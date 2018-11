Kellogg Anuncia su Nuevo Objetivo de Envasado Sostenible a Nivel Global

Publicado 25/10/2018 14:35:07 CET

Kellogg Company ha anunciado hoy que va a ampliar sus compromisos globales de sostenibilidad [http://crreport.kelloggcompany.com/ppm2#nurturing ] para incorporar el objetivo de conseguir envases 100 % reutilizables, reciclables o compostables para finales de 2025. Como parte de sus objetivos de sostenibilidad para 2020, esta meta se suma al compromiso actual de sostenibilidad de Kellogg's para seguir garantizando que el 100 % de sus envases derivados de la madera sean reciclados o certificados como procedentes de fuentes sostenibles.

"Cuidar de nuestro planeta es uno de los valores fundamentales de Kellogg", afirmó Steve Cahillane, presidente y CEO de Kellogg Company. "Es imprescindible que formemos parte de la solución que garantice un planeta sano y sostenible para todo el mundo".

Según la EMF, de los 311 millones de toneladas de plástico que se producen cada año, solo el 14 % de los envases se recogen globalmente para reciclar y solo el 5 % se conserva para su reutilización.[1]

Kellogg ya ha dado pasos para hacer que sus instalaciones sean más ecológicas. En abril de 2018, la empresa anunció su transición a productos compostables y de papel para uso alimentario en todas sus plantas y oficinas globales para finales de 2018, eliminando por completo todos los envases de poliuretano y plástico y las pajitas y botellas de plástico de un solo uso.

Kellogg también ha estado trabajando activamente con sus proveedores en busca de envases que minimicen los residuos sin descuidar la calidad y la seguridad de sus alimentos. Por ejemplo, en Europa, la compañía ha lanzado un proyecto para sustituir el plástico de sus cereales comercializados en bolsa a un material reciclable para finales de 2019, con lo que se estima que se eliminarán unas 480 toneladas de envases no reciclables de su cadena de suministro al año.

"Como empresa con un legado solidario y unos valores sólidos como base, estamos comprometidos a desempeñar nuestro papel para salvaguardar el futuro de nuestro planeta. Aunque la mayoría de nuestros envases en Europa ya proceden de fuentes sostenibles y están hechos con materiales reciclados y totalmente reciclables, creemos que es nuestra responsabilidad seguir desarrollando nuevos formatos creativos de envases que respondan a las necesidades de nuestros consumidores y clientes", afirmó Javier Letamendia, director general de Kellogg Company en el Sur de Europa.

"No podemos conseguir este ambicioso objetivo solos, por lo que colaboraremos con socios nuevos y existentes, con nuestros clientes y con otros innovadores para encontrar envases que protejan y mejoren nuestros alimentos sin dejar de ofrecer la calidad y el gran sabor que nuestros consumidores esperan de nosotros", anunció Lou Massari, director sénior, Global Packaging, Kellogg Company.

Estas acciones contribuyen a la adopción por parte de Kellogg del punto 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, incluido el 12.5 que se centra en la disminución de manera sustancial de la producción de residuos a través de la prevención, reducción, reciclaje y reutilización. También contribuyen al compromiso de Kellogg con el punto 12.3 de los ODS para, en 2030, haber reducido a la mitad los residuos de desechos alimentarios per cápita a nivel minorista y de consumidores y reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y de suministro, incluidas las pérdidas poscosecha.

Sobre Kellogg Company

En Kellogg Company nos esforzamos para enriquecer y deleitar al mundo con alimentos y marcas que importan. Entre nuestras apreciadas marcas se incluyen Pringles(R), Cheez-It(R), Keebler(R), Special K(R), Kellogg's Frosted Flakes(R), Pop-Tarts(R), Kellogg's Corn Flakes(R), Rice Krispies(R), Eggo(R), Mini-Wheats(R), Kashi(R), RXBAR(R) y más. Las ventas netas en 2017, principalmente de snacks y comidas preparadas como cereales y alimentos congelados, alcanzaron alrededor de 13.000 millones de dólares. Las marcas Kellogg son conocidas y queridas en todo el mundo. También somos una empresa con corazón y alma (Heart & Soul ), comprometida a crear tres mil millones de días mejores de aquí a finales de 2025 a través de nuestra plataforma global Breakfasts for Better Days [http://www.breakfastsforbetterdays.com ]. Visita www.KelloggCompany.com [http://www.KelloggCompany.com ] o www.OpenforBreakfast.com [http://www.OpenforBreakfast.com ].

