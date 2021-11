Kavalan gana el IWSC 'Worldwide Whiskey Producer Trophy'

Kavalan Distillery celebrates winning the top 2021 prizes in international contests

Consigue más de 100 medallas de oro internacionales en 2021. Vuelve a superar el record de nuevo

TAIPEI, 24 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- La International Wine and Spirit Competition (IWSC) ha concedido su Worldwide Whiskey Producer Trophy a Kavalan por tercera vez, poniendo fin a un espectacular año de premios 2021 para la destilería con sede en Taiwán.

El trofeo Worldwide Whiskey Producer se concede al productor de whisky con la puntuación más alta en América, Europa, Asia y Australasia, y el reconocimiento de este año se ha basado en las 7 medallas de oro sobresalientes y las 8 medallas de oro de Kavalan, además del Worldwide Whiskey Trophy para el Podium Single Malt. Whisky.

El trofeo sirve para coronar una espectacular temporada de premios para Kavalan, en la que el destilador recogió más de 100 medallas de oro y 10 de los máximos honores de la industria.

Entre ello se incluye el hecho de ser elegido Producer or Distillery of the Year de todas las principales competiciones: IWSC, International Spirits Challenge (ISC) y San Francisco World Spirits Competition (SFWSC).

El consejero delegado, YT Lee, indicó que 2021 había sido un año record para Kavalan.

"Kavalan siempre ha superado las barreras con el objetivo de proporcionar calidad mientras innova de forma continuada. Seguiremos esforzándonos por llevar a nuestros whiskies el sabor y los aromas excepcionales que nuestros fanáticos esperan. Agradezco a los jueces este trofeo y se lo dedico a mi trabajador equipo", comentó Lee.

2021 Ten Top Awards

Kavalan Distillery

IWSC Worldwide Whiskey Producer of the Year

SFWSC Distillery of the Year

ISC World Whisky Producer of the Year Trophy

ISC Spirit Tourism Awards Distillery Visitor Centre Trophy

Icons of Whisky Visitor Attraction of the Year

Kavalan Solist Oloroso Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

SFWSC Best Other Single Malt Whisky

BTI Best Single Malt Whisky

Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

WWM Taste Master

Kavalan Podium Single Malt Whisky

IWSC Worldwide Whiskey Trophy

Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

TWSC Best of the Best Single Malt

Acerca de Kavalan Distillery

Kavalan Distillery en el condado de Yilan es pionera en el arte del whisky de malta en Taiwán desde 2005. Nuestro whisky, envejecido en un ambiente de intensa humedad y calor, se nutre de las aguas de deshielo de la Montaña de las Nieves y es realzado por las brisas del mar y de la montaña. Todo ello se combina para crear la cremosidad característica de Kavalan. Tomando el antiguo nombre del condado de Yilan, nuestra destilería está respaldada por unos 40 años de elaboración de bebidas bajo la empresa matriz, King Car Group. Hemos recogido más de 600 premios de oro o superiores en los concursos más competitivos del sector. Visite www.kavalanwhisky.com

Contacto para medios:

Kaitlyn Tsaikaitlyn@kingcar.com.tw Sandra Tsaisandratsai@kingcar.com.tw

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1695472/Kavalan_2021_wins.jpg