JK Tech lanza una unidad empresarial dedicada a Gemini para acelerar la adopción de la IA en las empresas

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta nueva unidad ofrecerá soluciones integrales basadas en Gemini, que abarcan la orquestación de plataformas, la IA con agentes y la transformación empresarial.

LONDRES, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- JK Tech, empresa líder en servicios de datos e IA centrada en Gen AI, ha anunciado el lanzamiento de su unidad Gemini Enterprise especializada, lo que supone un hito importante en su compromiso de ofrecer capacidades de IA de vanguardia a sus clientes empresariales. Esta nueva unidad está diseñada específicamente para ayudar a las organizaciones a aprovechar al máximo el potencial de Google Gemini AI mediante marcos de trabajo estructurados, escalables y listos para su uso empresarial, lo que refuerza aún más la posición de JK Tech como proveedor integral de todos los servicios relacionados con Google Cloud.

Desde la migración de datos en la nube y la IA basada en agentes hasta la concesión de licencias de Workspace, el desarrollo de aplicaciones empresariales y la orquestación multiagente, JK Tech ofrece una cartera integral de Google Cloud que elimina la necesidad de que las empresas busquen más allá de un único socio de confianza.

Basada en las capacidades de IA y datos probadas de JK Tech, la Unidad Empresarial Gemini permitirá a las empresas pasar rápidamente de la experimentación con IA a implementaciones de producción escalables. Esta unidad combinará las tecnologías avanzadas de IA de Google con las soluciones propias de JK Tech, incluyendo JIVA, un orquestador de IA basada en agentes, y Orbiee, una plataforma de comercio conversacional, para ofrecer resultados específicos para cada sector en áreas como el comercio minorista, los bienes de consumo envasados (CPG), los seguros y otros sectores con gran volumen de datos. Estas plataformas permiten una coordinación fluida de agentes de IA, flujos de trabajo y datos empresariales, lo que ayuda a las empresas a implementar Gemini a gran escala con rapidez y confianza.

Reforzando aún más su alianza con Google Cloud, JK Tech profundizará su práctica de Google Workspace con ofertas especializadas en migración de datos en la nube, IA con agentes y adopción de Workspace empresarial, ayudando a las organizaciones a modernizar su infraestructura de colaboración junto con su proceso de transformación digital mediante IA.

"El lanzamiento de nuestra Unidad Empresarial Gemini es un momento clave para JK Tech. Refleja nuestra visión estratégica de proporcionar a los clientes una transformación integral liderada por Google Cloud, desde la modernización de datos y la migración a la nube hasta la IA con tecnología Gemini, los flujos de trabajo con agentes y la innovación empresarial. No solo implementamos IA; diseñamos empresas inteligentes. Con JIVA y Orbiee como base, proporcionamos a nuestros clientes una base sólida y preparada para el futuro que les permitirá escalar Gemini en todos los niveles de su negocio", afirmó Tanuj Singh, vicepresidente sénior y director de Marketing y Ventas para el Reino Unido y Europa en JK Tech.

Además, Vedang Singhania, director de Ventas de Nuevos Negocios en JK Tech, afirmó: "Gemini representa un cambio generacional en la forma en que las empresas toman decisiones, trabajan y crecen. En JK Tech, hemos desarrollado las capacidades, plataformas y alianzas necesarias para ser el socio de Google Cloud más confiable que una empresa pueda tener. Esperamos profundizar estas conversaciones a nivel global, incluyendo la próxima Google Cloud Summit Nordics el 3 de junio, donde esperamos explorar nuevas y emocionantes oportunidades".

La Unidad Empresarial Gemini de JK Tech está disponible para clientes de diversos sectores que buscan acelerar su proceso de adopción de IA con experiencia en implementación confiable e infraestructura de nivel empresarial.

Acerca de JK Tech

JK Tech es una empresa líder en soluciones de IA y datos que ayuda a las empresas a acelerar su transformación mediante Google Cloud, Gemini e IA de agentes. Como socio estratégico de Google Cloud, JK Tech ofrece modernización en la nube, plataformas de datos, análisis, ingeniería de IA, automatización inteligente y soluciones de IA empresarial. Sus plataformas propias —JIVA, el orquestador de Agentic AI; Ontologos, la plataforma de inteligencia semántica; y Orbiee, la plataforma de comercio conversacional— permiten a las organizaciones obtener información fiable, automatizar decisiones y escalar la adopción de la IA.

Para obtener más información, visite www.jktech.com. Encuentre a JK Tech en X, LinkedIn

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