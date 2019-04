ISLE 2019 atrae a líderes destacados del sector LED para presentar cientos de nuevos productos de visualización

Publicado 01/04/2019 14:45:04 CET

GUANGZHOU, China, 1 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- La exposición internacional de LED y señalización 2019 (ISLE, por sus siglas en inglés, o "la exposición"), uno de los eventos más importantes del sector LED de cuatro días de duración, ha dado la bienvenida a más de 1800 empresas participantes, incluidos destacados fabricantes, distribuidores, proveedores de servicios y anunciantes LED.

https://mma.prnewswire.com/media/843510/Bustling_visitors_to_ISLE_2019.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/843510/Bustling_visitors_to_ISLE_2019.jpg]

La exposición también ha organizado más de 30 foros para que los participantes y el sector LED intercambien ideas sobre el futuro de las soluciones y las tendencias en publicidad LED. La ISLE ha reunido a un gran número de fabricantes de productos y proveedores de soluciones LED para exhibir sus tecnologías más recientes. Las más destacadas incluyen:

- Pantallas LED:

-- Absen Optoelectronic Co., Ltd (Absen): la serie Aries de Absen (que incluye el AX1.5 con paso de píxel de 1,5 mm) posibilita una gama de colores mucho mayor, al mismo tiempo que ofrece una resistencia todoterreno para satisfacer la creciente demanda de dispositivos LED con paso fino inferior a 2 mm en eventos como salones del automóvil, lanzamientos de productos, reuniones y retransmisiones en directo por televisión. También es idónea para instalaciones fijas. -- Aoto Electronics: serie CLD (Mini LED) equipada con soluciones de diferentes pasos de píxeles (P0,9/P1,2/P1,5/P1,8/P2,5). -- Ledman Optoelectronic: tecnología de visualización de chip en placa (COB, por sus siglas en inglés) y una serie de soluciones de visualización (P0,9/P1,2/P1,5) que cubren las necesidades a lo largo y ancho de una amplia gama de contextos. -- Hikvision: pantallas interactivas táctiles. -- Cedar Electronics: los productos LED con tecnología COB de Cedar son resistentes al agua y a los golpes, además de contar con un ángulo de visión amplio y funciones de señal/potencia de reserva. Cedar ha presentado sus productos COB con paso fino de 0,7 mm/0,9 mm/1,1 mm en la exposición. -- Shenzhen Scree Optoelectronic: pantallas LED para exteriores con una elevada eficiencia y un bajo gasto energético. -- Shanxi high-tech Huaye Electronic Group: pantallas miniLED de la serie Small Pixel con sistema de alimentación eléctrica de rango de tensión dual, chip PWM (modulación por ancho de pulso) de alto rendimiento, tecnología HDR y compatibilidad con tecnologías de RA/RV. -- Lightking: su modelo ES(S)7 incorpora una avanzada estabilidad, una elevada protección y tecnología de ahorro energético.

- Pantallas LED de alquiler y aplicaciones innovadoras:

-- Lightlink: el LED de alquiler de la serie Glory E (P2,6 mm/P3,9 mm) cuenta con componentes modulares inalámbricos, puede ser desmontado de forma independiente y es compatible con varios productos. -- Dark Light Technology: pantalla LED de alquiler para exteriores (P1,9). -- Huaxia Luster: su pantalla LED con paso de píxeles reducido (P1,56/P1,95/P2,4/P2,9) ha demostrado gran estabilidad durante los cuatro días de la exposición y puede ser instalada rápidamente. -- An Shan Dae Wha Display: su pantalla de alquiler V3.0 incluye un diseño de placa HUB y puede ahorrar hasta un 90% del tiempo de mantenimiento in situ en comparación con las pantallas de alquiler tradicionales. -- YipLED: su pantalla LED transparente se hizo famosa durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea del Sur el año pasado, y la pantalla flexible también causó sensación durante la exposición. -- Ledaming Technology: su pantalla LED transparente (P3,9-7,8) puede ser instalada dentro del hueco de 5 centímetros entre los cristales. Cuenta con una transmisión luminosa del 78% que no afecta a la iluminación interior. El tamaño puede ser adaptado a las dimensiones arquitectónicas para que se ajuste a diferentes contextos. -- YES Tech: su LED de la serie Magic Stage S proporciona una combinación de pantallas de gran tamaño para exteriores, pantallas en baldosas convencionales, pantallas curvas y mucho más para ofrecer una experiencia de iluminación de escenarios avanzada. -- M-Shine LED: pantalla LED de alquiler para exteriores. -- Ding Li LED: su pantalla LED interactiva en baldosa es resistente al agua y duradera. El producto puede interactuar con la audiencia a través de pantallas impulsadas por tecnología de sensor inteligente, tecnología de detección mecánica y tecnología de restauración de imagen 2D/3D.

- Otros productos/accesorios de visualización LED:

-- Nationstar: componentes que incluyen las series RS-1515MBAM, RS-C1415MBAR y RS-C1921MBAR. -- MLS: soluciones innovadoras para pantallas LED, que incluyen soluciones de cine capaces de reproducir los colores reales de la naturaleza. Su placa de circuito impreso (PCB) también puede evitar el bloqueo de sonido. -- Linsn Technology: su procesador de vídeo 4K LINSN X9000 es compatible con una variedad de fuentes de entrada de vídeo e incluye una función HDR. -- Nova Star: Conmutador D12 de conexión simple y procesador de vídeo 4K Jr UHD NovaPro. -- Huidu Technology: procesador de vídeo HD-VP210. -- VD Wall: procesador de vídeo LED LVP 609 compatible con fuentes de entrada incluidas UHD/FHD/HD/SD. -- Haichuan Baina Technology: sistema de alimentación de 200 W con una elevada eficiencia de conversión. -- Chenglian Power Supply: sistema de alimentación LED para exteriores resistente al agua.

La exposición internacional de LED y señalización 2019 (International Signs and LED Exhibition, o ISLE), organizada por Canton Fair Advertising Co., Ltd y la Compañía General China de Exposiciones de Comercio Exterior de Guangzhou (CFTE, por sus siglas en inglés), es una plataforma de soluciones para la cadena del sector LED totalmente integrada para señalización publicitaria profesional, carismática e inteligente.

Sitio Web: http://en.isle.org.cn/