centran en el rendimiento del modelo o el avance teórico, SAIL hace hincapié en la preparación para la implementación y la integración del ecosistema, sirviendo como referencia para la IA que opera en sistemas complejos del mundo real.

Cómo solicitar

Ya está abierto el plazo de solicitud para fundadores de empresas de IA, instituciones de investigación y compañías de todo el mundo. Para garantizar una participación de alta calidad, Transphere Consulting realizará una selección inicial. Los candidatos seleccionados recibirán un código de invitación exclusivo para el portal oficial de SAIL.

Acerca de WAIC

La Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC) es uno de los eventos de IA más influyentes dentro del ecosistema global de tecnología, ciencia e industria. El objetivo de la WAIC es involucrar a audiencias globales interesadas en el avance de la IA y promover una mayor cooperación multilateral con los actores clave del ecosistema global de IA.

Acerca de Transphere Consulting

Transphere Consulting es una firma de consultoría internacional que apoya a empresas impulsadas por la tecnología en su expansión global e integración en ecosistemas, con un enfoque en inteligencia artificial, tecnología sanitaria e innovación sostenible.

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