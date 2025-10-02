Jiuzi Holdings, Inc. anuncia una colocación privada de 30 millones de dólares para adquirir criptomonedas

(Información remitida por la empresa firmante)

HANGZHOU, China, 2 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; la "Compañía") anunció hoy la firma de acuerdos de compraventa de valores con ciertos inversores institucionales no estadounidenses para una colocación privada que permitirá recaudar hasta 30 millones de dólares estadounidenses mediante la emisión de unidades (cada una de ellas compuesta por acciones ordinarias y garantías). Los ingresos netos obtenidos se destinarán principalmente a la compra de criptomonedas.

Cada unidad consta de una acción ordinaria con un valor nominal de 0,00039 US$ por acción (emitida a un precio de 0,42 US$ por acción) y tres garantías. Cada garantía puede ejercerse en un plazo de tres años a partir de su fecha de emisión, a un precio de ejercicio de 0,50 US$ por acción ordinaria. En determinadas circunstancias, estas garamtías pueden ejercerse sin necesidad de efectivo.

Esta oferta se realiza en base a exenciones de registro bajo la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones (la "Ley de Valores"), incluido el Reglamento S y la Sección 4(a)(2) de la misma.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores en ningún estado u otra jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc. es un proveedor líder de infraestructura de carga inteligente para vehículos de nueva energía en ciudades de tercer y cuarto nivel de China. La empresa se centra en estaciones de carga rápida de CC de alta potencia integradas con capacidad de almacenamiento de energía y planea expandir continuamente su red de carga inteligente para 2026, apoyando así los objetivos de neutralidad de carbono de China y promoviendo el desarrollo del transporte sostenible. Para más información, visite jzxn.com.

