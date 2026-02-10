(Información remitida por la empresa firmante)

-Kasowitz y Mishcon de Reya comentan sobre el año de detención del alcalde de Tirana, Erion Veliaj: durante 365 días y sumando, el alcalde Veliaj sufre negaciones de sus derechos al debido proceso y una aparente persecución política

TIRANA, Albania, 10 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- Hoy se cumple un año de la injusta e ilegal detención del alcalde Erion Veliaj por parte de la Estructura Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado ("SPAK") de Albania. Durante los últimos 365 días, el caso del alcalde Veliaj se ha convertido en el principal ejemplo del uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva en Albania. El alcalde Veliaj ha sido detenido a pesar de la clara ausencia de pruebas de que exista riesgo de fuga, obstrucción a la justicia o reincidencia en los presuntos delitos de los que se le acusa.

El año pasado, el caso del alcalde Veliaj emergió como un claro ejemplo de cómo las democracias nacientes como la de Albania pueden pisotear los derechos básicos del debido proceso de un individuo a través de una persecución política defectuosa.

De febrero a julio del año pasado, el alcalde Veliaj estuvo detenido sin siquiera ser acusado de los delitos por los que se encontraba bajo custodia.

En septiembre, el Ayuntamiento de Tirana citó su detención como base para intentar destituirlo de su cargo de alcalde, una maniobra aparentemente destinada a privar de sus derechos a los votantes de Tirana que lo habían elegido para tres mandatos.

El mes pasado, al alcalde Veliaj, quien decidió defenderse de las acusaciones de SPAK, se le negó por completo el acceso a más de 60.000 páginas de pruebas con las que puede preparar y presentar su defensa en el juicio.

Recientemente, los fiscales de SPAK argumentaron que la continua detención del alcalde Veliaj en prisión está justificada porque confió en un abogado estadounidense para que lo defendiera cuando se hizo evidente que no podía hacerlo por sí mismo. Esto no constituye el debido proceso; es un castigo por su defensa y una flagrante violación de su derecho a defenderse.

"Desde el primer día, este caso ha sido una persecución política plagada de abusos escandalosos del debido proceso. Hoy se cumple un año de esta continua injusticia", declaró Daniel J. Fetterman, socio del bufete Kasowitz y uno de los abogados internacionales del alcalde Veliaj. "El caso del alcalde Veliaj tiene todas las características de un juicio político amañado y el trato que recibió está muy por debajo de los estándares aceptables de equidad, debido proceso y justicia en Estados Unidos y Europa".

Pero hay indicios de que el trato recibido por el alcalde Veliaj no pasa desapercibido. En noviembre del año pasado, el Tribunal Constitucional rechazó el intento del Consejo Municipal de destituirlo, ratificando su mandato y garantizando su permanencia en el cargo hasta 2027. Los medios de comunicación albaneses han identificado la naturaleza punitiva del enfoque de SPAK hacia el alcalde Veliaj, calificándolo de "mentalidad represiva" similar a una "nueva revolución china" que se basa en propaganda patrocinada para justificar abusos de los derechos civiles. Medios extranjeros, como EU Reporter, han expresado opiniones similares, observando el "lento desmantelamiento del sistema judicial albanés" en un caso que "muestra claros indicios de motivación política" y que "no cumple con los estándares europeos". En diciembre, el Defensor del Pueblo de Albania emitió un informe que concluyó que las medidas de seguridad que regían el tratamiento médico del alcalde Veliaj durante su detención eran irrazonables y violaban su privacidad.

Cabe destacar que la comunidad internacional ha reconocido públicamente las deficiencias de la prisión preventiva del alcalde Veliaj. 76 alcaldes y representantes de la "Red de Ciudades Balcánicas B40", provenientes de partidos políticos y con trayectorias de todo el espectro ideológico, emitieron una carta conjunta denunciando la detención del alcalde Veliaj. Adoptaron la conclusión del Informe de la Comisión de Venecia de 2025 del Consejo de Europa, según la cual "el uso de la prisión preventiva contra alcaldes en ejercicio constituye un grave riesgo para la gobernanza democrática", ya que "priva de derechos a la ciudadanía al marginar a sus representantes elegidos sin el debido proceso".

La detención del alcalde Veliaj debe terminar. Mantenerlo detenido y negarle derechos fundamentales al debido proceso, como la posibilidad de revisar las pruebas en su contra, traiciona la promesa democrática de Albania, pone en duda el progreso de sus reformas y podría poner en peligro sus objetivos de adhesión a la UE.

Los líderes mundiales, las organizaciones democráticas y los medios de comunicación deben seguir visibilizando esta injusticia y exigir la liberación inmediata de Erion Veliaj de la prisión preventiva.

Contacto: Shannon O'Reilly, (212-547-1290, soreilly@kasowitz.com)

