Just Dance, MLBB y HADO se suman al cartel de juegos icónicos para los Games of the Future 2025 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Tres nuevos videojuegos icónicos, además de socios globales de streaming, se han anunciado para los Games of the Future 2025, que se preparan para ofrecer una fusión inmersiva de deporte, videojuegos e innovación este diciembre.

DUBAI, EAU, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Phygital International (PI), titular y custodio exclusivo de los derechos de los Games of the Future (GOTF) ha desvelado los nuevos títulos que aparecerán en el innovador torneo deportivo phygital de este diciembre, junto con una potente lista de nuevos socios de medios globales que llevarán el evento a fansde todo el mundo.

Con 11 disciplinas y los mejores atletas del mundo listos para competir en desafíos virtuales y físicos, los Games of the Future 2025, que se celebrarán en ADNEC, Abu Dabi, del 18 al 23 de diciembre, prometen ofrecer una innovadora muestra de juegos phygital que redefinirá el concepto de juego, espectaculo y competición.

Además de los iconos mundiales de los esports ya anunciados, como Counter-Strike 2, Dota 2, Fortnite, Fatal Fury: City of Wolves, UFL y 3on3 Freestyle, Phygital International ha confirmado tres nuevos títulos que amplían aún más la profundidad y el dinamismo del torneo. Cada juego ha sido cuidadosamente seleccionado para complementar una disciplina híbrida única, mostrando todo el espectro de velocidad, habilidad y estrategia que define los Games of the Future.

A la lista se une Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), el fenómeno mundial de los juegos móviles que ha definido el género de arena de batalla multijugador en línea (MOBA) para millones de jugadores en todo el mundo. En la disciplina MOBA Mobile, MLBB verá a los jugadores luchar en partidas de alta intensidad que pondrán a prueba la estrategia, la coordinación y el dominio táctico.

Just Dance, la serie de videojuegos de baile más vendida del mundo, aportará ritmo y dinamismo a la competición y será la protagonista de la Phygital Dance. Reconocida por su energía vibrante y su jugabilidad expresiva, Just Dance trae a GOTF 2025 una de las experiencias de juego más dinámicas y participativas del mundo, donde los atletas deberán combinar coreografía, precisión y resistencia física, fusionando el juego digital con la actuación en vivo en un espectáculo visualmente electrizante.

En la lista confirmada de juegos del torneo, la incorporación de HADO completa el cartel, convirtiéndose en el eje central de la competición de realidad virtual (RV). Como experiencia pionera de realidad aumentada (RA), HADO integra los movimientos corporales del mundo real con escenarios de juego digitales mediante tecnología RA portátil. Los jugadores no utilizan mandos; en su lugar, controlan directamente las habilidades virtuales con sus movimientos físicos —correr, esquivar y apuntar en el mundo real—, de modo que cada acción repercute directamente en la situación del juego y se refleja visualmente al instante. HADO promete ofrecer una experiencia de realidad virtual competitiva, trepidante y visualmente impresionante.

"Estos títulos recién anunciados destacan la amplia gama de deportes phygital que se podrán disfrutar en los Games of the Future 2025", declaró Nis Hatt, consejero delegado de Phygital International. "Desde la expresiva energía del baile y el atractivo global de los esports móviles hasta la innovadora jugabilidad de realidad aumentada, esta segunda tanda de juegos resalta la diversidad y la emoción de los deportes phygital".

No se pierda la acción de los GOTF 2025 en directo.

Además de ampliar su catálogo de juegos, Phygital International también anuncia importantes alianzas con medios de comunicación internacionales, garantizando que los Games of the Future 2025 sean accesibles para los aficionados de todo el mundo a través de plataformas digitales y de televisión.

Sportworld, la plataforma de streaming alemana que distribuye contenido deportivo internacional en más de 200 países, lidera esta iniciativa. Gracias a una nueva alianza plurianual que abarcará los Games of the Future 2025 y 2026, Sportworld ofrecerá acceso gratuito a los GOTF a través de su aplicación para Smart TV en dispositivos Samsung y LG, además de zonas exclusivas con su marca. Con más de 13 millones de descargas en su aplicación y socios como Rally.tv FAST+ y DFB Play TV, esta colaboración marca un paso importante para llevar el deporte phygital a los aficionados de todo el mundo.

En Asia, GOTF 2025 se distribuirá a través de las plataformas líderes de streaming Huya y SOOP (antes AfreecaTV), ampliando el alcance del torneo en China, Corea del Sur y el Sudeste Asiático. Huya ofrecerá cobertura en directo y diferida, además de colaboraciones con influencers y contenido promocional diseñado para atraer a la amplia audiencia de videojuegos de China. Por su parte, SOOP, una de las principales plataformas de streaming y entretenimiento de Corea del Sur, que produce más de 80 eventos importantes de esports al año, ofrecerá cobertura para el mercado coreano y producirá transmisiones nacionales dedicadas a las disciplinas de Battle of Robots y Phygital Fighting.FATAL FURY: City of the Wolves . En conjunto, estas alianzas fortalecen la presencia de GOTF en las regiones más dinámicas de Asia en el ámbito de los videojuegos y el entretenimiento.

En África, GOTF 2025 también estará disponible a través de StarTimes y TV BRICS, extendiendo así el alcance del torneo por todo el continente. StarTimes, uno de los mayores operadores de televisión de pago y OTT de África, transmitirá GOTF 2025 a través de su plataforma StarTimes ON, alcanzando a más de 25 millones de suscriptores en más de 30 países. Además, TV BRICS, una red multimedia multiplataforma que conecta a los países BRICS con África a través del deporte, la cultura y la innovación, distribuirá resúmenes, reportajes y programas de debate como Phygital Africa Diaries y Future of Sport con contenido producido tanto en inglés como en árabe.

Estas plataformas se suman a los socios de medios previamente anunciados: Ei Nerd, la plataforma de entretenimiento líder de Brasil con más de 4 mil millones de visualizaciones, y BIGG, una de las principales redes de videojuegos y esports de EMEA, que transmitirá GOTF 2025 a través de BIGG TV, el canal de videojuegos líder de la región, con una audiencia de 50 millones de hogares en más de 100 países.

"Hacer que los Games of the Future sean accesibles para fans en todo el mundo es nuestra prioridad", añadió Hatt. "Gracias a nuestras alianzas con algunas de las plataformas de streaming líderes a nivel mundial, garantizamos que el público de todo el mundo —desde Europa hasta Asia, África y Latinoamérica— pueda experimentar la energía, la innovación y la emoción de GOTF 2025. Este es un evento global, y ahora cuenta con un escenario verdaderamente mundial".

Si bien la mayoría de las disciplinas se llevarán a cabo del 18 al 23 de diciembre, la primera competición, MOBA PC.Dota 2, se celebrará con anticipación, a partir del 14 de diciembre. Las entradas para los Games of the Future 2025 ya están a la venta en www.gotfabudhabi.com. Fans pueden seguir todas las novedades y el contenido exclusivo en Instagram en @gamesofthefutureofficial y @gotfabudhabi.

Acerca de Phygital International (PI):

Phygital International es el promotor global de los deportes phygitales y se centra en innovar y redefinir el deporte. Es el custodio y titular de los derechos de los Games of the Future y supervisa el proceso de candidatura de cada ciudad anfitriona.

Para más información, visite https://Phygitalinternational.com o contacte en phygital@marylebonecommunications.com

Acerca de los Games of the Future (GOTF):

Games of the Future es un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital, y es la cumbre del deporte phygital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygitales de todo el mundo para competir en una amplia gama de disciplinas y desafíos phygitales. Los Games of the Future 2025 se celebrarán en Abu Dhabi, mientras que los Games of the Future 2026 se celebrarán en Astana.

Para más información, visite: https://gofuture.games/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2829313... Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2829314... Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2745156...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/just-dance-mlbb-y-hado-se-suman-al-cartel-de-juegos-iconicos-para-los-games-of-the-future-2025-302624374.html