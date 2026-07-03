JINRO, la marca de soju número 1 del mundo, se asocia con V de BTS

(Información remitida por la empresa firmante)

- Este nombramiento refleja el compromiso de JINRO de fortalecer la relevancia de su marca y de establecer vínculos más estrechos con los consumidores.

SEÚL, Corea del Sur, 2 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- JINRO, la marca de soju número uno del mundo, anunció hoy el nombramiento de V de BTS, la banda de la realeza del pop, como su nuevo embajador global. Este nombramiento forma parte de la estrategia de expansión global de JINRO para fortalecer su competitividad y establecer una conexión más cercana y familiar con los consumidores de todo el mundo.

Reconocido por su amplia influencia cultural, su encanto singular y su sensibilidad vanguardista, V encarna el espíritu juvenil y vanguardista que JINRO busca transmitir. Se espera que su autenticidad ayude a la marca a conectar de manera significativa con los consumidores.

JINRO planea lanzar diversas iniciativas de marketing en colaboración con V, con el objetivo de ampliar los puntos de contacto con el consumidor y fortalecer aún más su influencia y originalidad como la marca de soju número uno del mundo.

Jung-ho Hwang, director de Negocios Internacionales de HiteJinro, afirmó: "V es un artista excepcional que representa de forma natural los valores y la sensibilidad de la marca que JINRO persigue. A través de nuestras próximas actividades con V, buscamos comunicarnos más de cerca con los consumidores de todo el mundo y continuar expandiendo la marca JINRO, consolidando el liderazgo y el legado que ha establecido".

Acerca de JINRO

Presentada por primera vez en 1924, JINRO es la marca de soju más representativa de Corea, la número uno del mundo y la marca de bebidas espirituosas más vendida a nivel mundial. JINRO conecta con consumidores de todo el mundo a través de una diversa gama de productos, que incluye sus líneas principales: JINRO CHAMISUL FRESH, JINRO CHAMISUL ORIGINAL y JINRO IS BACK, junto con una vibrante gama de soju con sabores como UVA VERDE, MELOCOTÓN, FRESA, POMELO, CIRUELA y LIMÓN.

Canales oficiales globales de JINRO

Página Web oficial: jinro-soju.comYouTube: youtube.com/@JINROGlobalInstagram: instagram.com/jinro_globalFacebook: facebook.com/jinro.global

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