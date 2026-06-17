(Información remitida por la empresa firmante)

-JAPANESE NIGHT en Cannes 2026 presenta nuevos proyectos cinematográficos japoneses, iniciativas culturales y diálogo internacional

CANNES, Francia y TOKIO, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Comité Ejecutivo de JAPANESE NIGHT, liderado por MEGUMI, actor, productor y representante de KICKY Inc., anunció que más de 1.000 profesionales de la industria cinematográfica, líderes culturales, creadores y representantes de los medios de comunicación se reunieron para JAPANESE NIGHT en Cannes 2026, que tuvo lugar el 15 de mayo en el emblemático Hotel Martinez durante el Festival de Cine de Cannes. Dedicado a mostrar la riqueza y diversidad del cine y la cultura japoneses a audiencias globales, el evento brindó una plataforma para presentar nuevas obras, compartir visiones creativas y fomentar nuevas oportunidades de negocio, así como alianzas internacionales para la expansión global del contenido japonés.

Al día siguiente, tuvo lugar el Simposio JAPANESE NIGHT 2026 en el Pabellón de Japón del Marché du Film, reuniendo a profesionales de la industria para debatir sobre el legado, el panorama actual y el futuro internacional del cine japonés.

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Presentaciones de los creadores

Un momento destacado fue la presentación de "FUJIKO", dirigida por Taichi Kimura. Tras recibir los premios Golden Mulberry y Black Dragon en el Festival de Cine del Lejano Oriente, la película, ya terminada, fue presentada oficialmente a profesionales internacionales. El evento también marcó el estreno del tráiler internacional de la película, previo a su estreno en cines japoneses el 5 de junio.

Presentada por el cineasta Takumi Saito como "el talento más creativo de Japón en la actualidad", Yuno Nagao, de nueve años, presentó un avance de su película debut "LITA", en la que también funge como directora, guionista, editora e intérprete principal.

La velada también sirvió para presentar proyectos emergentes, entre ellos un documental protagonizado por Marika Matsumoto, "Tokyo Love? Story", y una adaptación cinematográfica de "Jubaku Shojo Bagira-chan".

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Simposio JAPANESE NIGHT 2026: "Legado y Actualidad" Centrado en el tema "Legado y Actualidad", el aclamado cineasta Xavier Dolan conversó en profundidad con el productor Kenji Yamada. Exploraron la filosofía creativa de Dolan, el perdurable potencial global del cine japonés y la esencia de la expresión cinematográfica en la sociedad contemporánea.

Programa Cultural y Networking El evento celebró la cultura japonesa a través de un variado programa en vivo que incluyó a TRADMAN'S BONSAI, la evolución del arte de "Taishu Engeki" (un popular drama) y una sesión de DJ a cargo de Mademoiselle Yulia. Además, generó un amplio networking en diversos sectores globales, impulsando oportunidades de negocio y colaboraciones internacionales para apoyar la expansión internacional de proyectos creativos japoneses.

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Acerca de JAPANESE NIGHT: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202606040374-O1-Tb348q7T.pdf

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