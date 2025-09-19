ISX Financial anuncia nuevo patrocinio del APOEL FC hasta las temporadas 2025-2027

(Información remitida por la empresa firmante)

NICOSIA, Chipre, 19 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- ISX Financial EU Plc (ISXX), una institución de dinero electrónico regulada que ofrece servicios bancarios transaccionales y tecnología de pagos en tiempo real en Europa y Reino Unido, anunció hoy la renovación de su acuerdo de patrocinio con APOEL FC, extendiendo la asociación para las temporadas 2025-2026 y 2026-2027.

La ampliación se basa en una colaboración iniciada en 2023, que refleja un compromiso común con la ambición, la disciplina y el trabajo en equipo como principios rectores para ambas organizaciones. El APOEL FC es el equipo de fútbol más exitoso de la República de Chipre, con un total de 29 campeonatos nacionales, 21 Copas de Chipre y 15 Supercopas de Chipre, además de una impresionante trayectoria hasta los cuartos de final de la UEFA Champions League en 2011-2012. ISX se enorgullece de colaborar con organizaciones líderes en sus respectivos campos, estableciendo estándares de excelencia e inspirando a otros a alcanzar el máximo nivel.

Nikogiannis Karantzis, consejero delegado de ISXX, dijo: "La ampliación de nuestro patrocinio con el APOEL FC refleja nuestro compromiso de apoyar a organizaciones que representan la excelencia y la resiliencia. El fútbol es más que un deporte; conecta a las personas, inspira logros y fortalece el espíritu comunitario. Estos valores se alinean con la visión "Sueña en grande" de ISX, y nos enorgullece acompañar al APOEL en su búsqueda del éxito dentro y fuera del campo."

Prodromos Petrides, presidente del APOEL Football (Public) Ltd, añadió: "Nos complace renovar nuestra alianza con ISX Financial, una institución financiera de éxito que ha demostrado constantemente su apoyo al APOEL, a nuestros jugadores y a nuestra afición. Este acuerdo fortalece nuestra capacidad para seguir compitiendo al máximo nivel, a la vez que refuerza la importancia de las alianzas a largo plazo con empresas que apoyan nuestra misión."

Con más de 140 empleados en Chipre, ISXX está firmemente arraigado en el mercado local, contribuyendo tanto a la economía como a la comunidad a la que sirve. A través de su iniciativa "Sueña en Grande", ISXX continúa invirtiendo en el deporte y el desarrollo juvenil, apoyando proyectos que inspiran a las futuras generaciones en toda la isla.

Acerca de ISX Financial EU Plc Con sede en Nicosia, ISX Financial EU Plc (ISXX, LEI: 213800NGHVYL5PFZI692) es una empresa líder en tecnología bancaria en el EEE, autorizada como Institución de Dinero Electrónico por el Banco Central de Chipre y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera. La empresa desarrolla y opera un ecosistema de pagos propio que ofrece cuentas multidivisa, soluciones de banca abierta, divisas, remesas y procesamiento de pagos. ISXX combina solidez financiera, resiliencia regulatoria e innovación para generar valor a empresas y comunidades en toda Europa y más allá.

Nickogiannis (Nickolas John) Karantzis cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector, 20 de los cuales son en empresas digitales seguras, como telecomunicaciones, IPTV, pagos y dinero electrónico. Karantzis es licenciado en Ingeniería, Derecho y Empresa Comercial, y es abogado de propiedad intelectual registrado en Trans Tasman, miembro de Engineers Australia y árbitro de disputas registrado en varios estados.

