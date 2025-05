Former Inter Milan player Júlio César opens the Just Eat Takeaway Countdown Club with fans

- ¿Listo para el inicio? Just Eat celebra la final de la UEFA Champions League con el lanzamiento del Countdown Club

En la víspera de la final de la UEFA Champions League este fin de semana, Just Eat abrirá el Countdown Club, ofreciendo experiencias inolvidables en el lugar y en toda Europa

El Countdown Club estará abierto para fans, influencers y socios de medios desde el 28 de mayo hasta el 31 de mayo y albergará charlas en panel, lanzamientos de mercancía exclusiva y entregas cortesía de los mejores restaurantes de Múnich

MÚNICH, 30 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Esta temporada marca la cuarta de Just Eat como patrocinador de la UEFA Champions League y sus competiciones de clubes masculinas y femeninas. Para celebrarlo, abrirá el Countdown Club en Múnich el 28 de mayo, ofreciendo sorpresas a los aficionados de la ciudad mientras se acerca la final de la Champions League.

El Club, diseñado pensando en los aficionados, albergará una serie de eventos llenos de acción para que los aficionados al fútbol disfruten a diario, desde charlas con algunos de los rostros más famosos del fútbol hasta lanzamientos exclusivos de merchandising y entregas a domicilio de los mejores restaurantes de Múnich. Además, los aficionados tendrán la oportunidad de ganar el premio final: entradas para la final de la Champions League.

Marijn Luchtman, director global de Patrocinios de Just Eat, afirmó: Formar parte de una comunidad futbolística tan emblemática por cuarto año consecutivo nos ha brindado una oportunidad increíble para conectar con los aficionados al fútbol a través de sus pedidos. Queríamos ir un paso más allá, conectando a los aficionados con el fútbol y sus pedidos favoritos de Just Eat para celebrar la final de la Champions League en Múnich por medio del lanzamiento de The Countdown Club.

Tras el lanzamiento de su chaqueta universitaria de 2024, lucida por la leyenda del fútbol Rio Ferdinand, Just Eat regresa con una segunda entrega de merchandising, esta vez en colaboración con el jefe de diseño del Daily Paper, Abderrahmane Trabisini, y el joyero favorito del fútbol, GASSAN, con el modelo del ganador de la UEFA Champions League, Edgar Davids. La cápsula de edición limitada incluye camisetas de fútbol de inspiración retro y cinco colgantes de diamantes inspirados en las joyas de los íconos del fútbol de los 90, cada uno con los pedidos favoritos de los aficionados, desde hamburguesas hasta pizza.

Marijn Luchtman, director global de Patrocinios de Just Eat, añadió: El Club Countdown aporta una nueva dimensión a nuestra final de la UEFA Champions League, ofreciendo a los aficionados al fútbol un espacio para reunirse y celebrar el mayor evento futbolístico de Europa. Pueden esperar deliciosas entregas de comida, invitados sorpresa y el lanzamiento de nuestra exclusiva colección de productos Just Eat, con diseños de TROPHY BY GASSAN y Abderrahmane Trabsini, del Daily Paper.

El Club Countdown abre del 28 al 31 de mayo en Reichenbachstrae 22, 80469 Múnich, Alemania. Para tener la oportunidad de participar en la cuenta atrás para la final de la Champions League con Just Eat, solo tienes que dirigirte a la taquilla del Club Countdown y explicar por qué deberías comprar una entrada. ¡La mejor historia gana!

La camiseta de Just Eat está disponible en Cultkits.com y habrá una edición limitada en el Countdown Club de Múnich.

Acerca de Just Eat N.V.:

Just Eat (LSE: JET, AMS: TKWY, NASDAQ: GRUB) es una plataforma líder mundial de entrega de comida a domicilio en línea fuera de China. Con sede en Ámsterdam, la empresa se centra en conectar a consumidores y restaurantes a través de sus plataformas. Con más de 580.000 restaurantes conectados, Just Eat ofrece a los consumidores una amplia variedad de opciones gastronómicas. Just Eat colabora principalmente con restaurantes de reparto a domicilio. Además, Just Eat ofrece sus propios servicios de entrega a domicilio para restaurantes que no realizan entregas a domicilio. La combinación de Just Eat y ha crecido rápidamente hasta convertirse en un mercado líder de entrega de alimentos en línea con operaciones en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Canadá, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, España y Suiza, así como a través de asociaciones en Colombia y Brasil.

