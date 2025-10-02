Kailas FUGA Gongga 100: Una misión para lanzar la carrera más desafiante de China

(Información remitida por la empresa firmante)

GANZI, China, 2 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La marca líder de trail running Kailas FUGA, en colaboración con Letour Sports, organizó el primer Kailas FUGA Gongga 100 Extreme Glacier Challenge en uno de los lugares más remotos y desafiantes del país, en la provincia de Sichuan. Tras siete años de cuidadosa planificación y colaboración con el gobierno local y la comunidad, la carrera permitió a los participantes un acceso exclusivo a la zona habitualmente cerrada del glaciar Hailuogou, al pie del monte Gongga, uno de los lugares más extremos del mundo. La carrera anuncia una nueva fase de carreras más ambiciosas en China, con el objetivo de posicionar a China como un destino clave para corredores internacionales.

Baggio ZHONG, fundador y director de producto de Kailas, declaró: Queremos que la carrera se internacionalice cada vez más. En el futuro, quiero que se convierta en una de las carreras más importantes del mundo. Cree que Gongga ofrece un atractivo único, además de desafíos, a los corredores. "Gongga 100 tiene varios aspectos que la distinguen", explicó. "Los corredores recorren el pico de 7.500 m del monte Gongga, una de las montañas más altas de China. El aire y el clima son frescos. Hay diferentes niveles de dificultad en los recorridos: la carrera de 30 km comienza a 1.600 m, mientras que la de 100 km asciende a 4.100 m con una difícil sección de glaciar. Es ideal tanto para corredores aficionados como para corredores más experimentados".

En esta primera edición, 1.000 corredores participaron en tres recorridos distintos: 100, 55 y 30 kilómetros. La carrera es una de las más de 100 carreras internacionales que organiza anualmente Letour Sports con el apoyo de Kailas FUGA, y marca un nuevo capítulo para las experiencias de carreras de trail en China al ofrecer no solo acceso a algunos de los terrenos extremos de China, sino que también reconoce el impulso económico que el deporte puede proporcionar al llevar el turismo a comunidades remotas.

Esta primera edición atrajo a corredores de siete países diferentes. El corredor estadounidense Bryon Powell, quien el año pasado ganó la Ultra Gobi 800, calificó la Gongga como "más que una simple carrera". Ofrece una "experiencia inmersiva a corredores internacionales, mostrando la gastronomía, la cultura, la gente y los paisajes del oeste de China". Aunque mencionó las "subidas y bajadas increíblemente empinadas", disfrutó del apoyo mutuo de los competidores.

Kailas FUGA lanzó un nuevo modelo de zapatillas DU2 GTX, diseñadas específicamente para terrenos desafiantes de hielo, rocas y barro.

