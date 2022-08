KAZIA THERAPEUTICS INFORMA DE DATOS PROMETEDORES DEL ESTUDIO DE PAXALISIB CON RADIOTERAPIA (2)

-KAZIA THERAPEUTICS INFORMA DE DATOS PROVISIONALES PROMETEDORES DEL ESTUDIO DE COMBINACIÓN DE PAXALISIB CON RADIOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE LAS METÁSTASIS CEREBRALES

SIDNEY, 5 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Kazia Therapeutics Limited (NASDAQ: KZIA; ASX: KZA), una empresa de desarrollo de fármacos centrada en la oncología, se complace en anunciar la presentación de nuevos y prometedores datos de un ensayo clínico de fase I en curso de paxalisib en combinación con radioterapia para el tratamiento de las metástasis cerebrales, patrocinado por el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, NY.

Los datos provisionales de la primera fase del estudio informan de que los 9 pacientes evaluables experimentaron una respuesta completa o parcial, lo que representa una tasa de respuesta global (ORR) del 100 %. A modo de comparación, una ORR típica asociada a la radioterapia de todo el cerebro por sí sola puede oscilar comúnmente entre el 20 y el 45 % en los estudios publicados, de los cuales se indican a continuación algunos ejemplos representativos.

Los datos han sido aceptados para una presentación oral en la próxima Conferencia Anual 2022 sobre Ensayos Clínicos del SNC y Metástasis Cerebrales, organizada conjuntamente por la Sociedad de Neuro-Oncología (SNO) y la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), y que se celebrará en Toronto, Canadá, del 12 al 13 de agosto de 2022.

Puntos clave

Cada año, unos 200.000 pacientes con cáncer desarrollan metástasis cerebrales en Estados Unidos. Las metástasis cerebrales suelen ser muy difíciles de tratar y se asocian a un mal pronóstico. La radioterapia sigue siendo el pilar del tratamiento clínico.

El doctor Jonathan Yang , director, Enfermedad Metastásica, Departamento de Oncología Radioterápica del Memorial Sloan Kettering Cancer Center es el investigador principal de este ensayo clínico que está examinando la combinación de paxalisib con radioterapia de todo el cerebro para pacientes con metástasis cerebrales (NCT04192981). El ensayo está diseñado en dos etapas: una etapa exploratoria inicial y una etapa de expansión confirmatoria.

Los pacientes comprendían una gama de tumores primarios, siendo el cáncer de mama el más común, representando un tercio de los pacientes.

El perfil de seguridad de paxalisib en combinación fue ampliamente consistente con la experiencia en monoterapia en otros ensayos clínicos, y se confirmó una dosis máxima tolerada (DMT) de 45 mg diarios en combinación con radioterapia.

Ya se ha iniciado el reclutamiento para la fase de expansión, con el objetivo de reclutar 12 pacientes más.

El consejero delegado de Kazia, el doctor James Garner, comentó: "Nos sentimos alentados por estos datos y por el beneficio potencial que pueden indicar para este grupo de pacientes tan importante y necesitado. La radioterapia es un componente omnipresente del paradigma de tratamiento de las metástasis cerebrales, pero la resistencia es frecuente. El estudio del doctor Yang ha mostrado una señal muy prometedora de que paxalisib puede ayudar a potenciar el efecto de la radioterapia. También hemos sabido recientemente que el estudio en curso de Alliance en las metástasis cerebrales ha pasado a una fase de expansión en la cohorte de cáncer de mama, por lo que esto representa ahora la segunda señal positiva para paxalisib en las metástasis cerebrales, lo que creemos cada vez más que representa una oportunidad muy prometedora para el producto candidato".

Metástasis cerebrales

Se calcula que hasta un 20 % de todos los pacientes con cáncer desarrollarán metástasis cerebrales (tumores secundarios en el sistema nervioso central). Los tumores primarios más comunes que se extienden al cerebro son los de pulmón, mama, colorrectal, melanoma y carcinoma de células renales. La media de la supervivencia global de los pacientes a los que se les diagnostican metástasis cerebrales oscila entre 2,3 y 7,7 meses[1]. Se calcula que cada año se diagnostican aproximadamente 200.000 pacientes con metástasis cerebrales solo en Estados Unidos.[2]

La radioterapia es el pilar del tratamiento de las metástasis cerebrales, y suele consistir en radiocirugía estereotáctica (SRS) o radioterapia de todo el cerebro (WBRT) o alguna combinación de ellas. La eficacia de WBRT difiere según el tipo de tumor y el número y volumen de las metástasis cerebrales, pero varias publicaciones recientes citan tasas de respuesta global del 20-45 %.

Fundamentos y diseño del estudio clínico

La investigación del doctor Yang y otros han demostrado que la activación de la vía PI3K es común en las metástasis cerebrales, incluso en algunos casos en los que no está presente en el tumor primario. Además, la activación de la vía PI3K parece ser inducida por la radioterapia y conferir al tumor resistencia a la misma. Estas observaciones proporcionan una sólida justificación para probar la combinación de un inhibidor de la PI3K que penetre en el cerebro con la radioterapia.

Este estudio de fase I es un ensayo prospectivo de un solo brazo que comprende pacientes con metástasis cerebrales o metástasis leptomeníngeas de cualquier tumor primario. El objetivo principal es la seguridad y la tolerabilidad. Todos los pacientes tienen mutaciones en la vía PI3K al inicio del estudio. La primera fase del estudio pretende establecer la DMT de paxalisib en combinación con WBRT y caracterizar la seguridad y tolerabilidad. En la segunda fase se pretende obtener señales de confirmación de la eficacia, con la intención de reclutar a otros 12 pacientes.

Siguientes pasos

La inscripción en la segunda fase del estudio ya está en marcha y actualmente estimamos datos preliminares de la segunda parte del ensayo clínico de fase I en CY2023.

Kazia espera discutir los datos emergentes de este estudio, junto con otras investigaciones en metástasis cerebrales, con sus asesores científicos y consultores reguladores a su debido tiempo, con una posible consulta de la FDA en una fecha futura.

Resumen de presentaciones

Sesión 2: Enfoques multimodales de los tumores cerebrales primarios y secundarios – ponentes invitados y resúmenes orales Viernes, 12 de agosto de 202211am – 1pm

Resumen MMAP-05 - Phase I study of concurrent paxalisib and radiation therapy in patients with solid tumor brain metastases or leptomeningeal metastases harboring PI3K pathway mutations: results from the dose-escalation cohort (NCT04192981) Autor: T Jonathan Yang, MD, PhDInstitución: Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Nueva York, NY

Para más iInformación, contacte con:

