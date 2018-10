COMUNICADO: Jinjiang City organiza un concurso para encontrar una mascota y un tema musical para Gymnasiade 2020

Publicado 27/07/2018 5:28:58 CET

JINJIANG, China, 26 de julio de 2018 /PRNewswire/ -- La Gymnasiade 2020 tendrá lugar en la ciudad de Jinjiang al sudeste de China. Para este evento, el Comité Ejecutivo de Gymnasiade 2020 está buscando temas musicales y mascotas de todo el mundo con premios en metálico de casi un millón de RMB.

Los envíos de los temas musicales y las mascotas se aceptarán hasta mediados de agosto de 2018. El diseñador ganador de la mascota y el autor de la canción se llevarán a casa 200.000 RMB (antes de impuestos). Otros trabajos premiados recibirán premios en metálico que van desde 5.000 hasta 100.000 RMB (antes de impuestos).

Todos los trabajos recibidos serán revisados por un jurado y jueces públicos en tres fases: una evaluación inicial, una votación en línea y una evaluación final. Los trabajos ganadores se harán públicos en una conferencia de prensa futura.

La Oficina del Comité Ejecutivo de Gymnasiade 2020 espera que los envíos de los temas musicales y las mascotas tengan relación con el lema propuesto por Jinjiang en su apuesta por organizar Gymnasiade 2020: "A Gathering for Advancement, Better Us, Better Future" (Un encuentro para el progreso, mejor para nosotros y para un futuro mejor). Los envíos ganadores también deben reflejar el concepto de Gymnasiade de "crear una experiencia de vida beneficiosa para los estudiantes de secundaria".

La Gymnasiade - Juegos Escolares de Verano es un evento internacional de varios deportes que reúne a más de 3.000 atletas jóvenes de escuelas de todo el mundo. Jinjiang, en la provincia de Fujian al sudeste de China, ganó la nominación para organizar la Gymnasiade 2020 en una votación secreta organizada por los miembros del comité ejecutivo de la ISF el 15 de octubre convirtiéndose en la segunda ciudad China en organizar el evento popular después de Shanghái en 1998.

Para más información, visite: http://www.ijjnews.com/zt/jxwztg/index.shtml [http://www.ijjnews.com/zt/jxwztg/index.shtml]

CONTACTO: CONTACTO: Pang Mengxia, +86-156-0690-0937, fionapang3496@163.com