Jackery presentará nuevos modelos en CES 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

LOS ÁNGELES, 14 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Jackery, líder mundial en soluciones innovadoras de energía portátil y energía verde para exteriores, ha anunciado que llevará una línea de sus productos conceptuales galardonados y dos nuevos generadores solares de su familia Pro al CES 2023, el evento tecnológico más influyente del mundo y la mayor exposición de electrónica de consumo de EE.UU., que se celebrará del 5 al 8 de enero de 2023 en Las Vegas.

La esperada aparición de Jackery en CES

Ampliamente reconocido como una estrella en ascenso en el sector de la tecnología, Jackery está listo para mostrar sus últimos productos de generadores solares que entran en la popular línea de la familia Pro de alta gama de Jackery en la exposición, que se espera que atraiga a decenas de miles de asistentes, incluyendo profesionales de la industria e inversores de todo el mundo. Los nuevos productos ampliarán las opciones de capacidad de energía de la familia Pro y permitirán a Jackery ofrecer soluciones más flexibles para más clientes.

Como parte de la familia Pro, Jackery lanzó a principios de este año los modelos 1000 Pro y 2000 Pro, con el Generador Solar Jackery 1000 Pro 800W de alta calidad, siendo particularmente favorecido por aquellos que disfrutan de la vida al aire libre y a menudo van de camping o de viaje en vehículo recreativo. El Generador Solar Jackery 2000 Pro es un modelo que sube de nivel al permitir una carga completa de 2.160Wh en sólo 2,5 horas de luz solar. La galardonada estrella de cine y televisión Chris Pratt ha expresado su aprecio por el modelo 2000 Pro, diciendo que el generador solar "proporciona energía renovable ilimitada" y es "un absoluto cambio de juego."

10 años garantizando la calidad

Jackery valora enormemente la calidad y, ahora que cumple 10 años, se ha convertido en pionera y líder en el sector de la generación de energía solar con productos que han conquistado a un ejército de clientes fieles durante la última década.

Gracias a sus continuos esfuerzos por garantizar la seguridad, estabilidad y eficiencia de sus productos, Jackery ha encabezado las listas de ventas al por menor en todo el mundo como una de las marcas de generadores solares más vendidas, y sigue esforzándose por alcanzar la excelencia mediante la iteración de sus productos para ofrecer a los clientes una experiencia más fluida.

Como resultado, Jackery se ha convertido en una marca global de confianza, y se ha hecho con la mayor cuota de mercado mundial de generadores solares, con unas ventas acumuladas que superan los 2 millones de unidades en todo el mundo, según datos de Euromonitor de agosto de 2022.

Durante la última década, Jackery se ha comprometido con la energía verde a través del diseño de sus productos, y tales esfuerzos han sido reconocidos en el gran escenario, ganando numerosos y prestigiosos premios internacionales.

Para más información, visite www.jackery.com.

Acerca de Jackery

Jackery, el proveedor líder mundial de soluciones innovadoras de energía portátil y energía verde para exteriores fundado en California en 2012, es una marca de generadores solares líder en ventas a nivel mundial que nació con la visión de ofrecer energía verde a todo el mundo, en todas partes. Jackery lanzó las primeras centrales eléctricas portátiles para exteriores del mundo en 2016 y desarrolló los primeros paneles solares portátiles del mundo en 2018. Habiendo introducido los generadores solares en los grandes espacios al aire libre, Jackery satisface las necesidades de energía de todos los amantes de la naturaleza, inspirándolos a explorar más y buscar experiencias más extraordinarias que antes.

Expandiendo su huella desde los Estados Unidos a Europa, Japón y China, Jackery ha vendido más de 2 millones de unidades en todo el mundo desde 2018, con sus productos constantemente seleccionados como Best Sellers en Amazon. La marca ha recibido hasta ahora 40 prestigiosos premios internacionales de diseño, entre ellos el Red Dot Design Award, el iF Design Award, el A' Design Award and Competition y el CES Innovation Award.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1968542...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1877275...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/jackery-presentara-nuevos-modelos-en-ces-2023-301703217.html