JEGI CLARITY y Leonis Partners anuncian una combinación estratégica (2)

-JEGI CLARITY y Leonis Partners anuncian una combinación estratégica para formar una firma de asesoría global de élite en fusiones y adquisiciones

NUEVA YORK y LONDRES, 10 de marzo de 2025/PRNewswire/ -- JEGI CLARITY, una firma líder de asesoría en fusiones y adquisiciones con 37 años de trayectoria en los sectores de medios de comunicación, marketing, información y mercado legal, y Leonis Partners, una firma de asesoría de primer nivel con 12 años de antigüedad especializada en transacciones de software, tecnología financiera y tecnología, anunciaron hoy la firma de un acuerdo definitivo para combinar las dos compañías en una transacción estratégica (la "Transacción"). Al cierre, la firma fusionada, JEGI CLARITY LEONIS ("JCL"), creará una plataforma poderosa para fusiones y adquisiciones y capacidades de mercados de capital privado, al servicio de la dinámica y cambiante economía global.

La transacción une a dos firmas con fortalezas complementarias, ampliando la cobertura del sector, profundizando la experiencia en transacciones y mejorando el alcance global. JCL tendrá su sede en Nueva York y Londres, con un equipo de 100 profesionales en todo el mundo, incluida una presencia sustancial en Sídney y Boston. En conjunto, las firmas cerraron 35 transacciones en 2024, acercándose a los 5 mil millones de dólares en volumen de acuerdos con seis transacciones cerradas hasta el 28 de febrero de 2025.

En América del Norte, JCL estará codirigida por Robert Koven, fundador y socio gerente de Leonis Partners, y Scott Mozarsky, director gerente de JEGI CLARITY, como codirectores ejecutivos, con Doug Stowe como presidente y director de operaciones. Wilma Jordan, fundadora y consejera delegada de JEGI CLARITY, asumirá el papel de presidenta ejecutiva para América del Norte. En Europa, JCL estará codirigida por Marcus Anselm, San Datta, Jonathan Davis, Robert Koven y Richard Vaughan, y la región de Asia Pacífico estará dirigida por Ben Tolley.

El equipo de liderazgo global está dedicado a mantener el enfoque centrado en el cliente y de mejores prácticas que ha definido el legado de ambas firmas. "Esta transacción une a dos firmas con reputaciones excepcionales, experiencia complementaria y un compromiso compartido de ofrecer resultados sobresalientes para nuestros clientes", dijo Wilma Jordan. "Estamos agradecidos a los clientes a los que hemos tenido el privilegio de servir, cuya confianza ha impulsado nuestro éxito. Al combinar la experiencia arraigada de nuestra firma con la perspectiva fresca e innovadora de Leonis y su fortaleza en software y tecnología, estamos preparando nuestro negocio para las próximas décadas, con la escala combinada, la profundidad del sector y el alcance global para ofrecer una plataforma de asesoramiento incomparable".

Robert Koven añadió, "El legado y el liderazgo en la industria de JEGI CLARITY son incomparables. Tras meses de planificación, se hizo evidente que nuestras firmas comparten una cultura de excelencia, integridad y valores que priorizan al cliente. Al combinar nuestra experiencia, creamos una plataforma aún más sólida con una cobertura más amplia de la industria y conocimientos más profundos del mercado, lo que garantiza resultados superiores para nuestros clientes".

JCL se centrará en transacciones que oscilen entre 50 y 500 millones de dólares, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de gestionar acuerdos que se encuentren fuera de este espectro. La experiencia sectorial ampliada de la firma incluye servicios empresariales basados en tecnología, tecnología y servicios legales, información, marketing, medios, software, pagos, telecomunicaciones y tecnología, lo que refleja la creciente convergencia de la tecnología y los servicios en muchas de estas industrias.

La transacción diversifica el grupo de talentos de la firma, combinando una profunda experiencia con perspectivas emergentes, lo que garantiza una innovación y relevancia continuas en el mercado. Además, la sólida alineación cultural de las firmas, las filosofías de gestión compartidas y el enfoque en la prestación de servicios de asesoramiento de primera línea refuerzan la posición de JCL como una firma de asesoramiento de fusiones y adquisiciones de primer nivel.

Se espera que la transacción se cierre en el segundo o tercer trimestre de 2025, sujeto a las aprobaciones regulatorias de FINRA y la FCA, y otras condiciones de cierre habituales.

Para obtener más información, contacte con Kelsey Kovachik Haar en kkovachik@jegiclarity-us.com o visite jegiclarity.com y leonispartners.com.

Acerca de JEGI CLARITY

JEGI CLARITY es una firma de asesoría en fusiones y adquisiciones de primer nivel para las industrias de medios, eventos, marketing, información y tecnología. Con un alcance global desde Nueva York, Londres, Boston y Sídney, hemos cerrado más de 800 transacciones durante nuestros más de 35 años de historia. Para obtener más información, visite www.jegiclarity.com.

Acerca de Leonis Partners

Leonis Partners es una firma de asesoría de servicio completo dedicada a empoderar a los emprendedores y sus negocios. Aprovechando décadas de experiencia en instituciones financieras globales líderes, Leonis ofrece soluciones personalizadas en fusiones y adquisiciones, captación de capital, opiniones de equidad y valoración y otras situaciones especiales. Conocida por su enfoque orientado a los resultados, la firma logra constantemente resultados superiores para sus clientes. Con sede en Nueva York, Leonis Partners continúa generando valor para sus clientes en el panorama tecnológico y más allá. Para obtener más información sobre Leonis Partners, visite: www.leonispartners.com.

Declaraciones prospectivasLeonis Principal, Inc. (d/b/a "Leonis Partners") y The Jordan Edmiston Group, Inc. (d/b/a "JEGI CLARITY," y junto con Leonis Partners, las "Partes") han celebrado un acuerdo de combinación propuesto (la "Transacción"). La Transacción está sujeta a la aprobación de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera ("FINRA") y en Reino Unido de la Autoridad de Conducta Financiera ("FCA"). Las Partes seguirán siendo dos entidades y negocios distintos hasta que las Partes obtengan la aprobación de la FINRA y la CA y cierren la Transacción. Las Partes anticipan que la Transacción se cerrará en el segundo o tercer trimestre de 2025. Leonis Partners actualmente ofrece valores a través de su filial de propiedad absoluta, Leonis Securities, LLC. Leonis Securities LLC es un corredor de bolsa registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ("SEC"), miembro de la FINRA y miembro de la Corporación de Protección del Inversor en Valores ("SIPC"). JEGI CLARITY actualmente ofrece valores a través de su filial de propiedad absoluta, JEGI, LLC. JEGI, LLC actualmente es un corredor de bolsa registrado en la SEC, miembro de la FINRA y miembro de la SIPC. JEGI, LLC presentó una solicitud para retirar su registro de corredor de bolsa en el primer trimestre de 2025 y JEGI CLARITY anticipa que dicho retiro será efectivo a finales del primer trimestre de 2025.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, aquellas relacionadas con los planes, objetivos, oportunidades, desempeño futuro y negocios de la empresa fusionada JCL. Palabras como "hará", "espera", "anticipa", "continúa" y otras variaciones de dichas palabras y palabras similares también identifican declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas incluyen declaraciones sobre la intención, creencia o expectativas actuales de JEGI Clarity y Leonis Partners y sus respectivos representantes. Estas declaraciones son prospectivas por naturaleza e implican riesgos e incertidumbres, y los resultados reales pueden diferir materialmente de cualquier resultado futuro potencial expresado o implícito en las declaraciones prospectivas. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, el riesgo de obtener la aprobación de la FINRA o la FCA y el riesgo de que los resultados operativos de JCL no cumplan con las expectativas expresadas o implícitas en este documento. No se puede garantizar que las expectativas, expresas o implícitas, en una declaración prospectiva resulten correctas o que la Transacción contemplada ocurra como se anticipó. Se advierte a los lectores que no deben confiar indebidamente en ninguna declaración prospectiva incluida en este comunicado de prensa. JEGI CLARITY y Leonis Partners no asumen ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva como resultado de nueva información, eventos posteriores o cualquier otra circunstancia. Dichas declaraciones solo se refieren a la fecha de este comunicado de prensa.

Contacto: Kelsey Kovachik, Vicepresidente de Marketing+1 212 754 0710 | kkovachik@jegiclarity-us.com | www.jegiclarity.com/

