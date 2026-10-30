JAS se sitúa entre el 1% de las empresas líderes en la evaluación de sostenibilidad de EcoVadis

(Información remitida por la empresa firmante)

ATLANTA, 30 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- JAS, líder mundial en soluciones de logística y cadena de suministro, ha conseguido una Medalla de Platino dentro de la evaluación de sostenibilidad de EcoVadis 2026. El resultado sirve para situar a JAS entre el 1% de las empresas mejor calificadas por EcoVadis, uno de los proveedores de calificaciones de sostenibilidad empresarial más utilizados en el mundo.

La sostenibilidad es un enfoque continuo para JAS, que cubre temas ambientales, sociales y de gobierno en todas sus operaciones y cadena de suministro. JAS trabaja con los clientes con el objetivo de medir las emisiones relacionadas con el transporte y desarrollar formas prácticas de reducirlas, desde la optimización de rutas y capacidad hasta opciones de transporte con menores emisiones y la introducción de biocombustibles certificados. A su vez, prioriza la salud, la seguridad y el bienestar de los empleados, fortalece sus prácticas de ética empresarial y trabaja con proveedores para fomentar prácticas responsables en toda su cadena de suministro.

EcoVadis evalúa empresas en cuatro áreas. JAS mejoró su puntuación en las cuatro categorías este año:

Medio ambiente: 95/100, antes 91

Trabajo y derechos humanos: 88/100, antes 74

Ética: 87/100, antes 83

Compras sostenibles: 86/100, antes 72

El rendimiento ambiental sigue siendo el punto fuerte de JAS. EcoVadis reconoció sus objetivos validados con base científica, el abastecimiento de electricidad renovable, las medidas de eficiencia energética y la expansión de soluciones logísticas con bajas emisiones. Las emisiones de gases de efecto invernadero de JAS también se verifican de forma independiente, lo que refuerza la credibilidad de los datos que presenta.

Las mayores mejoras se dieron dentro de la categoría Trabajo y Derechos Humanos y Compras Sostenibles, lo que refleja la atención continua a la salud, la seguridad y el bienestar de los empleados, así como el progreso en la gestión responsable de la cadena de suministro.

Alcanzar el nivel Platino y mejorar en todas las categorías demuestra que nuestro enfoque se está integrando en nuestro trabajo diario, afirmó Andrea Goeman, vicepresidenta sénior de Sostenibilidad de JAS. Este resultado pertenece a nuestros equipos en todo el mundo y a los socios con los que colaboramos. Somos conscientes de que aún queda trabajo por hacer y seguiremos avanzando en este sentido.

La puntuación EcoVadis de JAS ha aumentado de 60 en el año 2024 hasta 79 en 2025 y llegando hasta los 89 en 2026. Para los clientes, esta calificación ofrece una visión independiente de cómo JAS gestiona los riesgos y responsabilidades relacionados con la sostenibilidad. A su vez, refleja el esfuerzo continuo por fortalecer sus propias prácticas y ayudar a los clientes a tomar decisiones informadas sobre sus cadenas de suministro.

Vea nuestra Medalla de Platino EcoVadis aquí.

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