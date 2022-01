Janice Stein preside el jurado internacional de la 32.ª edición del Premio Lionel Gelber

The Lionel Gelber Prize; Foreign Policy; Munk School of Global Affairs and Public Policy

— El premio del libro se otorga anualmente al mejor libro de no ficción en inglés sobre asuntos exteriores.

TORONTO y WASHINGTON, 11 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Janice Stein presidirá un jurado internacional de expertos para el Premio Lionel Gelber 2022, que se otorga anualmente al mejor libro de no ficción en inglés sobre asuntos exteriores.

El jurado de este año cuenta con la presidenta del jurado Janice Stein (Toronto, Canadá), Janine di Giovanni(Nueva York), Francis J. Gavin (Washington, D.C.), James Goldgeier (Washington, D.C.) y Doug Saunders (Toronto, Canadá).

"El Premio Lionel Gelber se creó para profundizar el debate público sobre temas internacionales importantes", explicó Judith Gelber, presidenta de la junta del Premio Lionel Gelber. "Durante más de 30 años, el premio ha destacado algunos de los libros de no ficción más importantes del mundo sobre asuntos exteriores, sobre temas que van desde la seguridad y la desigualdad hasta el auge del autoritarismo y el futuro de la democracia. Estamos encantados de dar la bienvenida a los prestigiosos miembros del jurado de este año".

Fechas clave: El jurado anunciará su preselección de cinco libros el 8 de febrero de 2022, seguido del lanzamiento de entrevistas en podcast con cada uno de los finalistas. El ganador se dará a conocer el 12 de abril de 2022 y participará en un evento en línea copatrocinado por Foreign Policy y la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto.

Acerca del Premio: El Premio Lionel Gelber, un premio literario para el mejor libro de no ficción del mundo en inglés sobre asuntos exteriores, fue fundado en 1989 por el diplomático canadiense Lionel Gelber. Se otorga un premio en efectivo de 15.000 dólares al ganador. El premio es presentado anualmente por la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto, en asociación con la revista Foreign Policy .

Acerca del jurado del Premio Lionel Gelber 2022:

Janice Gross Stein, presidenta del jurado (Toronto, Canadá) es directora fundadora de la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto y profesora Belzberg de Gestión de Conflictos en el Departamento de Ciencias Políticas y la Escuela Munk. Es miembro de la Royal Society of Canada y miembro extranjero honorario de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. El profesor Stein fue profesor de Massey en 2001 y miembro de Trudeau. El Consejo de Canadá le otorgó el Premio Molson por una contribución destacada de un científico social al debate público. Ha recibido cuatro doctorados honorarios y es miembro de la Orden de Canadá y la Orden de Ontario. Es colaboradora frecuente de CBC, BBC y TVO.

Janine di Giovanni (Nueva York, NY), miembro principal del Instituto Yale Jackson para Asuntos Globales, ha informado sobre algunos de los conflictos y guerras más violentos del mundo durante más de tres décadas, investigando y documentando abusos contra los derechos humanos en Oriente Medio, África y los Balcanes. Actualmente dirige Enabling Witnesses, un proyecto patrocinado por el Fondo de la ONU para la Democracia que promueve la justicia transicional en Yemen, Irak y Siria. En 2019, ganó una beca Guggenheim por su investigación de por vida en el Medio Oriente, y en 2020, recibió el premio más alto de no ficción de la Academia Estadounidense de Artes y Letras, el Blake Dodd, por su trabajo que abarca 30 años. Es una escritora y autora ganadora de múltiples premios, actualmente columnista de Asuntos Globales para la revista Foreign Policy y el diario en inglés de Abu Dhabi, The National, y es colaboradora habitual del Washington Post, el New York Times y muchas otras publicaciones. Su noveno libro, The Vanishing: Faith, Loss and the Twilight of Christianity in the Middle East, fue publicado por Public Affairs en octubre de 2021.

Francis J. Gavin (Washington, DC) es el Profesor Distinguido Giovanni Agnelli y el director inaugural del Centro Henry A. Kissinger para Asuntos Globales en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins. En 2013, Gavin fue nombrado primer presidente de Frank Stanton en estudios de políticas de seguridad nuclear y profesor de ciencias políticas en el MIT. Antes de unirse al MIT, fue profesor Tom Slick de Asuntos Internacionales y director del Centro Robert S. Strauss para Seguridad y Derecho Internacional en la Universidad de Texas. Gavin es el presidente de la Junta de Editores de Texas National Security Review. Sus escritos incluyen Oro, dólares y poder: la política de las relaciones monetarias internacionales, 1958-1971 y Estado nuclear: historia y estrategia en la era atómica de Estados Unidos. Su último libro, Nuclear Weapons and American Grand Strategy, fue publicado por Brookings Institution Press en 2020.

James Goldgeier (Washington, DC) es académico visitante en el Centro para la Seguridad y Cooperación Internacional de la Universidad de Stanford, miembro visitante en la Institución Brookings y profesor de relaciones internacionales en la Universidad Americana. Es asesor principal de la iniciativa Bridging the Gap, financiada por Carnegie Corporation de Nueva York y la Fundación Raymond Frankel. Se desempeña como presidente del Comité Asesor Histórico del Departamento de Estado. Es autor o coautor de cuatro libros y ha recibido el premio Edgar Furniss Book Award y el premio Lepgold Book de la Universidad de Georgetown.

Doug Saunders (Toronto, Canadá) es columnista de asuntos internacionales de The Globe and Mail. Ha sido escritor en el periódico desde 1995 y tiene una amplia experiencia como corresponsal en el extranjero, habiendo dirigido las oficinas extranjeras del Globe en Los Ángeles y Londres. Desde 2003 hasta 2012, fue jefe de la oficina europea del periódico en Londres, responsable de la cobertura de más de 40 países. Ha realizado extensos reportajes en Oriente Medio, el norte de África, el subcontinente indio y el este de Asia; de 2013 a 2015 fue editor de opinión en línea del periódico y creador de la sección en línea Globe Debate. Saunders ha ganado el Premio Nacional de Periódico, la contraparte canadiense del Premio Pulitzer, en cinco ocasiones, incluidos tres premios consecutivos sin precedentes por escritura crítica en 1998-2000, y premios que lo honran como el mejor columnista de Canadá en 2006 y 2013. Ha ganado el Premio Stanley McDowell de escritura, el Premio Schelling de Teoría de la Arquitectura, el Premio del Libro Wenjin de la Biblioteca Nacional de China y el Premio Donner.

