-JAPAN SUI COLLECTION en Kioto: Llevando la esencia de la belleza y la tradición japonesas al mundo: Informe sobre el evento en Kyoto State Guest House

- Tras su éxito en Kioto, JAPAN SUI COLLECTION llega a Europa en marzo de 2026 –

TOKIO, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La Oficina del Gabinete del Gobierno de Japón organizó el evento "JAPAN SUI COLLECTION en KIOTO" en Kioto los días 14 y 15 de noviembre de 2025. Japón alberga innumerables artesanías tradicionales, especialidades regionales y platos aún poco conocidos en el extranjero. Para mostrar estos tesoros ocultos a nivel mundial, el Gobierno de Japón lanzó el proyecto JAPAN SUI COLLECTION, que destaca productos refinados de todo el país.

Como punto de partida, "JAPAN SUI COLLECTION en KIOTO" se celebró en la Kyoto State Guest House, invitando a líderes de Europa y otras regiones a experimentar la estética japonesa a través de la artesanía, la gastronomía y el arte.

Descripción general del evento - Fechas: 14-15 de noviembre de 2025- Lugar: Kyoto State Guest House- Programa: Aproximadamente 60 artesanías tradicionales, cocina creativa, espectáculos de Noh y moda- Organizado por: Cabinet Office, Gobierno de Japón- En cooperación con: JUNKO KOSHINO- Sitio web: https://japan-sui-collection.go.jp/

Acerca de Guest HouseConstruida para dignatarios extranjeros, la Casa de Invitados se integra con el paisaje histórico de Kioto con techos de media vertiente "irimoya" y un estilo arquitectónico "sukiya-zukuri", propio de la ceremonia del té, que exhibe la más alta artesanía japonesa.

Exposición de Artesanía

Más de 60 obras —lacado Wajima-nuri, cerámica Kutani-yaki y muñecas Hakata— se exhibieron bajo cuatro temas: patrimonio regional, interpretación moderna, diseño contemporáneo e impacto sorprendente. Los invitados elogiaron las técnicas refinadas, los materiales naturales y la fuerte identidad regional.

Espectáculos y gastronomíaUn desfile de moda de JUNKO KOSHINO y una representación teatral cómica tradicional "kyogen" destacaron las artes escénicas de Japón. La recepción incluyó platos elaborados con ingredientes de primera calidad, como carne de res "wagyu" de Yamagata y atún Oma, preparados por el chef Hiroshi Nagashima, maridados con sake de arroz seleccionado.

Té y exhibiciones Un instructor de la escuela Mushakoji Senke dirigió una ceremonia del té; utensilios de té, como batidores Takayama Chasen y cuencos de cerámica regional, exhibieron la diversidad artesanal de Japón. Un arreglo floral "ikebana" de estilo ikenobo y una instalación de bambú de Tanabe Chikuunsai IV enriquecieron el lugar.

Comentarios del organizador

Masaya Kitao, consejero de la Secretaría del Gabinete, respondió a las preguntas de los periodistas en nombre del organizador:

La JAPAN SUI COLLECTION tiene como objetivo descubrir los tesoros regionales de Japón y compartirlos globalmente. "SUI" encarna la estética y la elegancia tradicionales. Más allá de mostrar la tradición, el proyecto busca crear un nuevo valor a través de interpretaciones y colaboraciones modernas, preservando al mismo tiempo el espíritu y la técnica originales. Es un gran honor presentar esta iniciativa a invitados familiarizados con las culturas occidental y japonesa.

Voces de invitados - "El bolso Nishijin Ori es hermoso y funcional." - "El trabajo en cristal tallado muestra una precisión extraordinaria." - "Los productos regionales japoneses destacan por sus materiales naturales y una técnica excepcional." - "Uno de los eventos culturales más auténticos a los que he asistido."

Próximamente: JAPAN SUI COLLECTION en PARIS- Fechas: 4-5 de marzo de 2026 (tentativo)- Lugar: Ciudad de París (sólo con invitación)- Organizado por: Cabinet Office, Gobierno de Japón- En cooperación con: JUNKO KOSHINO

Al igual que en Kioto, donde se recibió a los periodistas y se organizaron sesiones de entrevistas, la edición de París tendrá en cuenta la asistencia de la prensa y ofrecerá oportunidades de entrevistas específicas.

Sitio web oficial: https://japan-sui-collection.go.jp/

