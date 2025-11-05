(Información remitida por la empresa firmante)

- JDEnergy reconocida una vez más como fabricante de almacenamiento de energía global de primer nivel por BloombergNEF

XI'AN, China, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- JDEnergy ha sido nombrada una vez más fabricante de almacenamiento de energía global de primer nivel por BloombergNEF (BNEF) para el cuarto trimestre de 2025, reafirmando su liderazgo en presencia en el mercado global, innovación tecnológica y solvencia financiera.

La clasificación BNEF Tier 1 es uno de los reconocimientos más prestigiosos y fiables del sector del almacenamiento de energía. Se basa en una metodología detallada que aplica criterios rigurosos para evaluar tecnologías propias, capacidad de producción, capacidad de distribución global y credibilidad corporativa. El reconocimiento consecutivo de JDEnergy como fabricante Tier 1 demuestra su excelente desempeño en todos los criterios de evaluación.

Como pionera en el sector del almacenamiento de energía distribuida, JDEnergy presenta el concepto de diseño "Todo en Uno", que integra baterías de larga duración, BMS, PCS, sistemas de seguridad activa y una gestión térmica eficiente en un único bloque inteligente plug-and-play. Hasta la fecha, los productos de JDEnergy se utilizan ampliamente en la generación de energía, la red eléctrica y por parte de los usuarios, con más de 1.000 instalaciones en 155 sectores.

JDEnergy también continúa avanzando en su estrategia de globalización a través de tres dimensiones clave:

Liderazgo impulsado por la innovación : inversión continua en I+D para optimizar el rendimiento de los productos y mejorar la experiencia del usuario. Los productos principales de JDEnergy han obtenido múltiples certificaciones internacionales, lo que fortalece aún más su liderazgo global en el sector del almacenamiento de energía.

: inversión continua en I+D para optimizar el rendimiento de los productos y mejorar la experiencia del usuario. Los productos principales de JDEnergy han obtenido múltiples certificaciones internacionales, lo que fortalece aún más su liderazgo global en el sector del almacenamiento de energía. Presencia global y localización : expansión de las redes de servicio localizadas en múltiples países y regiones para brindar un soporte de marketing eficiente, asesoramiento en operación y mantenimiento, y servicio posventa. JDEnergy también ofrece programas de capacitación sistemáticos para capacitar a sus socios globales con experiencia técnica y de producto.

: expansión de las redes de servicio localizadas en múltiples países y regiones para brindar un soporte de marketing eficiente, asesoramiento en operación y mantenimiento, y servicio posventa. JDEnergy también ofrece programas de capacitación sistemáticos para capacitar a sus socios globales con experiencia técnica y de producto. Aumento de la capacidad: mediante la innovación y la modernización de equipos, JDEnergy acelera la transformación digital de sus líneas de producción, lo que garantiza una capacidad de entrega sólida, escalable y sincronizada para los mercados globales.

A medida que el mundo avanza a pasos agigantados hacia un futuro más limpio y sostenible, JDEnergy mantiene su compromiso de impulsar soluciones de almacenamiento de energía más seguras, inteligentes y eficientes que impulsen la transformación energética global y fomenten el crecimiento de las energías renovables en todo el mundo.

