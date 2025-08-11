Kexing Biopharm establece una alianza estratégica con IQVIA para acelerar su expansión global

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 11 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- Kexing Biopharm (688136.SH) ha formalizado una alianza estratégica integral con IQVIA(NYSE:IQV), líder mundial en servicios de investigación clínica, análisis comercial e inteligencia sanitaria para las industrias de las ciencias de la vida y la salud. Esta alianza busca acelerar el desarrollo clínico global, la aprobación regulatoria y la comercialización de los fármacos y biosimilares innovadores de Kexing, con un enfoque estratégico en Europa y otros mercados internacionales regulados.

En los últimos años, Kexing Biopharm ha dado pasos significativos hacia la internacionalización mediante la creación de una plataforma de globalización única que integra capacidades avanzadas de I+D con una ágil ejecución comercial. La compañía ha facilitado con éxito la entrada en el mercado internacional de varios productos farmacéuticos de alta calidad. Su nab-paclitaxel, con licencia vigente, ya ha obtenido una rápida aprobación y lanzamiento en varias jurisdicciones clave. Mientras tanto, la compañía está impulsando rápidamente su cartera de I+D, centrándose en áreas terapéuticas como la antiviral, la antitumoral, la inmunosupresora y las enfermedades metabólicas.

Esta alianza aprovecha la profunda experiencia de IQVIA en diseño de ensayos clínicos globales, estrategia regulatoria y análisis basado en datos. Al combinar la innovadora cartera de productos de Kexing con la infraestructura operativa global de IQVIA, ambas compañías buscan optimizar la eficiencia de los ensayos y facilitar un acceso más rápido a los mercados internacionales. Se espera que esta colaboración fortalezca significativamente la capacidad de desarrollo global de Kexing y acelere su transición hacia la innovación biofarmacéutica internacional.

Durante la ceremonia de firma, Brian Mi, presidente de IQVIA Asia Pacífico, destacó el rápido progreso de Kexing en la comercialización internacional y la innovación de productos, afirmando que la colaboración generará nuevas oportunidades para ambas partes. Yanqing Zhao, consejero delegado de Kexing Biopharm, recalcó que los recursos globales de datos clínicos, el conocimiento de los pacientes y el conocimiento regulatorio de IQVIA desempeñarán un papel crucial para optimizar la estrategia de desarrollo, mejorar las tasas de éxito y acelerar los plazos de registro global.

Kexing Biopharm es una empresa biofarmacéutica innovadora dedicada principalmente a la I+D, la producción y la comercialización de fármacos de proteínas recombinantes y preparaciones microecológicas. Centrada en la terapia antiviral y el tratamiento de enfermedades tumorales, autoinmunes, metabólicas y degenerativas, entre otras áreas terapéuticas, se dedica a construir plataformas biotecnológicas de vanguardia para nuevas proteínas, anticuerpos, ácidos nucleicos y otros fármacos. Siguiendo el modelo de desarrollo impulsado por plataformas de "innovación+internacionalización", también explora la aplicación extensiva de la biotecnología en el sector de la salud. Esta alianza estratégica refleja el compromiso a largo plazo de Kexing Biopharm con la expansión internacional mediante el rigor científico, la ejecución eficiente y sólidas alianzas. En el futuro, Kexing continuará profundizando las colaboraciones globales para llevar más innovaciones farmacéuticas chinas de alta calidad a pacientes de todo el mundo.

